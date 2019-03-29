Президент «Зенита» оценил возможное возвращение в клуб Халка
Президент «Зенита» Александр Медведев на встрече с болельщиками команды, которая состоялась на «Газпром Арене», прокомментировал возможное возвращение в клуб бразильского форварда Халка.
Президент «Зенита» Александр Медведев на встрече с болельщиками команды, которая состоялась на «Газпром Арене», прокомментировал возможное возвращение в клуб бразильского форварда Халка.
— Может ли вернуться Халк? Он вроде хотел бы.
— Вы про ветеранскую команду говорите? В одну реку трудно войти дважды. Тем более, Халк уже три года в Китае. Наверное, после этого я бы тоже захотел обратно в Петербург.
— Как принималось решение о фиолетовом цвете формы?
— Фиолетовой формы больше не будет.
— Среди фанатов есть до 500 человек, которым нельзя на стадион, хотя нет постановления суда на этот счет. Диалога нет, это приводит к тлеющему конфликту. Вы знаете об этой ситуации?
— Болеют у нас
В настоящее время 32-летний Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ». В этом сезоне он провел за команду четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Всего на его счету 52 забитых мяча и 43 голевые передачи в 91 игре за китайскую команду. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.
За «Зенит» Халк выступал с 2012 по 2016 год. В общей сложности он провел за команду 148 матчей, в которых забил 76 голов и сделал 60 результативных передач.