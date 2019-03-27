«Краснодар» заявил, что продлил контракт с Игнатьевым, но сам игрок ничего не знает. Что происходит?

Источник: Sport24

Сегодня «Краснодар», казалось, закрыл «дело Игнатьева». Скандальную историю: молодой воспитанник клуба отказался подписывать новый контракт, за что был сослан в дубль. При этом Игнатьев дал несколько интервью, в которых выглядел явно обиженным. Например, 20-летний игрок сказал: «Я просто требую справедливости, не прошу у клуба миллиардов.

Родители полностью меня поддержали и посоветовали пока ничего не подписывать, поскольку считают предложенные условия несправедливыми. При этом родители — совершенно обычные люди и не зарабатывают каких-то больших денег.

Об Игнатьеве последние недели говорили каждый день: то Ивана выставляли зажравшимся рвачом, то жертвой краснодарского менеджмента, то новых агентов, которые дарят ему дорогое авто и контролируют действия. Короче, полноценная Санта-Барбара.

Но сегодня вроде бы вышла последняя серия. «Краснодар» объявил, что новый контракт с Игнатьевым подписан. Вот сообщение на официальном сайте клуба: «За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев.

ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворен ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию.

Все бы ничего, только Sport24 дозвонился до игрока, и он… ничего не знает про контракт. Тот самый контракт, о подписании которого «Краснодар» объявил абсолютно официально. Очень странная история.

— История закончена, контракт продлен?

— Нет. Откуда инфа? — слова Игнатьева.

— Официальный сайт дал заявление.

— Не комментирую.

Что сейчас с Игнатьевым?

С ним все в порядке. Потому что он в молодежной сборной России. Там нет никаких конфликтов, Иван — основной игрок команды. 22 марта наши обыграли в товарищеском матче Швецию 2:0 — Игнатьев забил. Второй гол на счету другого янгстера «Краснодара», Магомед Шапи Сулейманова. Он, к слову, тоже не подписал пока новый контракт с клубом.

Смотрите, как забивает человек, временно забаненный «Краснодаром»:

Матч играли в Марбелье — там у молодежки сбор. За основную команду «Краснодара» Игнатьев по-прежнему не играет. Только за «Краснодар-2». Да и то выходит обычно на замену — после перерыва. В 2019-м году Игнатьев не забил ни одного гола за клуб.

Я все пропустил — с чего начался конфликт?

В трех первых матчах 2019 года форвард стабильно начинал в основе: отыграл 90 минут с «Байером» (0:0), в Леверкузене был заменен на 70-й минуте, а через три дня в Кубке ушел с поля на 66-й. После этого Игнатьев не вошел в заявку «Краснодара» на игру со «Спартаком», но отыграл за «Краснодар-2» в матче с «Лучом».

О причинах перевода сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале: «Парню в присутствии главного тренера предложили новый пятилетний контракт. Он отказался, и теперь в “Краснодаре-2”: думает над своим поведением. До конца действующего контракта 2,5 года. Хватит ли у Мусаева мужества честно рассказать об этом на пресс-конференции? ».

На пресс-конференции тренера спросили, почему не играл Игнатьев. Мусаев опроверг информацию о конфликте: «Сегодня он играл за “Краснодар-2”, мы решили в ущерб себе отдать игроков им. Игнатьев был не готов к сегодняшнему матчу. Конфликт Игнатьева с клубом? Никакого конфликта нет, он просто был не готов».

Какую зарплату предложили Игнатьеву?

Точные цифры никто не называл, но есть несколько версий:

«Спорт-Экспресс»: Игнатьев получает 200 тысяч рублей в месяц. «Краснодар» предложил игроку новый 5-летний контракт с увеличением зарплаты в 2−3 раза.

«БИЗНЕС Online»: зарплата Игнатьева — 350 тысяч рублей в месяц. Он отказался от повышения до 700 тысяч по новому контракту. При этом сумма бы увеличивалась ежеквартально по мере выступлений игрока за основной состав. Текущий контракт действует еще 3,5 года.