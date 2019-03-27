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20:44 (мск), источник: ТАСС

Вадим Евсеев стал новым главным тренером футбольного клуба «Уфа»

ТАСС, 27 марта. Вадим Евсеев назначен главным тренером российского футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Евсеев сменил на этом посту Дмитрия Кириченко, который был отправлен в отставку в среду. Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года. Евсеев стал третьим тренером «Уфы» в нынешнем сезоне. Начинал тренировать «Уфу» Сергей Томаров, которого в ноябре сменил Кириченко.

До прихода в «Уфу» Евсеев возглавлял «СКА-Хабаровск», который он покинул во вторник. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги, набрав в 28 матчах 42 очка.

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Также Евсеев в качестве помощника главного тренера работал в ивановском «Текстильщике» (2013−2014), а с февраля по сентябрь 2017 года был главным тренером команды. Кроме того, Евсеев входил в тренерский штаб пермского «Амкара» (2015−2016, 2017−2018), а в марте 2018-го был утвержден главным тренером команды. С июня по август 2018 года был старшим тренером махачкалинского «Анжи», а в августе возглавил «СКА-Хабаровск». В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четырежды — обладателем Кубка страны, дважды — обладателем Суперкубка России.

«Уфа» после 20 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков.

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