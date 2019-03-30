«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча «Енисея» и «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

Что случилось.

«Енисей» проводил первый в 2019 году настоящий домашний матч — с «Ростовом» (1:1) красноярцы сыграли в Сочи из-за того, что стадион «Центральный» был задействован в организации Универсиады-2019.

С первой минуты матча «Енисей» — «Рубин» стало понятно, что с прямой трансляцией что-то не так. Вместо футбола показывали красноярских болельщиков.

Это стандартная практика, когда потерян сигнал с местом проведения встречи.

Обычно сигнал удается восстановить в течение короткого отрезка времени, однако в этот раз эфир не смогли возобновить ни через минуту, ни через пять.

К 10-й минуте игры из эфира матча вышел комментатор Дмитрий Жичкин, который работал из Москвы.

До этого он пытался выкручиваться из ситуации, ожидая возобновления трансляции.

Чуть позже трансляция была полностью прервана — на «Матч Премьер» вывели в прямой эфир студию, которая работает до матча, в перерыве и после финального свистка.

Прямой эфир был полностью восстановлен на 42-й минуте встречи. «Матч Премьер» показал концовку первого тайма, а также весь второй тайм без каких-либо сбоев.

Забавно, но главные события игры зрители не пропустили: удаление полузащитника «Енисея» Фегора Игуде (43-я минута) и оба гола (59-я и 72-я) были показаны в прямом эфире.

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Реакция клубов

Социальные сети обоих клубов не упустили возможность пошутить на актуальную тему. Так, в твиттере «Рубина» был опубликован логотип «Матч Премьер» с подорожником. Кроме того, казанцы вырезали милый момент с молодой красноярской парой — этот момент несколько раз повторяли на канале после того, как была прервана трансляция.

В «Енисее» сразу после обрыва трансляции заявили, что проблемы с приемом сигнала в Москве. И уточнили: игра будет показана в повторе. Также красноярцы заявили, что могли бы и сами организовать трансляцию, но такая возможность среди клубов премьер-лиги есть только у «Зенита», не так давно запустившего свой онлайн-канал Z+.

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Объяснение канала

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал «СЭ» срыв трансляции матча в Красноярске.

— Можете объяснить, что случилось? «Енисей» говорит, что проблема в Москве, вы писали — дело в доставке сигнала.

— Давайте попробую. Смотрите, есть «зауральская» линия «Ростелекома», есть «сибирская» линия. Одна основная, вторая — резервная. По ним идет прямой сигнал. Так получилось, что рухнули обе. Не в одну секунду, но они упали. Это не наша история: «Ростелеком» является подрядчиком нашего подрядчика, отвечающего за связь. Соответственно, обе линии упали, третьего пути нет. Съемка шла, но сигнал не передавался, мы этот путь в течение матча пытались найти.

— К концу первого тайма нашли?

— Мы взяли другой, более простой, кодек, чтобы нагрузка на аварийную линию шла меньше. Кодек более простой, но сигнал все равно шел в HD, зрителям этого было не заметно. Выходит, программным способом мы решили этот вопрос, и к концу тайма все заработало и восстановилось. Сижу вот, сам смотрю, прерываясь на комментарии.

— Для «Матч Премьер» это серьезная имиджевая потеря?

— Если бы мы не обращали на это внимание, ничего не делая, то это бы была имиджевая потеря. Но мы, наоборот, пытаемся эту проблему решить. Это скорее больше бизнес-потеря для подрядчика. Так или иначе моя задача — не переводить стрелки, а решить вопрос для зрителя, потому что его интересы для нас в приоритете.

— Кто-то понесен наказание за срыв трансляции?

— Важно даже не наказание, важно разобраться, почему это произошло. Мы ведь эту линию не впервые используем, она всегда была.

Это не какой-то эксперимент — линия всегда работала, да и подрядчик тот же, что и всегда с нами работает. Наши технические эксперты будут в этом разбираться.

— Тем, кто покупал эту трансляцию, компенсация будет?

— Да, конечно, сделаем компенсацию всем, у кого оборвалась трансляция. Единственное — подписчики канала смогут посмотреть матч целиком только в записи. Тем, кто купил разовую трансляцию, мы дадим на другой матч промо-код.

— Странно, что возникли проблемы именно с Красноярском, откуда было столько прямых эфиров во время Универсиады.

— Вот на этот вопрос ответить не могу, я не знаю нюансов. Сомневаюсь, что с этим может быть связаны проблемы, но причины пока не установлены, их надо выяснять. Да, во время Универсиады все работало как надо.