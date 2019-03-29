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20:25 (мск), источник: Р-Спорт

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Аргентинский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.

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Дриусси перешел в «Зенит» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» летом 2017 года.

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По сообщениям СМИ, трансфер 23-летнего форварда обошелся петербургской команде в 15 миллионов евро. Дриусси сыграл за «Зенит» 73 матча и забил 12 мячей.

«Я сделал ошибку, я слишком рано перешел в чемпионат России. Советую всем футболистам “Ривер Плейт” подумать перед отъездом. Я принял неправильное решение, но не жалею об этом. Я был в состоянии перейти в более сильную лигу», — сказал Дриусси в эфире аргентинской радиостанции Radio Mitre.

«Я хочу сначала переехать в Европу, выйти на хороший уровень, чтобы попасть в национальную команду», — добавил футболист.

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