ЦСКА обыграл «Уфу» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Основные команды ЦСКА и «Уфы» сыграют друг с другом в матче 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Встреча начнется в 16:30 мск.