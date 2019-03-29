Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
30.03
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
12Алина Загитова — чемпионка мира!
11:47 (мск), источник: Матч ТВ

Орлов: У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет

Спортивный комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом» рассказал о проблемах со здоровьем у форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Важно понимать, все ли будут здоровы у «Зенита». Как сообщают дантисты, у Дзюбы что-то с зубами, а это влияет на футболистов. Но я надеюсь, что все будет в порядке. Артем очень хорошо сыграл в матче с Казахстаном. На мой взгляд, он набрал оптимальную физическую форму. С казахами он много двигался и был настроен на борьбу. Также он начал выигрывать единоборства. Хочется пожелать ему продолжать в том же духе, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 31 марта и начнется в 14:00 (мск).

В нынешнем сезоне Дзюба провел за сине-бело-голубых 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов: «В джунглях может быть только один король»
«Ювентус» намерен усилиться форвардом «Фиорентины»
Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом
Все, что нужно знать о старте финальной серии Востока КХЛ
Кто проводит поединки по смешанным единоборствам в России
Российский женский теннис оказался на грани кризиса
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф
«Забыть “Спартак” невозможно». Памяти Владимира Федотова
Новый Черышев. Воспитанник «Спартака» на просмотре в «Валенсии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь