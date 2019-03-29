Гол Джорджевича принес «Арсеналу» выездную победу над «Крыльями Советов»
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол на 66-й минуте забил Лука Джорджевич, перешедший в «Арсенал» на правах аренды из «Зенита» до конца текущего сезона.
«Арсенал» с 30 очками занимает шестое место в чемпионате, «Крылья Советов» (24) идут на 11-й строчке.
|Миодраг Божович
|Игорь Черевченко
|Лука Джорджевич(Сергей Ткачев, Игорь Горбатенко)
|66′
|1
|Сергей Рыжиков
|9
|Кирилл Комбаров
17′
|15
|Георгий Зотов
|14
|Анри Хагуш
9′
|18
|Агустин Рохель
|6
|Максим Беляев
|90
|Тарас Бурлак
54′
|8
|Гиа Григалава
|19
|Александр Самедов
82′
|78
|Зелимхан Бакаев
|99
|Максим Канунников
|19
|Резиуан Мирзов
|40
|Артем Тимофеев
|23
|Игорь Горбатенко
79′
|49
|Роман Шишкин
80′
|18
|Лука Джорджевич
2′
|39
|Виталий Денисов
60′
|5
|Абдул Кадири
|91
|Павел Яковлев
|36
|Михаил Левашов
24′
|10
|Джано Ананидзе
74′
|1
|Артур Нигматуллин
89′
|31
|Денис Ткачук
|11
|Сергей Ткачев
54′86′
|8
|Сергей Корниленко
27′73′
|7
|Кантемир Берхамов
|11
|Рамиль Шейдаев
|4
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Глот(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)