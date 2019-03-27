Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила?

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»: потеря Кузяева и «возвращение» Дзюбы

«Зенит» направил в различные национальные сборные восемь человек, пятеро из них поехали к Станиславу Черчесову. Кроме того, в расположении клуба не было Сердара Азмуна — он получил небольшой отпуск, который потратил на помощь пострадавшим в иранской провинции Голестан (сильное наводнение привело к многочисленным жертвам).

Главной новостью из российской сборной стала травма Далера Кузяева — хавбек повредил мениск по ходу матча со сборной Бельгии (1:3) и был заменен на 26-й минуте матча. Позже «Зенит» сообщил, что у Кузяева диагностирована травма латерального мениска правого колена, из-за чего он пропустит 6−8 недель. Выходит, в лучшем случае Кузяев вернется в строй к концу сезона.

Из хорошего — Артем Дзюба наконец-то прервал свою безголевую серию, составившую в итоге 1304 минуты. Во втором тайме матча со сборной Казахстана (4:0) форвард замкнул передачу Дениса Черышева, забив третий гол в матче. А после игры уже в привычном стиле «зажигал» в микст-зоне.

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Также в сборные своих стран отправлялись Роберт Мак (Словакия), Кристиан Нобоа (Эквадор) и Вильмар Барриос (Колумбия). Остальные игроки «Зенита» во время паузы тренировались в Санкт-Петербурге, а 23 марта провели товарищеский матч с пятой командой австрийской бундеслиги «Аустрией». На арене собралось более 35 тысяч человек, но команда их не порадовала — уступила с разгромным счетом (0:3). Фанаты тоже отметились малоприятой акцией, посвященной запуску канала «Z+». В общем, одни расстройства.

Фоторепортаж Сборная России разгромила команду Казахстана

ЦСКА: Ахметов и Чалов дебютировали в сборной

Армейцы по традиции отправили в различные сборные большую группу игроков, в этот раз — сразу 12 человек. Девять из них поехали в национальные команды, а еще трое — в состав молодежных сборных. В сборную России на отборочные матчи Евро-2020 отправились пятеро — Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Федор Чалов, Ильзат Ахметов и Георгий Щенников. Среди них ни разу не вышел на поле только последний.

Ахметов и Чалов провели свои первые минуты в составе национальной сборной. Ахметов сразу был брошен на амбразуру — его выпустили с первых минут в матче с бронзовыми призерами ЧМ-2018. Картины он не испортил, хотя у Станислава Черчесова остались к нему вопросы. Зато уже в следующей игре Ахметов решился на пас пяткой в комбинации с голом Дзюбы, УЕФА признал это лучшим «скиллом» недели. Чалов оба раза выходил на замену, но результативными действиями не отметился, хотя моменты были.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bvd6WIHlL13/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bvd6WIHlL13/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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Исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон провели по матчу, еще чуть меньше времени на поле получил хорват Никола Влашич. А Фернандес, для сравнения, отыграл оба матча по 90 минут. Уже со вторника ЦСКА готовится к матчу с «Уфой» практически в полном составе.

«Локомотив»: Фернандеш и Коломейцев уже на поле

«Локомотив» — один из немногих клубов премьер-лиги, решившихся на пятидневный сбор во время паузы. Его железнодорожники провели в Сочи, где успели сыграть товарищеский матч с «Уфой» (2:2) и съездить в образовательный центр «Сириус». Вновь за «Локо» забил 18-летний Хвича Кварацхелия. Также стоит отметить появление на поле давно не игравших Мануэла Фернандеша и Александра Коломейцева — оба футболиста отыграли по тайму.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AHUiX4WBa20?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сочи с «Локомотивом» не летали сразу 11 человек основы. Пятеро: Маринату Гильерме, Антон и Алексей Миранчуки, Владислав Игнатьев и Федор Смолов, были вызваны в национальную сборную России сразу, позже на матч в Астану был довызван Дмитрий Баринов. Полноценную игровую практику среди них имел только Гильерме — он отыграл оба матча, второй — «насухо».

Еще трое, Джефферсон Фарфан, Соломон Кверквелия и Гжегож Крыховяк сыграли по два матча соответственно за сборные Перу, Грузии и Польши. Фарфан вернется в расположение «Локо» очень поздно: перуанцы играли в США в ночь на среду, а, значит, его участие в игре с «Динамо» под вопросом. Несмотря на то, что «Локомотив» вернулся в сезон на ходу, пауза не должна сильно помешать железнодорожникам.

«Краснодар»: перезагрузка Игнатьева — перезагрузка команды?

Для «Краснодара», напротив, короткий весенний отрезок стал настоящим кошмаром: «быки» никак не могут победить в этом календарном году, в премьер-лиге скатились со второго места на четвертое, а в Лиги Европы вылетели за счет гола в компенсированное время. С этой точки зрения пауза должна была дать возможность «Краснодару» перезагрузиться.

Была одна проблема: в распоряжении Мурада Мусаева на время матчей сборных осталось шесть (!) здоровых игроков основного состава — все остальные разлетелись либо в свои национальные команды, либо в состав молодежной сборной России. Поэтому недельный сбор на базе «Четук» пришлось проводить с привлечением игроков второй команды. Оттуда пришла хорошая новость — Станислав Крицюк и Ари завершают свое восстановление и близки к возвращению в строй.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bvgu5FJFCIs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bvgu5FJFCIs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bvgu5FJFCIs/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Ари (@ari_gol1000)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-27T12:24:44+00:00">Mar 27, 2019 at 5:24am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди сборников «Краснодара» активнее всех себя проявил швед Виктор Классон — он забил по голу румынам (2:1) и норвежцам (3:3), в первом случае его мяч принес сборной три очка. Возможно, это пробудит его голевое чутье и в чемпионате России — за «Краснодар» швед забил один раз в восьми матчах.

Среди всех краснодарцев в составе молодежной сборной выделялась связка Ивана Игнатьева и Шапи Сулейманова, сделавшая результат в матче со шведами (оба гола на счету «быков»). На официальном сайте клуба успех Игнатьева не проигнорировали, хоть и представили его как игрока «Краснодара-2». Похоже, это будет недолго: после возвращения из Марбельи Игнатьев все-таки подписал новый контракт, вокруг которого было сломано столько копий.

Благополучное завершение конфликта Игнатьева и «Краснодара» может совпасть с перезагрузкой команды. Домашний матч с «Анжи» — хорошая возможность оставить черную серию позади.

«Спартак»: травма, травма, травма и Андрей Ещенко

Во время паузы в чемпионате был вал новостей из лазарета красно-белых — как хороших, так и плохих, причем начали они поступать еще до игр сборных. В национальной команде не смогли рассчитывать на Романа Зобнина и Илью Кутепова, в молодежной — на Николая Рассказова, а в юношеской — на Михаила Игнатова.

Зобнин и Кутепов приехали в расположение сборной уже с травмами, полученными в игре с «Зенитом». У Зобнина диагностировали перелом кисти, потребовавший немедленной операции. Один из ведущих игроков «Спартака» пропустит 4−5 недель, а без него красно-белым придется туго. Зато, возможно, появится возможность проявить себя молодому Наилю Умярову, чего ждут многие болельщики «Спартака». Сам Умяров не очень удачно съездил в состав юношеской сборной России (U-19) — команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

Сроки восстановления Кутепова не опубликованы до сих пор. Игнатов, скорее всего, пока не готов к полноценным играм, как и еще один молодой спартаковец Георгий Мелкадзе — тот лечит повреждение связок правого голеностопного сустава. А вот травма Рассказова оказалась несерьезной, и он должен вернуться в строй к возобновлению чемпионата.

Где, кстати, скоро у него снова появится конкурент: Андрей Ещенко сумасшедшими темпами восстановился после «крестов» и уже тренируется в общей группе, хоть и с ограничениями. С «Ахматом» он, конечно, не сыграет. Зато на поле в Грозном может появиться Самюэль Жиго: в субботу он уже отыграл час в двусторонке с дублем. В общем, Кутепова теперь есть кем заменить.

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Джано стал героем, но вернулся с травмой, «Уфа» сменила тренера

Практически все сборники «Ростова» были максимально задействованы во время паузы в чемпионате России. Рагнар Сигурдссон (Исландия) отметился голевой передачей, а Элдор Шомуродов (Узбекистан) — победным голом в ворота сборной Китая. Алексей Ионов отыграл 60 минут в Нур-Султане, сделав голевую передачу на Дениса Черышева в эпизоде с первым мячом. Уходить на перерыв на фоне эффектной победы над «Рубином» — не лучший вариант, хоть плохих новостей за это время у «Ростова» и не случилось.

Казанцы не только проиграли принципиальный матч соседу по турнирной таблице, но и лишились одного из основных игроков — Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости и выбыл надолго. Во время паузы главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев успел слетать в Ашхабад, один из немногих легионеров клуба Филип Уремович — сыграть за хорватскую молодежку со сверстниками из Италии (2:2), а Артур Сагитов — вернуться в строй. Правда, играть 19-летнему форварду, получившего перелом носа, какое-то время придется в специальной маске.

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Настоящим героем паузы стал полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе. В игре со Швейцарией он оказался первым рядом с Фабианом Шером, потерявшим сознание после столкновения с Табидзе. В итоге Джано быстро сориентировался и еще до появления врачей достал язык из горла швейцарца, освободим ему дыхание. Увы, но сам Ананидзе улетел из сборной раньше времени из-за ранее травмированного колена. Если хавбек не сможет сыграть с «Арсеналом», это станет большой потерей для самарцев.

Табидзе, получивший сотрясение мозга в том эпизоде, как минимум ближайшую неделю проведет без тренировок и, соответственно, с ЦСКА в 21-м туре премьер-лиги не сыграет точно. Для «Уфы» это не главная новость мартовской паузы: перед возобновлением чемпионата стало известно, что Дмитрий Кириченко покинул пост главного тренера, а ему на смену пришел Вадим Евсеев, который для начала вытащить команду в зону стыковых матчей.

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