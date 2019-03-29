«Забыть “Спартак” невозможно». Памяти Владимира Федотова

Источник: Спорт-Экспресс

Карьера Федотова в качестве игрока сложилась в ЦСКА. Он выступал за армейцев в 1960 — 1975 годах и установил рекорд клуба по количеству матчей, проведенных в чемпионатах СССР: Федотов провел на поле 382 игры, в которых забил 92 гола. В 1964 году он стал лучшим бомбардиром первенства, а в 1970 году выиграл чемпионский титул.

После завершения карьеры игрока Федотов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА, а затем возглавил ростовский СКА и в 1981 году выиграл Кубок СССР. Впоследствии он тренировал целый ряд российских клубов, работал в Бахрейне и Болгарии.

В 2002 году Федотов вошел в тренерский штаб «Спартака», а четыре года спустя стал главным тренером команды. С московским клубом он завоевал серебряные медали чемпионата России 2006 года. На следующий год, после неудач «Спартака» в еврокубках, Федотов был отправлен в отставку.

После увольнения из «Спартака» Федотов перешел на должность спортивного директора ФК «Москва». По окончании чемпионата 2008 года он покинул этот пост.

Федотов умер в Боткинской больнице 29 марта в 2009 году, куда был госпитализирован в середине месяца.

Разговор по пятницам с Владимиром Федотовым, интервью было опубликовано 20 февраля 2009 года.

— Человек, работавший в «Спартаке», всегда будет мечтать туда вернуться?

— Я смотрю реально. Но забыть «Спартак» — невозможно. По сей день на улице обязательно кто-то подойдет: «Спасибо, Владимир Григорьевич».

— Вы столько лет отдали ЦСКА, а на улице вас узнают как спартаковца?

— Да. Удивительно.

— С армейским клубом что-то связывает?

— Я много раз сидел без работы — в ЦСКА мне никто ничего не предлагал.

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— Отмотать все на несколько лет назад — что сделали бы по-другому в «Спартаке»?

— Многое. Я понял: работать надо с единомышленниками. Тогда будет все в порядке. Но осуждать Федуна не могу. В тот момент, когда снимали Старкова, он честно предупредил: «Владимир Григорьевич, хочу взять Черчесова». У того в Австрии заканчивался контракт. «Я вас прошу, — продолжил Федун. — Поработайте до июня, потом уступите пост. Я беспокоюсь о вашем здоровье». Что-то все беспокоятся о моем здоровье. А здоровье, между прочим, в работе.

— Что было дальше?

— Я принял «Спартак» — и пошел результат. Главное, меня приняли болельщики. Как в такой ситуации что-то менять? Вскоре «Спартак» приехал на сборы в Австрию. Там пообщались с Черчесовым. Он не знал, что ему делать. Меня утвердили главным тренером, Черчесову предложили должность спортивного директора. Он колебался: ехать, не ехать? Я говорил: «Сам думай».

— Чувствовали, что все равно Федун не очень в вас верит?

— Конечно, чувствовал. У меня был один способ выжить в «Спартаке» — постоянно давать результат. Мне практически не покупали игроков. Зато я много души вложил в молодежь, в школу. Раздавал подзатыльники тем, кто плохо учился. Следил, как Прудников, Дзюба и Шишкин перемещались из школы в дубль.

К сожалению, начальство отказывалось понимать некоторые вещи. Например, закономерность того, что в последних четырех матчах при мне «Спартак» взял всего очко.

— В чем же закономерность?

— Из-за того, что сезон закончили позже остальных, отпуск был короткий, а уже в конце января — турнир Первого канала, которому все придавали большое значение. Следом — «Сельта» в Кубке УЕФА. Подготовительный период получился скомканным. В апреле я увидел, что ребятам не хватает «физики». Ввел двухразовые тренировки, завышал нагрузки. Мне надо было дотянуть до австрийского сбора, где планировал улучшить кондиции.

— Много было искушений бросить все и уйти из «Спартака» по доброй воле?

— Нет. Это «Спартак». В любой другой команде терпеть не стал бы. Я получил колоссальный жизненный опыт. Некоторые упрекают — мол, «нет характера»… Как это — нет?!

— Есть?

— Если б не было характера — я бы как игрок ничего не добился. И в ситуации со «Спартаком» мог бы много напороть. А я с честью вышел. Меня нагибали, но устоял. Для большинства наших людей понятия «интеллигентность» и «отсутствие характера» — одно и то же. Не видят разницы. В такой команде, как «Спартак», человек без характера и недели не протянет. Моментально задушат.

— От кого особенно обидно было слышать такое? Говорили-то многие — от Шавло до Титова.

— От игроков. Вот Титов — хотел получить характер? Пожалуйста, получил. И освободили его из команды.

— Не ладили вы, по слухам, с Берецки, тренером по физподготовке.

— Поначалу он произвел приятное впечатление. Но когда начались тренировки, я увидел: никакой системы. Сегодня может дать десять рывков, завтра — двадцать. Пришлось его контролировать, нельзя такому человеку доверять команду. А то бы загнал игроков. Говорил этому австрийцу: напиши конспект, над чем собираешься работать. Он мне зло бросал листочки. Но я все равно стоял, считал, сколько отрезков дает.

— Взяли бы да и выгнали его.

— Я не мог ничего сделать ни с Берецки, ни с Шавло, ни с Черчесовым. Все-таки неспроста Черчесов, став главным тренером, сразу заявил: «Мне спортивный директор не нужен». А насчет Берецки я говорил Шавло не раз и не два…

— Что слышали в ответ?

— Ерунду. Слова о том, что я снова неправильно понял Берецки. Но начни я ломать дрова, сразу поднялось бы восстание.

— В офисе «ЛУКОЙЛа»?

— Да.

— Ваш последний разговор с Федуном?

— Очень короткий. Федун предложил остаться: «Отдохни…» Я отвечаю — нет. Если мне не доверяют, что этим людям можно доказать?

— Кем вам Федун предлагал остаться?

— Даже выяснять не стал.

— Сидеть в соседнем кабинете с Шавло — совершенно неприемлемый вариант?

— Абсолютно.

— Шавло в команде не переносили?

— А как его можно переносить?

— Кто его прозвал Черный Глаз?

— Кажется, Быстров.

— Это правда — стоило прийти Шавло перед матчем в раздевалку, «Спартак» непременно проигрывал?

— Ребята вообще все замечают.

— Вы пытались прекратить его речи в раздевалке?

— В последнее время Шавло перестал заходить. Думаю, он хорошо работал бы при советской власти — говорит исключительно лозунгами. Но сейчас это выглядит нелепо. Мне приходилось выворачиваться: делал еще одну установку в раздевалке, перед самым выходом на поле. Чтоб настроить команду, чтоб выветрились лозунги Шавло.

— Он про вас говорил то же самое: «Федотов работает по методикам тридцатилетней давности».

— Ему-то откуда знать про методики? Что он проходил, какую школу — австрийскую? И какая в мире цена австрийской футбольной школе?

— Это же вы привели его в «Спартак»?

— Технический директор Смоленцев. Правда, со мной посоветовался. Я Шавло давно знаю. И убедился: власть меняет людей.

— Вас тоже изменила?