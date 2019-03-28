Газон на стадионе в Петровском парке будет готов к маю

Источник: РИА "Новости"

Ранее было объявлено о том, что матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет 30 марта на «Арене-Химки». Матч со «Спартаком» (0:1), состоявшийся 10 марта в 19-м туре, должен был стать первым для «Динамо» на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции. Однако комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на новой арене, в результате встреча была перенесена на «Арену-Химки».

«В ближайшие дни начнем демонтировать нынешнее покрытие. После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов», — сказал Лунтовский.

Реконструкция стадиона в Петровском парке началась в 2008 году и завершилась в 2018-м. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей. Начиная с 2008 года «Динамо» проводило домашние матчи на «Арене-Химки».