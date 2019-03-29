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00:18 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Зенита»: Дадим второй шанс команде проекта «Z+»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Президент футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Медведев на встрече с болельщиками заявил, что проекту «Z+» будет дан второй шанс.

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Источник: Р-Спорт

«Зенит» 17 марта показал матч 20-го тура чемпионата России против московского «Спартака» на собственном онлайн-канале «Z+». «Зенит» стал первым футбольным клубом в России, который открыл собственную онлайн-платформу для просмотра и обсуждения матчей команды в прямом эфире.

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«Мне не понравилось то, что было на канале “Z+”. Идея была хорошая, но реализация получилась скверноватой. Это не означает, что провалилась форма канала с предматчевым обсуждением, показом матча с комментарием, перерывом и послематчевым подведением итогов. Мы взяли паузу и готовим второй выпуск. Будет ли работать над каналом та же команда? Шанс на исправление дается всем», — заявил Медведев на встрече с болельщиками.

«Будет открыт конкурс творческих идей для канала. У петербуржцев будет преимущество. С (продюсером проекта “Z+”) Игорем Порошиным я не был знаком лично. Познакомлюсь и посмотрю ему в глаза», — сказал Медведев.

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