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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель

А «Динамо» нужно меньше фолить.

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Источник: РИА "Новости"

● Логику фанатов «Динамо» понять довольно сложно. Да, есть конфликт и непонимание действий руководства по множеству вопросов. Да, есть стыдная история со стадионом, открытие которого отложили на неопределенный срок. Но если вы вопреки всеми добрались до Химок, то тратить практически весь матч на оскорбление команды и молчаливый протест — странно. Особенно когда главный заряд недовольства звучит так, что без контекста непонятно: это про руководство или футболистов.

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● Но вообще посещаемость «Динамо» и организация игры в Химках — стыд. 8 тысяч зрителей на трибуне, гостевой сектор, который слышно лучше всего стадиона. Нулевая активность для болельщиков, отсутствие развлечений. Просто место для игры в футбол. Хорошо, что с газоном проблем нет.

● «Динамо» играет в футбол, для которого у Хохлова нет футболистов. В первую же минуту хозяева создали невероятно опасный момент и могли забивать. Дальше организовывали прекрасный прессинг «Локо», вынуждая ошибаться даже такого опытного парня как Игорь Денисов. Но стоило гостям выбраться из волны давления, у них тут же появлялось тьма пространства. Второй негативный момент в игре «бело-голубых» — количество ненужных фолов. По количеству нарушений «Динамо» было впереди соперника в два раза. Несколько раз это приводило к опасным штрафным, но в итоге обернулось пенальти.

● «Локомотив» изменился этой весной в лучшую.

Многие проблемы все те же: бестолковая реализация классных моментов, провалы в опорной зоне и нестабильный правый фланг. Но в плане организации комбинаций «Локо» выглядит шикарно уже не первый матч.

Во многом это связано с хорошей формой братьев Миранчуков и их взаимопониманием со Смоловым. Но многие говорили, что креатив в игре «Локомотива» начинается и заканчивается на Ману Фернандеше. Португалец первую половину сезона не играл в футбол, и это вредило команде. Сейчас его нет в составе — и эта потеря не ощущается.

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● Юрий Семин не выдержал больше тайма наблюдать за тем, как его команда не может превратить общее преимущество в гол и пошел на нетипичный шаг: выпустил Кварацхелию вместо Игоря Денисова. Хвича — невероятно талантливый молодой футболист, здорово проявивший себя на мини-сборе в Сочи. Против «Динамо» он создал несколько качественных моментов, но часто ему пока просто не хватает физической мощи. Плюс мешает желание сделать все самостоятельно и показать себя.

● Два самых милых момента матча: Антон Миранчук, катающий на спине Федора Смолова после забитого пенальти и присутствие на трибунах Неманьи Пейчиновича. Серб сказал, что не мог пропустить матча любимой команды.

Павел Пучков

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Динамо
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий ХохловЮрий Семин
Голы
Антон Миранчук64′
Составы команд
1Антон Шунин
1Маринату Гильерме
25Алексей Козлов
20Владислав Игнатьев
24Роман Евгеньев
3Брайн Идову
44Тони Шуньич
23′
14Ведран Чорлука
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
33Соломон Кверквелия
48Евгений Луценко
7Гжегож Крыховяк
5Абдул Азиз Тетте
86′
11Антон Миранчук
6Артур Юсупов
6Дмитрий Баринов
2Григорий Морозов
76′
59Алексей Миранчук
90′
34Константин Рауш
96Рифат Жемалетдинов
20Вячеслав Грулев
69′
9Федор Смолов
81′
78Данил Липовой
24Эдер
7Евгений Марков
51′60′
27Игорь Денисов
54′
8Кирилл Панченко
21Хвича Кварацхелия
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
9Удары (всего)8
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
18Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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