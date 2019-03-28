Джон Брэдли: На всех российских игроках клеймо. Их покупка для Англии — рулетка
Комментатор российской
Комментатор российской
— На днях Чалов подписал контракт с британским агентством Base Soccer Agency. Значит ли это, что шансы форварда оказаться в Англии увеличились?
— Все мы знаем, что интерес к Чалову заметно повысился после того, как он стал регулярно забивать за ЦСКА. И его стиль игры отлично подходит английской
— Что вы имеете в виду?
— Чалов физически хорош, крепок, настырен. И имеет такую скорость мышления, которая может позволить ему заиграть в лигах с высокой интенсивностью. В Испании и Италии он тоже может добиться успеха, но, на мой взгляд, его лиги — немецкая и английская. А в
— Детский тренер Чалова сравнивал игрока с Дрогба. Похож?
— Это эталон, но, конечно,
— Его новый представитель Шандор Варга сказал, что Чаловым интересовались английские клубы. Кто бы это мог быть?
— Выбор очень велик. Всем нужен нападающий, превосходящий по классу имеющихся форвардов.
— В Англии есть такие клубы?
— Есть, конечно. Но я бы не стал делать акцент на этом. Чалову только 20, и он может перейти в большой клуб в качестве
— Осенью Чалов попал на радар «Уотфорда».
— Это хороший, прогрессирующий клуб. Он подпадает под категорию команд, о которых я сказал выше. Летом из «Уотфорда» в «Эвертон» перешел атакующий полузащитник Ришарлисон. Сейчас он играет в сборной Бразилии.
— Два основных нападающих команды — Дини и Деулофеу. Чалов сильнее их?
— В перспективе Чалов точно может выдавить из состава
— Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия не так давно работал в «Рубине». Может ли это повлиять на трансфер?
— Сомневаюсь. В Англии клубы в основном опираются на скаутские службы, а не на желания тренеров. «Уотфордом» руководит семья итальянского бизнесмена Поццо. Она же владеет «Удинезе» и «Гранадой». В «Уотфорде» система набора кадров сильно развита, потому что включает в себя и данные двух
— Судя по вашей логике, Чалов вероятнее уйдет в «Челси». Но лондонцам пока запрещено регистрировать новых футболистов.
— Русских игроков всегда связывают с «Челси»,
— В целом, кто из российских футболистов РПЛ готов к переходу в английский клуб?
— Никто.
— Серьезно?
— Конечно. Да, есть много молодых футболистов, в особенности в ЦСКА. Но едва ли
— Но почему?
— А почему они должны? Это же чистая рулетка! На всех российских футболистах клеймо — в Европе знают, что они не добиваются успеха за пределами родной страны.
— Но
— Мы думали, что первопроходцем станет Аршавин, но даже он не оправдал надежд.
— В чем вы видите причины того, почему российские футболисты не могут заиграть в Англии?
— Не только российские, украинские тоже. Зинченко проводит сильный сезон, но он все еще не безоговорочный футболист основы «Манчестер Сити». А причины… Язык, разница в игровом темпе, совершенно другая культура. Это только то, что я вспомнил сходу. Совокупность факторов дает такой эффект. Футболист должен быть готов к переключению между игровыми стилями.
— Может быть, прорыв совершит Чалов?
— Трудно сказать. Но агентство из той страны, куда хочет футболист — это точно плюс для игрока.