Шандор Варга: Чаловым интересовались клубы из топ-5 английской премьер-лиги
Представитель агентства Base Soccer Agency Шандор Варга заявил, что форвардом ЦСКА Федором Чаловым интересовались клуб английской
Представитель агентства Base Soccer Agency Шандор Варга заявил, что форвардом ЦСКА Федором Чаловым интересовались клуб английской
— В чем ваш интерес к Чалову?
— Это большой талант. Некоторое время назад на нас стали выходить клубы АПЛ — спрашивали информацию по Федору, просили проконсультировать. Мы присмотрелись к футболисту, узнали, можно ли подписать — и сделали это.
— Какие клубы из Англии интересовались Чаловым?
— Не могу называть, это неправильно.
— Но это топ-5?
— Да, есть и из топ-5.
Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019. В 20 матчах турнира он забил 10 мячей.