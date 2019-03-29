Черевченко: Левашов выбыл из строя минимум на месяц

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Крылья Советов» — «Арсенал» прошла в пятницу в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Левашов получил повреждение кисти руки в середине первого тайма и не смог продолжить игру. Его на 24-й минуте заменил Артур Нигматуллин.

«Думаю, что минимум на месяц он выбыл из строя. Пока сложно сказать», — сообщил Черевченко.

Также Черевченко отметил, что считает Миодрага Божовича, который возглавляет «Крылья», топ-тренером для России.