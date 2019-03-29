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29 марта, источник: Р-Спорт

Божович: «Арсенал» был ближе к победе и заслужил ее

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» были ближе к победе в матче с самарскими «Крыльями Советов», поэтому результат встречи закономерен, считает главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 21-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Арсенал» прошла в пятницу в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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«Первый тайм был неплохой, было несколько моментов, во втором тайме мы пытались прибавить в игре, были возможности забить. Но Тула была ближе к победе. Это заслуженный результат. У Паула-Виорела Антона травма. Ожидаем, что он будет готов к игре с “Краснодаром”. Почему поменяли Денисова на Яковлева? Мы хотели усилить давление на левый фланг “Арсенала”. Денисов был не полностью готов и к тому же получил повреждение», — сказал Божович, слова которого приводятся на сайте самарского клуба.

«Впереди два важных матча с “Оренбургом” и “Краснодаром”. Команда будет готовиться к ним, как и всегда. В штатном режиме. Вы думаете, что мы поменяем ход подготовки из-за поражения? Поражения случаются. У нас есть травмированные игроки. Мы надеемся, что они вернутся в обойму», — добавил тренер.

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