Джон Брэдли: На всех российских игроках клеймо. Их покупка для Англии — рулетка

Стиль для Англии и Германии

— На днях Чалов подписал контракт с британским агентством Base Soccer Agency. Значит ли это, что шансы форварда оказаться в Англии увеличились?

— Все мы знаем, что интерес к Чалову заметно повысился после того, как он стал регулярно забивать за ЦСКА. И его стиль игры отлично подходит английской премьер-лиге или немецкой бундеслиге.

— Что вы имеете в виду?

— Чалов физически хорош, крепок, настырен. И имеет такую скорость мышления, которая может позволить ему заиграть в лигах с высокой интенсивностью. В Испании и Италии он тоже может добиться успеха, но, на мой взгляд, его лиги — немецкая и английская. А в премьер-лиге Чалов научится большему, чем в других странах. Для молодого игрока это очень ценно.

— Детский тренер Чалова сравнивал игрока с Дрогба. Похож?

— Это эталон, но, конечно, что-то есть. Мне он отдаленно напоминает Игуаина — оба хорошо играют, находясь спиной к воротам, без мяча, находчивы в поисках свободного пространства. Но аргентинец немножко выше.

2007 год. Шандор Варга (в центре) с Валерием Газзаевым (слева) и Арсеном Венгером

«Уотфорд», «Ньюкасл», «Вулверхэмптон»

— Его новый представитель Шандор Варга сказал, что Чаловым интересовались английские клубы. Кто бы это мог быть?

— Выбор очень велик. Всем нужен нападающий, превосходящий по классу имеющихся форвардов.

— В Англии есть такие клубы?

— Есть, конечно. Но я бы не стал делать акцент на этом. Чалову только 20, и он может перейти в большой клуб в качестве форварда-резервиста. Да, поначалу он будет играть меньше, чем в ЦСКА, зато получит опыт от тренировок с сильнейшими игроками мира. А можно выбрать «Ньюкасл» или «Вулверхэмптон» — команды, которые часто становятся трамплинами в элитные клубы.

— Осенью Чалов попал на радар «Уотфорда».

— Это хороший, прогрессирующий клуб. Он подпадает под категорию команд, о которых я сказал выше. Летом из «Уотфорда» в «Эвертон» перешел атакующий полузащитник Ришарлисон. Сейчас он играет в сборной Бразилии.

— Два основных нападающих команды — Дини и Деулофеу. Чалов сильнее их?

— В перспективе Чалов точно может выдавить из состава кого-нибудь из них. Дини летом исполнится 31 год, а Деулофеу нестабилен.

— Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия не так давно работал в «Рубине». Может ли это повлиять на трансфер?

— Сомневаюсь. В Англии клубы в основном опираются на скаутские службы, а не на желания тренеров. «Уотфордом» руководит семья итальянского бизнесмена Поццо. Она же владеет «Удинезе» и «Гранадой». В «Уотфорде» система набора кадров сильно развита, потому что включает в себя и данные двух клубов-побратимов.

2010 год. Юрий Жирков — в «Челси» | Источник: Спорт-Экспресс

В Англию не готов переехать никто

— Судя по вашей логике, Чалов вероятнее уйдет в «Челси». Но лондонцам пока запрещено регистрировать новых футболистов.

— Русских игроков всегда связывают с «Челси», ха-ха! Кто же станет новым Жирковым? Но да, тут даже шутки неуместны — на лондонцев наложен трансферный бан, так что пока этот вариант исключен.

— В целом, кто из российских футболистов РПЛ готов к переходу в английский клуб?

— Никто.

— Серьезно?

— Конечно. Да, есть много молодых футболистов, в особенности в ЦСКА. Но едва ли кто-то из них переедет в Англию в обозримом будущем.

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— Но почему?

— А почему они должны? Это же чистая рулетка! На всех российских футболистах клеймо — в Европе знают, что они не добиваются успеха за пределами родной страны.

— Но кто-то же должен снять это проклятие.

— Мы думали, что первопроходцем станет Аршавин, но даже он не оправдал надежд.

— В чем вы видите причины того, почему российские футболисты не могут заиграть в Англии?

— Не только российские, украинские тоже. Зинченко проводит сильный сезон, но он все еще не безоговорочный футболист основы «Манчестер Сити». А причины… Язык, разница в игровом темпе, совершенно другая культура. Это только то, что я вспомнил сходу. Совокупность факторов дает такой эффект. Футболист должен быть готов к переключению между игровыми стилями.

— Может быть, прорыв совершит Чалов?