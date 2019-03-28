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18:59 (мск), источник: Р-Спорт

«Срубивший» Заболотного манекен выставлен на аукцион (фото)

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший футболист, а впоследствии спортивный комментатор, телеведущий и видеоблогер Евгений Савин выставил на аукцион манекен, ставший знаменитым после столкновения с нападающим «Зенита» Антоном Заболотным.

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Источник: Р-Спорт

В феврале «Зенит» поделился в своих социальных сетях видеозаписью фрагмента тренировки в Удельной. В одном из эпизодов команда отрабатывала выход на ворота соперника через заброс из середины, когда Заболотный, принимая мяч, упал на подходе к штрафной, споткнувшись о железный манекен.

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«За последние четыре года “Зенит” приобрел 35 игроков, продал 15, отдал в аренду 28. Но этот трансфер однозначно лучший и самый продуктивный. Я забрал с базы “Зенита” манекен Заболотного и в ближайшие сутки планирую его продать, а деньги потратить на футбольную благотворительность», — написал Савин на своей странице в Instagram.

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Савин добавил, что стартовая цена лота — 10 тысяч рублей.

Согласно transfermarkt.com, рыночная стоимость нападающего «Зенита» и сборной России составляет полтора миллиона евро.

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