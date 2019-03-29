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10:07 (мск), источник: Матч ТВ

Президент «Зенита» оценил возможное возвращение в клуб Халка

Президент «Зенита» Александр Медведев на встрече с болельщиками команды, которая состоялась на «Газпром Арене», прокомментировал возможное возвращение в клуб бразильского форварда Халка.

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Источник: Reuters

— Может ли вернуться Халк? Он вроде хотел бы.

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— Вы про ветеранскую команду говорите? В одну реку трудно войти дважды. Тем более, Халк уже три года в Китае. Наверное, после этого я бы тоже захотел обратно в Петербург.

— Как принималось решение о фиолетовом цвете формы?

— Фиолетовой формы больше не будет.

— Среди фанатов есть до 500 человек, которым нельзя на стадион, хотя нет постановления суда на этот счет. Диалога нет, это приводит к тлеющему конфликту. Вы знаете об этой ситуации?

— Болеют у нас по-разному. Главное, чтобы слои болельщиков не входили в конфликт друг с другом. Я встречался с представителями «виража», у нас был длинный серьезный разговор. И это будет происходить регулярно. С другой стороны, «Зенит» потерял на штрафах 20 миллионов рублей за различные категории болельщиков. Создавать угрозу другим, проявление хамства и расизма — неприемлемо. Ждем, чтобы болельщики гнали вперед команду, тем более она вас знает. Что касается вашего вопроса, то я встречусь с руководителем службы безопасности и пообщаюсь на эту тему.

В настоящее время 32-летний Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ». В этом сезоне он провел за команду четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Всего на его счету 52 забитых мяча и 43 голевые передачи в 91 игре за китайскую команду. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. В общей сложности он провел за команду 148 матчей, в которых забил 76 голов и сделал 60 результативных передач.

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