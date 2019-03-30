Вратарь ФК «Арсенал» Левашов пропустит до шести недель из-за травмы
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов пропустит до шести недель
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов пропустит до шести недель
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». На 24-й минуте матча Левашов в борьбе с футболистом «Крыльев» Максимом Канунниковым получил травму и был заменен. Место в воротах занял Артур Нигматуллин.
«По словам главного врача команды Александра Резепова, у Михаила вывих безымянного пальца правой руки. Срок восстановления до шести недель», — сказал Овсянников.
В сезоне-2018/19 Левашов провел 17 матчей и пропустил 20 голов, отыграв шесть матчей на ноль. «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 21 матча.