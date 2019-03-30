Черчесов посетил матч «Динамо» и «Локомотива»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Наставник национальной команды находится на игре со своим помощником Мирославом Ромащенко. Встреча стартовала в 14:00 по московскому времени и проходит на стадионе «Арена Химки».
Отметим, что сборная России занимает третье место в группе I отборочного турнира чемпионата Европы. Россияне имеют три очка в двух матчах.