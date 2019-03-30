Вратарь ФК «Арсенал» Левашов пропустит до шести недель из-за травмы

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». На 24-й минуте матча Левашов в борьбе с футболистом «Крыльев» Максимом Канунниковым получил травму и был заменен. Место в воротах занял Артур Нигматуллин.