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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Решение Божовича по Яковлеву лишило «Крылья» очков в матче с «Арсеналом»

Павел Яковлев вышел заниматься не своим делом.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» и «Арсенал» весной до очного матча начали крайне бодро — по семь очков в трёх турах; столько же — у «Зенита» и «Локомотива», больше — ни у кого. Однако игра в Самаре получилась типично вязкой для нашей футбольной весны. Тяжёлое поле сделало игру жёстче (в итоге — десяток жёлтых карточек), отобрав темп и не дав ничего взамен. 4−1−4−1, при которых оборонялся «Арсенал», создавал для хозяев сложности в начале атак: при их 4−2−3−1 пара опорников нейтрализовывалась парой центральных полузащитников Тулы Горбатенко — Ткачёв, и выхода на чужую половину через пас у «Крыльев» не было. Лонгболлы же, которые любят команды Миодрага Божовича, не удавались и из-за поля, и из-за хорошего расположения игроков соперников — хуже, чем с «Арсеналом», Самара играла в длинный пас при нынешнем тренере только с «Ростовом».

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Главные влияющие на футбол факторы — размен в центре поля и качество газона — предсказуемо вырубили из матча самого креативного футболиста центральной оси. Жано находился на поле почти 75 минут, но в отличие от первых трёх весенних матчей его было не найти: всего одна острая передача и почти полное отсутствие действий в зоне перед штрафной. Жано пытался открываться под диагонали (обычно — в левом фланге, когда Канунников смещался ближе к центру), но возвращаемся на абзац выше: это был вечер, когда длинные передачи у «Крыльев» не шли.

В итоге получился традиционный колыбельный матч чемпионата России: невысокая интенсивность игры, большое количество остановок и отдельные игроки, которые всегда будут выделяться над общей футбольной массой РПЛ. У Тулы — за счёт резкости (Джорджевич, Хагуш, Бакаев), у «Крыльев» — за счёт понимания игры (Самедов). Наблюдение за действиями Самедова спасало на самых скучных отрезках игры: вот он в свои почти 35 бежит доставать мяч, уходящий на угловой, вот изящно разворачивается к центру, обостряя игру без касаний мяча, вот отдаёт вертикальную передачу в ситуации, где девять из десяти игроков РПЛ загонят мяч во фланг… Видно, как Самедову хочется доказать самому себе, что он способен быть выше среднего российского уровня, но после трёх подряд матчей с голевыми передачами сегодня он остался без результативных действий.
Игра бы так и закончилась непритязательными нулями, если бы не травма Виталия Денисова на исходе часа. Имея в запасе чистую и весьма надёжную замену по позиции в лице Владимира Полуяхтова, Божович пошёл на комплексные перестроения. На левый край обороны отправился игравший справа Зотов, а вместо Денисова на поле вышел Павел Яковлев. На позицию правого защитника.

Даже если предположить, что Полуяхтов не был хорошо готов, у Божовича был более очевидный вариант: в опорной зоне действовал Роман Шишкин, которого можно было перебросить направо с уходом Зотова на левый край обороны. Однако Божович решил по-своему.

Мы довольно часто говорим, что чемпионату России не хватает нестандартных решений, но всё же а) между странными и нестандартными решениями есть разница; б) чтобы решение выглядело не странным, а нестандартным, оно должно выглядеть хотя бы подготовленным.

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Яковлев к игре справа в обороне был не слишком готов. За десять минут с момента его появления на поле «Арсенал» создал два голевых момента. В одном из них Павел порвал линию офсайда и позволил Луке Джорджевичу в тренировочном режиме переигрывать Рыжикова, а в другом пас за спину Яковлеву привёл к атаке, которая завершилась сначала крышесносным ударом Кадири, а затем чуть неточным добивание Ткачёва. Помимо этого Яковлев обрезался, неуместно вступал в прессинг на чужой половине, оголяя зону за своей спиной («Арсенал» очень любит прибивать за такое), слишком вжимался к центру обороны при атаке Тулы не через его фланг и выглядел ровно так, как должен выглядеть на поле футболист, вышедший заниматься не своим делом.

Учитывая общую вязкость игры, одной голевой ошибки этому матчу было достаточно. «Арсенал» снова воспользовался наличием двух достаточно креативных футболистов, заполняющих зону десятки (взаимодействия Ткачёва, Горбатенко и Джорджевича в эпизоде с голом выглядели роскошно), и победил. Но два из этих трёх очков своей бывшей команде подарил именно Божович.

Антон Михашенок

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Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 2129.03.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 12297 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичИгорь Черевченко
Голы
Лука Джорджевич(Сергей Ткачев, Игорь Горбатенко)66′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
9Кирилл Комбаров
17′
15Георгий Зотов
14Анри Хагуш
9′
18Агустин Рохель
6Максим Беляев
90Тарас Бурлак
54′
8Гиа Григалава
19Александр Самедов
82′
78Зелимхан Бакаев
99Максим Канунников
19Резиуан Мирзов
40Артем Тимофеев
23Игорь Горбатенко
80′
49Роман Шишкин
81′
18Лука Джорджевич
2′
39Виталий Денисов
60′
5Абдул Кадири
91Павел Яковлев
36Михаил Левашов
23′
10Джано Ананидзе
74′
1Артур Нигматуллин
89′
31Денис Ткачук
11Сергей Ткачев
55′86′
8Сергей Корниленко
27′73′
7Кантемир Берхамов
11Рамиль Шейдаев
Статистика
4Желтые карточки6
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
10Удары (всего)11
4Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
4Угловые6
17Фолы13
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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