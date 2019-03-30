«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

В составе «Рубина» гол забил Хорен Байрамян (59-я минута), у хозяев отличился Али Гаджибеков (72). На 43-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Енисея» Фегор Огуде.

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«Енисей» не может одержать победу в матчах чемпионата страны на протяжении шести матчей, последний раз красноярский клуб побеждал 24 ноября — в гостях было обыграно московское «Динамо» (2:1). «Рубин» впервые забил в последних четырех матчах.

«Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата с 12 очками в 21 матче. «Рубин» занимает восьмую строчку, имея в активе 29 очков.