Дзюба назвал Лунева и Кержакова слабенькими вратарями
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба пошутил над игрой вратарей команды Андрея Лунева и Михаила Кержакова, передает «Советский спорт».
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба пошутил над игрой вратарей команды Андрея Лунева и Михаила Кержакова, передает «Советский спорт».
На тренировке
Алексеев рассказал Дзюбе, что мечтает встать на ворота в петербургской команде.
«Ты вратарем будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то, видишь, какие все вратари слабенькие — Луневы, Кержаковы…», — пошутил Дзюба.