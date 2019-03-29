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21:55 (мск), источник: Р-Спорт

Черевченко: Левашов выбыл из строя минимум на месяц

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов выбыл из строя минимум на месяц из-за травмы, полученной в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов», заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер тульской команды Игорь Черевченко.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Крылья Советов» — «Арсенал» прошла в пятницу в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Левашов получил повреждение кисти руки в середине первого тайма и не смог продолжить игру. Его на 24-й минуте заменил Артур Нигматуллин.

«Думаю, что минимум на месяц он выбыл из строя. Пока сложно сказать», — сообщил Черевченко.

Также Черевченко отметил, что считает Миодрага Божовича, который возглавляет «Крылья», топ-тренером для России.

«Самое главное — выиграли. Ребята поняли, что мы от них хотим. Было время подготовиться к “Крыльям”. Очень симпатичная и хорошая команда. Считаю Миодрага Божовича топ-тренером для России. Он уже всем все доказал! Сегодня победа нужна была всем. Игра получилась тяжелой», — сказал тренер.

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