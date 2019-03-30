«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель

Источник: РИА "Новости"

● Логику фанатов «Динамо» понять довольно сложно. Да, есть конфликт и непонимание действий руководства по множеству вопросов. Да, есть стыдная история со стадионом, открытие которого отложили на неопределенный срок. Но если вы вопреки всеми добрались до Химок, то тратить практически весь матч на оскорбление команды и молчаливый протест — странно. Особенно когда главный заряд недовольства звучит так, что без контекста непонятно: это про руководство или футболистов.

● Но вообще посещаемость «Динамо» и организация игры в Химках — стыд. 8 тысяч зрителей на трибуне, гостевой сектор, который слышно лучше всего стадиона. Нулевая активность для болельщиков, отсутствие развлечений. Просто место для игры в футбол. Хорошо, что с газоном проблем нет.

● «Динамо» играет в футбол, для которого у Хохлова нет футболистов. В первую же минуту хозяева создали невероятно опасный момент и могли забивать. Дальше организовывали прекрасный прессинг «Локо», вынуждая ошибаться даже такого опытного парня как Игорь Денисов. Но стоило гостям выбраться из волны давления, у них тут же появлялось тьма пространства. Второй негативный момент в игре «бело-голубых» — количество ненужных фолов. По количеству нарушений «Динамо» было впереди соперника в два раза. Несколько раз это приводило к опасным штрафным, но в итоге обернулось пенальти.

● «Локомотив» изменился этой весной в лучшую.

Многие проблемы все те же: бестолковая реализация классных моментов, провалы в опорной зоне и нестабильный правый фланг. Но в плане организации комбинаций «Локо» выглядит шикарно уже не первый матч.

Во многом это связано с хорошей формой братьев Миранчуков и их взаимопониманием со Смоловым. Но многие говорили, что креатив в игре «Локомотива» начинается и заканчивается на Ману Фернандеше. Португалец первую половину сезона не играл в футбол, и это вредило команде. Сейчас его нет в составе — и эта потеря не ощущается.

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● Юрий Семин не выдержал больше тайма наблюдать за тем, как его команда не может превратить общее преимущество в гол и пошел на нетипичный шаг: выпустил Кварацхелию вместо Игоря Денисова. Хвича — невероятно талантливый молодой футболист, здорово проявивший себя на мини-сборе в Сочи. Против «Динамо» он создал несколько качественных моментов, но часто ему пока просто не хватает физической мощи. Плюс мешает желание сделать все самостоятельно и показать себя.

● Два самых милых момента матча: Антон Миранчук, катающий на спине Федора Смолова после забитого пенальти и присутствие на трибунах Неманьи Пейчиновича. Серб сказал, что не мог пропустить матча любимой команды.

Павел Пучков

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