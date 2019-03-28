«Анжи» поедет на матч в Краснодаре на автобусе ради экономии
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» преодолеют часть маршрута на выездной матч 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» на автобусе ради экономии средств.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Футболисты махачкалинского «Анжи» преодолеют часть маршрута на выездной матч 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» на автобусе ради экономии средств.
Как отмечается в сообщении на сайте клуба из Дагестана, «Анжи» в субботу рейсовым самолетом вылетит в
«Анжи» отметил, что после травм восстановились и тренируются без ограничений Апти Ахъядов, Владислав Кулик и Гаэль Ондуа. Все они могут принять участие в матче.
Встреча пройдет в Краснодаре в воскресенье, начало игры — в 19:00 мск.