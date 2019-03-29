Президент «Зенита»: Дадим второй шанс команде проекта «Z+»

«Зенит» 17 марта показал матч 20-го тура чемпионата России против московского «Спартака» на собственном онлайн-канале «Z+». «Зенит» стал первым футбольным клубом в России, который открыл собственную онлайн-платформу для просмотра и обсуждения матчей команды в прямом эфире.

«Мне не понравилось то, что было на канале “Z+”. Идея была хорошая, но реализация получилась скверноватой. Это не означает, что провалилась форма канала с предматчевым обсуждением, показом матча с комментарием, перерывом и послематчевым подведением итогов. Мы взяли паузу и готовим второй выпуск. Будет ли работать над каналом та же команда? Шанс на исправление дается всем», — заявил Медведев на встрече с болельщиками.