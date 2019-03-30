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13:54 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

ТАСС, 30 марта. Красноярский «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Рубина» гол забил Хорен Байрамян (59-я минута), у хозяев отличился Али Гаджибеков (72). На 43-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Енисея» Фегор Огуде.

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«Енисей» не может одержать победу в матчах чемпионата страны на протяжении шести матчей, последний раз красноярский клуб побеждал 24 ноября — в гостях было обыграно московское «Динамо» (2:1). «Рубин» впервые забил в последних четырех матчах.

«Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата с 12 очками в 21 матче. «Рубин» занимает восьмую строчку, имея в активе 29 очков.

Следующий матч «Енисей» проведет 7 апреля в гостях против екатеринбургского «Урала». «Рубин» в тот же день дома примет тульский «Арсенал».

Енисей
1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Центральный, 7804 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий АленичевКурбан Бердыев
Голы
Али Гаджибеков(Александр Соболев, Артур Саркисов)72′
Хорен Байрамян(Виталий Устинов)59′
Составы команд
1Юрий Нестеренко
23Иван Коновалов
2Валерий Кичин
3Ибрагим Цаллагов
13Алексей Грицаенко
5Филип Уремович
47′
63Али Гаджибеков
80Егор Сорокин
20′
94Олег Данченко
88Руслан Камболов
9Александр Соболев
90+5′
15Игорь Коновалов
68′
8Фегор Огуде
42′43′
6Евгений Башкиров
23Бабакар Сарр
19Хорен Байрамян
90+2′
3Дмитрий Ятченко
71′
91Виталий Устинов
45+2′69′
17Константин Савичев
69Данил Степанов
11Артур Саркисов
90′
7Вячеслав Подберезкин
22′75′
48Александр Кутьин
18Павел Могилевец
6Дмитрий Торбинский
46′
65Артур Сагитов
60′
7Александр Зотов
11Александр Бухаров
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)8
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
8Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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