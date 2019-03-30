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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча «Енисея» и «Рубина»

Прямая трансляция игры 21-го тура чемпионата России «Енисей» — «Рубин» (1:1) на телеканале «Матч Премьер» прервалась в самом начале встречи и была восстановлена только к концу первого тайма.

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Источник: РИА "Новости"

Что случилось.

«Енисей» проводил первый в 2019 году настоящий домашний матч — с «Ростовом» (1:1) красноярцы сыграли в Сочи из-за того, что стадион «Центральный» был задействован в организации Универсиады-2019.

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С первой минуты матча «Енисей» — «Рубин» стало понятно, что с прямой трансляцией что-то не так. Вместо футбола показывали красноярских болельщиков.

Это стандартная практика, когда потерян сигнал с местом проведения встречи.

Обычно сигнал удается восстановить в течение короткого отрезка времени, однако в этот раз эфир не смогли возобновить ни через минуту, ни через пять.

К 10-й минуте игры из эфира матча вышел комментатор Дмитрий Жичкин, который работал из Москвы.

До этого он пытался выкручиваться из ситуации, ожидая возобновления трансляции.

Чуть позже трансляция была полностью прервана — на «Матч Премьер» вывели в прямой эфир студию, которая работает до матча, в перерыве и после финального свистка.

Прямой эфир был полностью восстановлен на 42-й минуте встречи. «Матч Премьер» показал концовку первого тайма, а также весь второй тайм без каких-либо сбоев.

Забавно, но главные события игры зрители не пропустили: удаление полузащитника «Енисея» Фегора Игуде (43-я минута) и оба гола (59-я и 72-я) были показаны в прямом эфире.

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Реакция клубов

Социальные сети обоих клубов не упустили возможность пошутить на актуальную тему. Так, в твиттере «Рубина» был опубликован логотип «Матч Премьер» с подорожником. Кроме того, казанцы вырезали милый момент с молодой красноярской парой — этот момент несколько раз повторяли на канале после того, как была прервана трансляция.

В «Енисее» сразу после обрыва трансляции заявили, что проблемы с приемом сигнала в Москве. И уточнили: игра будет показана в повторе. Также красноярцы заявили, что могли бы и сами организовать трансляцию, но такая возможность среди клубов премьер-лиги есть только у «Зенита», не так давно запустившего свой онлайн-канал Z+.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Объяснение канала

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев прокомментировал «СЭ» срыв трансляции матча в Красноярске.

— Можете объяснить, что случилось? «Енисей» говорит, что проблема в Москве, вы писали — дело в доставке сигнала.

— Давайте попробую. Смотрите, есть «зауральская» линия «Ростелекома», есть «сибирская» линия. Одна основная, вторая — резервная. По ним идет прямой сигнал. Так получилось, что рухнули обе. Не в одну секунду, но они упали. Это не наша история: «Ростелеком» является подрядчиком нашего подрядчика, отвечающего за связь. Соответственно, обе линии упали, третьего пути нет. Съемка шла, но сигнал не передавался, мы этот путь в течение матча пытались найти.

— К концу первого тайма нашли?

— Мы взяли другой, более простой, кодек, чтобы нагрузка на аварийную линию шла меньше. Кодек более простой, но сигнал все равно шел в HD, зрителям этого было не заметно. Выходит, программным способом мы решили этот вопрос, и к концу тайма все заработало и восстановилось. Сижу вот, сам смотрю, прерываясь на комментарии.

— Для «Матч Премьер» это серьезная имиджевая потеря?

— Если бы мы не обращали на это внимание, ничего не делая, то это бы была имиджевая потеря. Но мы, наоборот, пытаемся эту проблему решить. Это скорее больше бизнес-потеря для подрядчика. Так или иначе моя задача — не переводить стрелки, а решить вопрос для зрителя, потому что его интересы для нас в приоритете.

— Кто-то понесен наказание за срыв трансляции?

— Важно даже не наказание, важно разобраться, почему это произошло. Мы ведь эту линию не впервые используем, она всегда была.

Это не какой-то эксперимент — линия всегда работала, да и подрядчик тот же, что и всегда с нами работает. Наши технические эксперты будут в этом разбираться.

— Тем, кто покупал эту трансляцию, компенсация будет?

— Да, конечно, сделаем компенсацию всем, у кого оборвалась трансляция. Единственное — подписчики канала смогут посмотреть матч целиком только в записи. Тем, кто купил разовую трансляцию, мы дадим на другой матч промо-код.

— Странно, что возникли проблемы именно с Красноярском, откуда было столько прямых эфиров во время Универсиады.

— Вот на этот вопрос ответить не могу, я не знаю нюансов. Сомневаюсь, что с этим может быть связаны проблемы, но причины пока не установлены, их надо выяснять. Да, во время Универсиады все работало как надо.

Александр РОГУЛЕВ

Енисей
1:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Центральный, 7804 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий АленичевКурбан Бердыев
Голы
Али Гаджибеков(Александр Соболев, Артур Саркисов)72′
Хорен Байрамян(Виталий Устинов)59′
Составы команд
1Юрий Нестеренко
23Иван Коновалов
2Валерий Кичин
3Ибрагим Цаллагов
13Алексей Грицаенко
5Филип Уремович
47′
63Али Гаджибеков
80Егор Сорокин
20′
94Олег Данченко
88Руслан Камболов
9Александр Соболев
90+5′
15Игорь Коновалов
68′
8Фегор Огуде
42′43′
6Евгений Башкиров
23Бабакар Сарр
19Хорен Байрамян
90+2′
3Дмитрий Ятченко
71′
91Виталий Устинов
45+2′69′
17Константин Савичев
69Данил Степанов
11Артур Саркисов
90′
7Вячеслав Подберезкин
22′75′
48Александр Кутьин
18Павел Могилевец
6Дмитрий Торбинский
46′
65Артур Сагитов
60′
7Александр Зотов
11Александр Бухаров
Статистика
3Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)8
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
8Фолы14
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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