Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов0
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
30.03
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
20:33 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Джорджевича принес «Арсеналу» выездную победу над «Крыльями Советов»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 66-й минуте забил Лука Джорджевич, перешедший в «Арсенал» на правах аренды из «Зенита» до конца текущего сезона.

«Арсенал» с 30 очками занимает шестое место в чемпионате, «Крылья Советов» (24) идут на 11-й строчке.

Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 2129.03.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг БожовичИгорь Черевченко
Голы
Лука Джорджевич(Сергей Ткачев, Игорь Горбатенко)66′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
9Кирилл Комбаров
17′
15Георгий Зотов
14Анри Хагуш
9′
18Агустин Рохель
6Максим Беляев
90Тарас Бурлак
54′
8Гиа Григалава
19Александр Самедов
82′
78Зелимхан Бакаев
99Максим Канунников
19Резиуан Мирзов
40Артем Тимофеев
23Игорь Горбатенко
79′
49Роман Шишкин
80′
18Лука Джорджевич
2′
39Виталий Денисов
60′
5Абдул Кадири
91Павел Яковлев
36Михаил Левашов
24′
10Джано Ананидзе
74′
1Артур Нигматуллин
89′
31Денис Ткачук
11Сергей Ткачев
54′86′
8Сергей Корниленко
27′73′
7Кантемир Берхамов
11Рамиль Шейдаев
Статистика
4Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
10Удары (всего)11
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
4Угловые6
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Боксерский промоутер пожаловался Путину
Загитова о победе на ЧМ: Хотелось кричать во всю глотку
Форвард «Зенита» назвал ошибкой свой переезд в Россию
Участник четырех чемпионатов мира завершил карьеру в сборной
«Авангард» играет с «Салаватом Юлаевым» в КГ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь