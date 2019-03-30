«Енисей» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином» в матче чемпионата России
ТАСС, 30 марта. Красноярский «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 30 марта. Красноярский «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
В составе «Рубина» гол забил Хорен Байрамян (59-я минута), у хозяев отличился Али Гаджибеков (72). На 43-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Енисея» Фегор Огуде.
«Енисей» не может одержать победу в матчах чемпионата страны на протяжении шести матчей, последний раз красноярский клуб побеждал 24 ноября — в гостях было обыграно московское «Динамо» (2:1). «Рубин» впервые забил в последних четырех матчах.
«Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата с 12 очками в 21 матче. «Рубин» занимает восьмую строчку, имея в активе 29 очков.
Следующий матч «Енисей» проведет 7 апреля в гостях против екатеринбургского «Урала». «Рубин» в тот же день дома примет тульский «Арсенал».
|Дмитрий Аленичев
|Курбан Бердыев
|Али Гаджибеков(Александр Соболев, Артур Саркисов)
|72′
|Хорен Байрамян(Виталий Устинов)
|59′
|1
|Юрий Нестеренко
|23
|Иван Коновалов
|2
|Валерий Кичин
|3
|Ибрагим Цаллагов
|13
|Алексей Грицаенко
|5
|Филип Уремович
47′
|63
|Али Гаджибеков
|80
|Егор Сорокин
20′
|94
|Олег Данченко
|88
|Руслан Камболов
|9
|Александр Соболев
90+5′
|15
|Игорь Коновалов
68′
|8
|Фегор Огуде
42′43′
|6
|Евгений Башкиров
|23
|Бабакар Сарр
|19
|Хорен Байрамян
90+2′
|3
|Дмитрий Ятченко
71′
|91
|Виталий Устинов
45+2′69′
|17
|Константин Савичев
|69
|Данил Степанов
|11
|Артур Саркисов
90′
|7
|Вячеслав Подберезкин
22′75′
|48
|Александр Кутьин
|18
|Павел Могилевец
|6
|Дмитрий Торбинский
46′
|65
|Артур Сагитов
60′
|7
|Александр Зотов
|11
|Александр Бухаров
|3
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|8
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)