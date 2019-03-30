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09:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Эвертон» рассматривает возвращение в команду футболиста ЦСКА Влашича

ТАСС, 30 марта. Английский футбольный клуб «Эвертон» рассматривает вариант возвращения полузащитника Николы Влашича, который выступает в аренде в московском ЦСКА. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что рассчитывает на хорватского полузащитника в следующем сезоне. Помимо 21-летнего игрока, клуб собирается заключить долгосрочные контракты с арендованными Куртом Зума («Челси», Англия) и Андре Гомешем («Барселона», Испания), трансфер которых может обойтись в 70 млн фунтов стерлингов, а также намерен вернуть 21-летнего форварда Генри Оньекуру, находящегося в аренде в турецком «Галатасарае».

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Под вопросом будущее в клубе защитников Фила Джагелки и Лейтона Бэйнса, чьи контракты истекают по окончании сезона.

Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах годичной аренды летом 2018 года. В составе клуба полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

После 31 матча «Эвертон» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 40 очков.

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