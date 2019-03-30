Дзюба назвал Лунева и Кержакова слабенькими вратарями

На тренировке сине-бело-голубых побывал юный голкипер Арсений Алексеев. Он посетил занятия клуба благодаря победе в конкурсе. Также молодому футболисту удалось пообщаться я с форвардом «Зенита».

Алексеев рассказал Дзюбе, что мечтает встать на ворота в петербургской команде.