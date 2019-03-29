Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

«Я сделал ошибку, я слишком рано перешел в чемпионат России. Советую всем футболистам “Ривер Плейт” подумать перед отъездом. Я принял неправильное решение, но не жалею об этом. Я был в состоянии перейти в более сильную лигу», — сказал Дриусси в эфире аргентинской радиостанции Radio Mitre.