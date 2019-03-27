Шандор Варга: Чаловым интересовались клубы из топ-5 английской премьер-лиги

— В чем ваш интерес к Чалову?

— Это большой талант. Некоторое время назад на нас стали выходить клубы АПЛ — спрашивали информацию по Федору, просили проконсультировать. Мы присмотрелись к футболисту, узнали, можно ли подписать — и сделали это.