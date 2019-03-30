Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу
ТАСС, 30 марта. Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд
ТАСС, 30 марта. Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд
В центральной игре дня московское «Динамо» на «Арене-Химки» примет столичный «Локомотив». Встреча начнется в 14:00 мск. Главным арбитром назначен Алексей Еськов из Москвы. Он же работал на матче второго круга прошлого сезона в Химках, когда котором железнодорожники одержали победу со счетом 4:0.
После зимней паузы и до перерыва на матчи национальных команд «Локомотив» не проигрывал в официальных встречах. Сначала железнодорожники дома вничью завершили игру с самарскими «Крыльями Советов» (2:2), потом оказались сильнее махачкалинского «Анжи» (2:0) и «Краснодар» (1:0), а также пробились в полуфинал Кубка России, одержав победу над «Рубином» (1:0). «Динамо» же обыграло «Уфу» (2:1), после чего уступило «Спартаку» и «Оренбургу» с одинаковым счетом 0:1. При этом
«Динамо» располагается на 12-м месте в турнирной таблице и имеет после 20 туров 23 очка. «Локомотив» занимает третьею строчку, набрав 35 очков. Действующие чемпионы отстают от лидирующего на данный момент «Зенита» на шесть очков.
«Локомотив» в последние годы является неудобным соперником для «Динамо», последнюю победу
Полностью восстановились от повреждений полузащитники Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш и Александр Коломейцев. Есть большая вероятность того, что в стартовом составе железнодорожников встречу с первых минут начнет нападающий Федор Смолов, который с 2006 по 2015 год защищал цвета «Динамо».
Смотрите также: «Динамо» — «Спартак»: фаны против Глушакова, Джикия — герой
Московский «Спартак» в субботу сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
«Ахмат» набрал 27 очков и занимает 8-е место, в предыдущем туре подопечные Рашида Рахимова на выезде переиграли «Уфу» со счетом 1:0. В первом круге грозненцы одержали выездную победу над «Спартаком» — 2:1. Всего в чемпионатах России команды провели между собой 25 матчей, 12 раз побеждали москвичи «Спартак», девять раз выигрывал «Ахмат».
В составе «Спартака»
Под вопросом участие в матче защитника Вилкера Анхеля и нападающего Одисе Роши.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет в Грозном и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из
«Енисей» занимает последнее место в турнирной таблице и не может выиграть в чемпионате России на протяжении пяти матчей. В субботу команда из Красноярска на своем поле примет казанский «Рубин». В середине марта группа болельщиков клуба опубликовала в социальных сетях обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с критикой в адрес наставника Дмитрия Аленичева и члена тренерского штаба Егора Титова, попросив отправить их в отставку.
22 марта
Предыдущая домашняя встреча «Енисея» в чемпионате России с «Ростовом» (1:1) была перенесена в Сочи
В составе хозяев по состоянию здоровья не сыграют защитник Егор Иванов и полузащитник Александр Хартитонов,
В заключительной встрече игрового дня «Ростов» примет «Урал». Игра начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Василий Казарцев из
В составе «Ростова»