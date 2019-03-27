Вадим Евсеев стал новым главным тренером футбольного клуба «Уфа»
ТАСС, 27 марта. Вадим Евсеев назначен главным тренером российского футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает
ТАСС, 27 марта. Вадим Евсеев назначен главным тренером российского футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщает
Евсеев сменил на этом посту Дмитрия Кириченко, который был отправлен в отставку в среду. Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года. Евсеев стал третьим тренером «Уфы» в нынешнем сезоне. Начинал тренировать «Уфу» Сергей Томаров, которого в ноябре сменил Кириченко.
До прихода в «Уфу» Евсеев возглавлял «СКА-Хабаровск», который он покинул во вторник. Команда занимает девятое место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги, набрав в 28 матчах 42 очка.
Также Евсеев в качестве помощника главного тренера работал в ивановском «Текстильщике» (2013−2014), а с февраля по сентябрь 2017 года был главным тренером команды. Кроме того, Евсеев входил в тренерский штаб пермского «Амкара» (2015−2016, 2017−2018), а в марте 2018-го был утвержден главным тренером команды. С июня по август 2018 года был старшим тренером махачкалинского «Анжи», а в августе возглавил «СКА-Хабаровск». В качестве игрока Евсеев шесть раз становился чемпионом России, четырежды — обладателем Кубка страны, дважды — обладателем Суперкубка России.
«Уфа» после 20 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской