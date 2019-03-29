Президент «Зенита» оценил возможное возвращение в клуб Халка

Источник: Reuters

— Может ли вернуться Халк? Он вроде хотел бы.

— Вы про ветеранскую команду говорите? В одну реку трудно войти дважды. Тем более, Халк уже три года в Китае. Наверное, после этого я бы тоже захотел обратно в Петербург.

— Как принималось решение о фиолетовом цвете формы?

— Фиолетовой формы больше не будет.

— Среди фанатов есть до 500 человек, которым нельзя на стадион, хотя нет постановления суда на этот счет. Диалога нет, это приводит к тлеющему конфликту. Вы знаете об этой ситуации?

— Болеют у нас по-разному. Главное, чтобы слои болельщиков не входили в конфликт друг с другом. Я встречался с представителями «виража», у нас был длинный серьезный разговор. И это будет происходить регулярно. С другой стороны, «Зенит» потерял на штрафах 20 миллионов рублей за различные категории болельщиков. Создавать угрозу другим, проявление хамства и расизма — неприемлемо. Ждем, чтобы болельщики гнали вперед команду, тем более она вас знает. Что касается вашего вопроса, то я встречусь с руководителем службы безопасности и пообщаюсь на эту тему.

В настоящее время 32-летний Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ». В этом сезоне он провел за команду четыре матча во всех турнирах и забил один гол. Всего на его счету 52 забитых мяча и 43 голевые передачи в 91 игре за китайскую команду. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.