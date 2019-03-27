Текущие события
Футбол. Сборные
26.03
Гибралтар0
Эстония1
Футбол. Сборные
02:55
США1
Чили1
Футбол. Сборные
03:00
Сальвадор2
Перу0
Футбол. Сборные
03:00
Гондурас0
Эквадор0
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
05:00
Мексика4
Парагвай2
Все события
Фоторепортажи
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
13Сборная России проиграла бельгийцам
18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шандор Варга: Чаловым интересовались клубы из топ-5 английской премьер-лиги

Представитель агентства Base Soccer Agency Шандор Варга заявил, что форвардом ЦСКА Федором Чаловым интересовались клуб английской премьер-лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— В чем ваш интерес к Чалову?

— Это большой талант. Некоторое время назад на нас стали выходить клубы АПЛ — спрашивали информацию по Федору, просили проконсультировать. Мы присмотрелись к футболисту, узнали, можно ли подписать — и сделали это.

— Какие клубы из Англии интересовались Чаловым?

— Не могу называть, это неправильно.

— Но это топ-5?

— Да, есть и из топ-5.

Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019. В 20 матчах турнира он забил 10 мячей.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Игнатьев не знает о контракте с «Краснодаром». Что происходит?
UFC: Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в сентябре
Шипулин — о Фуркаде: Мартен реально мучается
Луи ван Гал раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» при Сульшере
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
Путин: Спорт и физкультура — это не какая-то «развлекушка»
Девять хоккеистов «Локомотива» вызваны в сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь