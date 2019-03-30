Зайнутдинов вернулся в «Ростов» после матчей за сборную Казахстана

Источник: РИА "Новости"

20-летний казахстанец провел тренировку в состав ростовчан в рамках подготовки к матчу 21-го тура российский премьер-лиги против «Урала». Игра пройдет сегодня, 30 марта, на «Ростов-Арене».

В рамках отбора на Евро-2020 Зайнутдинов принял участие в двух матчах. В первой игре против против Шотландии (3:0) ему удалось забить гол, проведя на поле 84 минуты. Матч против России (0:4) казахстанец отыграл без замены.

Официально о переходе Зайнутдинов «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта с российским клубом не уточняются, но «Астана» сообщила, что Зайнутдинов сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.