Черевченко: Левашов выбыл из строя минимум на месяц
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов выбыл из строя минимум на месяц
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов выбыл из строя минимум на месяц
Встреча «Крылья Советов» — «Арсенал» прошла в пятницу в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Левашов получил повреждение кисти руки в середине первого тайма и не смог продолжить игру. Его на 24-й минуте заменил Артур Нигматуллин.
«Думаю, что минимум на месяц он выбыл из строя. Пока сложно сказать», — сообщил Черевченко.
Также Черевченко отметил, что считает Миодрага Божовича, который возглавляет «Крылья»,
«Самое главное — выиграли. Ребята поняли, что мы от них хотим. Было время подготовиться к “Крыльям”. Очень симпатичная и хорошая команда. Считаю Миодрага Божовича