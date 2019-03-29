Божович: «Арсенал» был ближе к победе и заслужил ее

«Первый тайм был неплохой, было несколько моментов, во втором тайме мы пытались прибавить в игре, были возможности забить. Но Тула была ближе к победе. Это заслуженный результат. У Паула-Виорела Антона травма. Ожидаем, что он будет готов к игре с “Краснодаром”. Почему поменяли Денисова на Яковлева? Мы хотели усилить давление на левый фланг “Арсенала”. Денисов был не полностью готов и к тому же получил повреждение», — сказал Божович, слова которого приводятся на сайте самарского клуба.