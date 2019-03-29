Орлов: У Дзюбы проблемы с зубами, это на него влияет
Спортивный комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом» рассказал о проблемах со здоровьем у форварда
Спортивный комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом» рассказал о проблемах со здоровьем у форварда
— Важно понимать, все ли будут здоровы у «Зенита». Как сообщают дантисты, у Дзюбы
Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 31 марта и начнется в 14:00 (мск).
В нынешнем сезоне Дзюба провел за