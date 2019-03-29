«Забыть “Спартак” невозможно». Памяти Владимира Федотова
10 лет назад не стало выдающегося футболиста и тренера.
10 лет назад не стало выдающегося футболиста и тренера.
Карьера Федотова в качестве игрока сложилась в ЦСКА. Он выступал за армейцев в 1960 — 1975 годах и установил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных в чемпионатах СССР: Федотов провел на поле 382 игры, в которых забил 92 гола. В 1964 году он стал лучшим бомбардиром первенства, а в 1970 году выиграл чемпионский титул.
После завершения карьеры игрока Федотов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, а затем возглавил ростовский СКА и в 1981 году выиграл Кубок СССР. Впоследствии он тренировал целый ряд российских клубов, работал в Бахрейне и Болгарии.
В 2002 году Федотов вошел в тренерский штаб «Спартака», а четыре года спустя стал главным тренером команды. С московским клубом он завоевал серебряные медали чемпионата России 2006 года. На следующий год, после неудач «Спартака» в еврокубках, Федотов был отправлен в отставку.
После увольнения из «Спартака» Федотов перешел на должность спортивного директора ФК «Москва». По окончании чемпионата 2008 года он покинул этот пост.
Федотов умер в Боткинской больнице 29 марта в 2009 году, куда был госпитализирован в середине месяца.
— Человек, работавший в «Спартаке», всегда будет мечтать туда вернуться?
— Я смотрю реально. Но забыть «Спартак» — невозможно. По сей день на улице обязательно
— Вы столько лет отдали ЦСКА, а на улице вас узнают как спартаковца?
— Да. Удивительно.
— С армейским клубом
— Я много раз сидел без работы — в ЦСКА мне никто ничего не предлагал.
— Отмотать все на несколько лет назад — что сделали бы
— Многое. Я понял: работать надо с единомышленниками. Тогда будет все в порядке. Но осуждать Федуна не могу. В тот момент, когда снимали Старкова, он честно предупредил: «Владимир Григорьевич, хочу взять Черчесова». У того в Австрии заканчивался контракт. «Я вас прошу, — продолжил Федун. — Поработайте до июня, потом уступите пост. Я беспокоюсь о вашем здоровье».
— Что было дальше?
— Я принял «Спартак» — и пошел результат. Главное, меня приняли болельщики. Как в такой ситуации
— Чувствовали, что все равно Федун не очень в вас верит?
— Конечно, чувствовал. У меня был один способ выжить в «Спартаке» — постоянно давать результат. Мне практически не покупали игроков. Зато я много души вложил в молодежь, в школу. Раздавал подзатыльники тем, кто плохо учился. Следил, как Прудников, Дзюба и Шишкин перемещались из школы в дубль.
К сожалению, начальство отказывалось понимать некоторые вещи. Например, закономерность того, что в последних четырех матчах при мне «Спартак» взял всего очко.
— В чем же закономерность?
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— Много было искушений бросить все и уйти из «Спартака» по доброй воле?
— Нет. Это «Спартак». В любой другой команде терпеть не стал бы. Я получил колоссальный жизненный опыт. Некоторые упрекают — мол, «нет характера»… Как это — нет?!
— Есть?
— Если б не было характера — я бы как игрок ничего не добился. И в ситуации со «Спартаком» мог бы много напороть. А я с честью вышел. Меня нагибали, но устоял. Для большинства наших людей понятия «интеллигентность» и «отсутствие характера» — одно и то же. Не видят разницы. В такой команде, как «Спартак», человек без характера и недели не протянет. Моментально задушат.
— От кого особенно обидно было слышать такое?
— От игроков. Вот Титов — хотел получить характер? Пожалуйста, получил. И освободили его из команды.
— Не ладили вы, по слухам, с Берецки, тренером по физподготовке.
— Поначалу он произвел приятное впечатление. Но когда начались тренировки, я увидел: никакой системы. Сегодня может дать десять рывков, завтра — двадцать. Пришлось его контролировать, нельзя такому человеку доверять команду. А то бы загнал игроков. Говорил этому австрийцу: напиши конспект, над чем собираешься работать. Он мне зло бросал листочки. Но я все равно стоял, считал, сколько отрезков дает.
— Взяли бы да и выгнали его.
— Я не мог ничего сделать ни с Берецки, ни с Шавло, ни с Черчесовым.
— Что слышали в ответ?
— Ерунду. Слова о том, что я снова неправильно понял Берецки. Но начни я ломать дрова, сразу поднялось бы восстание.
— В офисе «ЛУКОЙЛа»?
— Да.
— Ваш последний разговор с Федуном?
— Очень короткий. Федун предложил остаться: «Отдохни…» Я отвечаю — нет. Если мне не доверяют, что этим людям можно доказать?
— Кем вам Федун предлагал остаться?
— Даже выяснять не стал.
— Сидеть в соседнем кабинете с Шавло — совершенно неприемлемый вариант?
— Абсолютно.
— Шавло в команде не переносили?
— А как его можно переносить?
— Кто его прозвал Черный Глаз?
— Кажется, Быстров.
— Это правда — стоило прийти Шавло перед матчем в раздевалку, «Спартак» непременно проигрывал?
— Ребята вообще все замечают.
— Вы пытались прекратить его речи в раздевалке?
— В последнее время Шавло перестал заходить. Думаю, он хорошо работал бы при советской власти — говорит исключительно лозунгами. Но сейчас это выглядит нелепо. Мне приходилось выворачиваться: делал еще одну установку в раздевалке, перед самым выходом на поле. Чтоб настроить команду, чтоб выветрились лозунги Шавло.
— Он про вас говорил то же самое: «Федотов работает по методикам тридцатилетней давности».
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— Это же вы привели его в «Спартак»?
— Технический директор Смоленцев. Правда, со мной посоветовался. Я Шавло давно знаю. И убедился: власть меняет людей.
— Вас тоже изменила?
— Меня — нет. Хватает воспитания и ума.