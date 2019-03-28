«Срубивший» Заболотного манекен выставлен на аукцион (фото)

В феврале «Зенит» поделился в своих социальных сетях видеозаписью фрагмента тренировки в Удельной. В одном из эпизодов команда отрабатывала выход на ворота соперника через заброс из середины, когда Заболотный, принимая мяч, упал на подходе к штрафной, споткнувшись о железный манекен.

«За последние четыре года “Зенит” приобрел 35 игроков, продал 15, отдал в аренду 28. Но этот трансфер однозначно лучший и самый продуктивный. Я забрал с базы “Зенита” манекен Заболотного и в ближайшие сутки планирую его продать, а деньги потратить на футбольную благотворительность», — написал Савин на своей странице в Instagram.