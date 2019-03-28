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14:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Анжи» поедет на матч в Краснодаре на автобусе ради экономии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» преодолеют часть маршрута на выездной матч 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» на автобусе ради экономии средств.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении на сайте клуба из Дагестана, «Анжи» в субботу рейсовым самолетом вылетит в Ростов-на-Дону. «Оттуда до места назначения команда будет добираться на автобусе. Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств. Предыгровую тренировку “Анжи” проведет уже в Краснодаре», — говорится в сообщении.

«Анжи» отметил, что после травм восстановились и тренируются без ограничений Апти Ахъядов, Владислав Кулик и Гаэль Ондуа. Все они могут принять участие в матче.

Встреча пройдет в Краснодаре в воскресенье, начало игры — в 19:00 мск.

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