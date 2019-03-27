ЕСПЧ получил жалобу футболиста Кокорина

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В начале февраля стало известно, что защита нападающего «Зенита» намерена идти в ЕСПЧ и подавать «жалобу в приоритетном порядке» на арест футболиста. По словам одного из адвокатов спортсмена, Кокорину необходима реабилитация из-за травмы колена.

«Этим утром мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд», — сказали агентству в ЕСПЧ, добавив, что «на данный момент никакой дополнительной информации нет».

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Павел Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Первый произошел, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину.

Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении четырех его фигурантов по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

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