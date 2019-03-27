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15Самая горячая болельщица «Салавата»
20:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила?

Перерыв на игры национальных сборных — время для перезагрузки. Кто и как им воспользовался.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»: потеря Кузяева и «возвращение» Дзюбы

«Зенит» направил в различные национальные сборные восемь человек, пятеро из них поехали к Станиславу Черчесову. Кроме того, в расположении клуба не было Сердара Азмуна — он получил небольшой отпуск, который потратил на помощь пострадавшим в иранской провинции Голестан (сильное наводнение привело к многочисленным жертвам).

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Главной новостью из российской сборной стала травма Далера Кузяева — хавбек повредил мениск по ходу матча со сборной Бельгии (1:3) и был заменен на 26-й минуте матча. Позже «Зенит» сообщил, что у Кузяева диагностирована травма латерального мениска правого колена, из-за чего он пропустит 6−8 недель. Выходит, в лучшем случае Кузяев вернется в строй к концу сезона.

Из хорошего — Артем Дзюба наконец-то прервал свою безголевую серию, составившую в итоге 1304 минуты. Во втором тайме матча со сборной Казахстана (4:0) форвард замкнул передачу Дениса Черышева, забив третий гол в матче. А после игры уже в привычном стиле «зажигал» в микст-зоне.

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Также в сборные своих стран отправлялись Роберт Мак (Словакия), Кристиан Нобоа (Эквадор) и Вильмар Барриос (Колумбия). Остальные игроки «Зенита» во время паузы тренировались в Санкт-Петербурге, а 23 марта провели товарищеский матч с пятой командой австрийской бундеслиги «Аустрией». На арене собралось более 35 тысяч человек, но команда их не порадовала — уступила с разгромным счетом (0:3). Фанаты тоже отметились малоприятой акцией, посвященной запуску канала «Z+». В общем, одни расстройства.

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Сборная России разгромила команду Казахстана

ЦСКА: Ахметов и Чалов дебютировали в сборной

Армейцы по традиции отправили в различные сборные большую группу игроков, в этот раз — сразу 12 человек. Девять из них поехали в национальные команды, а еще трое — в состав молодежных сборных. В сборную России на отборочные матчи Евро-2020 отправились пятеро — Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов и Георгий Щенников. Среди них ни разу не вышел на поле только последний.

Ахметов и Чалов провели свои первые минуты в составе национальной сборной. Ахметов сразу был брошен на амбразуру — его выпустили с первых минут в матче с бронзовыми призерами ЧМ-2018. Картины он не испортил, хотя у Станислава Черчесова остались к нему вопросы. Зато уже в следующей игре Ахметов решился на пас пяткой в комбинации с голом Дзюбы, УЕФА признал это лучшим «скиллом» недели. Чалов оба раза выходил на замену, но результативными действиями не отметился, хотя моменты были.

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Исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон провели по матчу, еще чуть меньше времени на поле получил хорват Никола Влашич. А Фернандес, для сравнения, отыграл оба матча по 90 минут. Уже со вторника ЦСКА готовится к матчу с «Уфой» практически в полном составе.

«Локомотив»: Фернандеш и Коломейцев уже на поле

«Локомотив» — один из немногих клубов премьер-лиги, решившихся на пятидневный сбор во время паузы. Его железнодорожники провели в Сочи, где успели сыграть товарищеский матч с «Уфой» (2:2) и съездить в образовательный центр «Сириус». Вновь за «Локо» забил 18-летний Хвича Кварацхелия. Также стоит отметить появление на поле давно не игравших Мануэла Фернандеша и Александра Коломейцева — оба футболиста отыграли по тайму.

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В Сочи с «Локомотивом» не летали сразу 11 человек основы. Пятеро: Маринату Гильерме, Антон и Алексей Миранчуки, Владислав Игнатьев и Федор Смолов, были вызваны в национальную сборную России сразу, позже на матч в Астану был довызван Дмитрий Баринов. Полноценную игровую практику среди них имел только Гильерме — он отыграл оба матча, второй — «насухо».

Еще трое, Джефферсон Фарфан, Соломон Кверквелия и Гжегож Крыховяк сыграли по два матча соответственно за сборные Перу, Грузии и Польши. Фарфан вернется в расположение «Локо» очень поздно: перуанцы играли в США в ночь на среду, а, значит, его участие в игре с «Динамо» под вопросом. Несмотря на то, что «Локомотив» вернулся в сезон на ходу, пауза не должна сильно помешать железнодорожникам.

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«Краснодар»: перезагрузка Игнатьева — перезагрузка команды?

Для «Краснодара», напротив, короткий весенний отрезок стал настоящим кошмаром: «быки» никак не могут победить в этом календарном году, в премьер-лиге скатились со второго места на четвертое, а в Лиги Европы вылетели за счет гола в компенсированное время. С этой точки зрения пауза должна была дать возможность «Краснодару» перезагрузиться.

Была одна проблема: в распоряжении Мурада Мусаева на время матчей сборных осталось шесть (!) здоровых игроков основного состава — все остальные разлетелись либо в свои национальные команды, либо в состав молодежной сборной России. Поэтому недельный сбор на базе «Четук» пришлось проводить с привлечением игроков второй команды. Оттуда пришла хорошая новость — Станислав Крицюк и Ари завершают свое восстановление и близки к возвращению в строй.

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Среди сборников «Краснодара» активнее всех себя проявил швед Виктор Классон — он забил по голу румынам (2:1) и норвежцам (3:3), в первом случае его мяч принес сборной три очка. Возможно, это пробудит его голевое чутье и в чемпионате России — за «Краснодар» швед забил один раз в восьми матчах.

Среди всех краснодарцев в составе молодежной сборной выделялась связка Ивана Игнатьева и Шапи Сулейманова, сделавшая результат в матче со шведами (оба гола на счету «быков»). На официальном сайте клуба успех Игнатьева не проигнорировали, хоть и представили его как игрока «Краснодара-2». Похоже, это будет недолго: после возвращения из Марбельи Игнатьев все-таки подписал новый контракт, вокруг которого было сломано столько копий.

Благополучное завершение конфликта Игнатьева и «Краснодара» может совпасть с перезагрузкой команды. Домашний матч с «Анжи» — хорошая возможность оставить черную серию позади.

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«Спартак»: травма, травма, травма и Андрей Ещенко

Во время паузы в чемпионате был вал новостей из лазарета красно-белых — как хороших, так и плохих, причем начали они поступать еще до игр сборных. В национальной команде не смогли рассчитывать на Романа Зобнина и Илью Кутепова, в молодежной — на Николая Рассказова, а в юношеской — на Михаила Игнатова.

Зобнин и Кутепов приехали в расположение сборной уже с травмами, полученными в игре с «Зенитом». У Зобнина диагностировали перелом кисти, потребовавший немедленной операции. Один из ведущих игроков «Спартака» пропустит 4−5 недель, а без него красно-белым придется туго. Зато, возможно, появится возможность проявить себя молодому Наилю Умярову, чего ждут многие болельщики «Спартака». Сам Умяров не очень удачно съездил в состав юношеской сборной России (U-19) — команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

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Сроки восстановления Кутепова не опубликованы до сих пор. Игнатов, скорее всего, пока не готов к полноценным играм, как и еще один молодой спартаковец Георгий Мелкадзе — тот лечит повреждение связок правого голеностопного сустава. А вот травма Рассказова оказалась несерьезной, и он должен вернуться в строй к возобновлению чемпионата.

Где, кстати, скоро у него снова появится конкурент: Андрей Ещенко сумасшедшими темпами восстановился после «крестов» и уже тренируется в общей группе, хоть и с ограничениями. С «Ахматом» он, конечно, не сыграет. Зато на поле в Грозном может появиться Самюэль Жиго: в субботу он уже отыграл час в двусторонке с дублем. В общем, Кутепова теперь есть кем заменить.

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Джано стал героем, но вернулся с травмой, «Уфа» сменила тренера

Практически все сборники «Ростова» были максимально задействованы во время паузы в чемпионате России. Рагнар Сигурдссон (Исландия) отметился голевой передачей, а Элдор Шомуродов (Узбекистан) — победным голом в ворота сборной Китая. Алексей Ионов отыграл 60 минут в Нур-Султане, сделав голевую передачу на Дениса Черышева в эпизоде с первым мячом. Уходить на перерыв на фоне эффектной победы над «Рубином» — не лучший вариант, хоть плохих новостей за это время у «Ростова» и не случилось.

Казанцы не только проиграли принципиальный матч соседу по турнирной таблице, но и лишились одного из основных игроков — Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости и выбыл надолго. Во время паузы главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев успел слетать в Ашхабад, один из немногих легионеров клуба Филип Уремович — сыграть за хорватскую молодежку со сверстниками из Италии (2:2), а Артур Сагитов — вернуться в строй. Правда, играть 19-летнему форварду, получившего перелом носа, какое-то время придется в специальной маске.

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Настоящим героем паузы стал полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе. В игре со Швейцарией он оказался первым рядом с Фабианом Шером, потерявшим сознание после столкновения с Табидзе. В итоге Джано быстро сориентировался и еще до появления врачей достал язык из горла швейцарца, освободим ему дыхание. Увы, но сам Ананидзе улетел из сборной раньше времени из-за ранее травмированного колена. Если хавбек не сможет сыграть с «Арсеналом», это станет большой потерей для самарцев.

Табидзе, получивший сотрясение мозга в том эпизоде, как минимум ближайшую неделю проведет без тренировок и, соответственно, с ЦСКА в 21-м туре премьер-лиги не сыграет точно. Для «Уфы» это не главная новость мартовской паузы: перед возобновлением чемпионата стало известно, что Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера, а ему на смену пришел Вадим Евсеев, который для начала вытащить команду в зону стыковых матчей.

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Что-то подобное хотело бы провернуть в паузу на игры сборных и руководство «Енисея», но Дмитрий Аленичев все же сохранил свой пост до конца сезона. Единственное, что решилось для красноярцев пока чемпионат был на паузе — их возвращение домой. РПЛ утвердила, что «Рубин» сибиряки примут в Красноярске.

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