Орлов: У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет

— Важно понимать, все ли будут здоровы у «Зенита». Как сообщают дантисты, у Дзюбы что-то с зубами, а это влияет на футболистов. Но я надеюсь, что все будет в порядке. Артем очень хорошо сыграл в матче с Казахстаном. На мой взгляд, он набрал оптимальную физическую форму. С казахами он много двигался и был настроен на борьбу. Также он начал выигрывать единоборства. Хочется пожелать ему продолжать в том же духе, — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.