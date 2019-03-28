ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

В начале февраля стало известно, что защита нападающего «Зенита» намерена подать в ЕСПЧ «жалобу в приоритетном порядке» на арест футболиста. По словам одного из адвокатов спортсмена, Кокорину необходима реабилитация из-за травмы колена.

«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено Судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда», — пояснили в четверг агентству в ЕСПЧ, не уточнив, какие именно несоответствия были в жалобе футболиста. Там добавили, что «заявитель был уведомлен (о решении) письмом».

В 47 правиле регламента Суда указывается, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, предоставляемых секретариатом, если только иное не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

«Жалоба должна содержать: (а) указание полного имени, даты рождения, гражданства, пола, рода занятий и адреса заявителя; (b) указание имени, рода занятий и адреса представителя, если таковой имеется; © наименование высокой договаривающейся стороны или наименования высоких договаривающихся сторон, на действия которых подана жалоба; (d) краткое изложение фактов; (e) краткое изложение предполагаемого нарушения Конвенции и соответствующих доказательств; (f) краткое подтверждение того, что соблюдены условия приемлемости (исчерпание внутренних средств правовой защиты и “Правило шести месяцев”), предусмотренные пунктом 1 статьи 35 Конвенции; (g) предмет жалобы; а также иметь в качестве приложения: (h) копии любых относящихся к делу документов и, в частности, судебных и иных решений, связанных с предметом жалобы», — говорится в тексте регламента.

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.