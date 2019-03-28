«Анжи» поедет на матч в Краснодаре на автобусе ради экономии

Как отмечается в сообщении на сайте клуба из Дагестана, «Анжи» в субботу рейсовым самолетом вылетит в Ростов-на-Дону. «Оттуда до места назначения команда будет добираться на автобусе. Такая логистика объясняется вынужденной экономией средств. Предыгровую тренировку “Анжи” проведет уже в Краснодаре», — говорится в сообщении.