СМИ: «Эвертон» рассматривает возвращение в команду футболиста ЦСКА Влашича

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что рассчитывает на хорватского полузащитника в следующем сезоне. Помимо 21-летнего игрока, клуб собирается заключить долгосрочные контракты с арендованными Куртом Зума («Челси», Англия) и Андре Гомешем («Барселона», Испания), трансфер которых может обойтись в 70 млн фунтов стерлингов, а также намерен вернуть 21-летнего форварда Генри Оньекуру, находящегося в аренде в турецком «Галатасарае».

Под вопросом будущее в клубе защитников Фила Джагелки и Лейтона Бэйнса, чьи контракты истекают по окончании сезона.