Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В центральной игре дня московское «Динамо» на «Арене-Химки» примет столичный «Локомотив». Встреча начнется в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Он же работал на матче второго круга прошлого сезона в Химках, когда котором железнодорожники одержали победу со счетом 4:0.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 21, 30.03.2019, 14:00 Динамо - Локомотив -

После зимней паузы и до перерыва на матчи национальных команд «Локомотив» не проигрывал в официальных встречах. Сначала железнодорожники дома вничью завершили игру с самарскими «Крыльями Советов» (2:2), потом оказались сильнее махачкалинского «Анжи» (2:0) и «Краснодар» (1:0), а также пробились в полуфинал Кубка России, одержав победу над «Рубином» (1:0). «Динамо» же обыграло «Уфу» (2:1), после чего уступило «Спартаку» и «Оренбургу» с одинаковым счетом 0:1. При этом бело-голубые демонстрировали неплохую игру и за два матча пять раз попадали в каркас ворот соперников.

«Динамо» располагается на 12-м месте в турнирной таблице и имеет после 20 туров 23 очка. «Локомотив» занимает третьею строчку, набрав 35 очков. Действующие чемпионы отстают от лидирующего на данный момент «Зенита» на шесть очков.

«Локомотив» в последние годы является неудобным соперником для «Динамо», последнюю победу бело-голубые одержали во втором круге сезона-2012/13 (1:0). После этого в девяти матчах пять побед в активе железнодорожников, еще четыре встречи завершились вничью. В игре первого круга нынешнего чемпионата на «РЖД-Арене» команды лучшего не выявили — 1:1.

В составе «Динамо» из-за дисквалификации встречу пропустит центральный защитник Себастьян Хольмен. «Локомотиву» из-за травмы не поможет защитник Борис Ротенберг, под вопросом остается и участие в игре его коллеги по амплуа Бенедикта Хёведеса.

Полностью восстановились от повреждений полузащитники Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш и Александр Коломейцев. Есть большая вероятность того, что в стартовом составе железнодорожников встречу с первых минут начнет нападающий Федор Смолов, который с 2006 по 2015 год защищал цвета «Динамо».

Смотрите также: «Динамо» — «Спартак»: фаны против Глушакова, Джикия — герой

28 фотографий 28 фотографий 28 фотографий

Премьер-лига 2018/2019 Тур 21, 30.03.2019, 16:30 Ахмат - Спартак -

«Спартак» в погоне за лидерами

Московский «Спартак» в субботу сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Красно-белые располагаются на пятом месте в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на восемь очков, а от идущего вторым ЦСКА — на три. Во втором круге спартаковцы уже провели игры с «Локомотивом» (2:1), «Краснодаром» (1:1) и «Зенитом» (1:1). Из команд лидирующей пятерки «Спартаку» предстоит сыграть только с ЦСКА, встреча состоится в следующем туре.

«Ахмат» набрал 27 очков и занимает 8-е место, в предыдущем туре подопечные Рашида Рахимова на выезде переиграли «Уфу» со счетом 1:0. В первом круге грозненцы одержали выездную победу над «Спартаком» — 2:1. Всего в чемпионатах России команды провели между собой 25 матчей, 12 раз побеждали москвичи «Спартак», девять раз выигрывал «Ахмат».

В составе «Спартака» из-за травм не сыграют вратарь Артем Ребров, а также полузащитники Роман Зобнин и Фернандо. По причине дисквалификации встречу пропустит Софьян Ханни. Под вопросом участие в игре защитников Ильи Кутепова и Николая Рассказова, полузащитника Лорецо Мельгарехо и нападающего Георгия Мелкадзе.

Хозяевам из-за дисквалификации не сможет помочь игрок обороны Милад Мохаммади. Из-за травм не сыграют полузащитник Михаил Гащенков и защитник Зоран Нижич.

Под вопросом участие в матче защитника Вилкера Анхеля и нападающего Одисе Роши.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет в Грозном и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 21, 30.03.2019, 11:30 Енисей - Рубин -

«Енисей» возвращается в Красноярск

«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице и не может выиграть в чемпионате России на протяжении пяти матчей. В субботу команда из Красноярска на своем поле примет казанский «Рубин». В середине марта группа болельщиков клуба опубликовала в социальных сетях обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с критикой в адрес наставника Дмитрия Аленичева и члена тренерского штаба Егора Титова, попросив отправить их в отставку.

22 марта пресс-служба Министерства спорта Красноярского края сообщила, что тренерский штаб «Енисея», возглавляемый Аленичевым, продолжит свою работу с командой до конца сезона-2018/2019. Болельщиков призвали объединиться и поддержать игроков, а также наставников команды в оставшихся матчах чемпионата.

Предыдущая домашняя встреча «Енисея» в чемпионате России с «Ростовом» (1:1) была перенесена в Сочи из-за занятости стадиона в Красноярске на Универсиаде. Матч с «Рубином» мог также пройти в Сочи, так как стадион арена хозяев не соответствовал первой категории. 26 марта комиссия Российского футбольного союза (РФС) приняла решение повысить категорию стадиона и разрешила провести встречу 21-го тура.

«Рубин» в чемпионате России потерпел два поражения подряд, в предстоящей игре гостям из-за травмы не поможет Владимир Гранат.

В составе хозяев по состоянию здоровья не сыграют защитник Егор Иванов и полузащитник Александр Хартитонов, из-за дисквалификации матч пропустит хавбек Константин Савичев. Встреча начнется в 11:30 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. В матче первого круга между этими командами победу одержал «Рубин» — 1:0.

Премьер-лига 2018/2019 Тур 21, 30.03.2019, 19:00 Ростов - Урал -

В заключительной встрече игрового дня «Ростов» примет «Урал». Игра начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. «Урал» не может выиграть пять матчей подряд, «Ростов» в прошлом туре переиграл «Рубин» (2:0) и прервал безвыигрышную серию из семи встреч. Дублем в составе ростовчан отметился Роман Еременко.