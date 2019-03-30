Хохлов: Забудьте про еврокубки, мы за них сейчас не боремся

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Хохлов перебил журналиста, который спрашивал про поставленную перед сезоном задачу попадания команды в еврокубки. «Забудьте про еврокубки, мы за них сейчас не боремся», — сказал тренер «Динамо».

«Сыграли неплохо, но в очередной раз подвела реализации. Чтобы набирать очки, нужно забивать. Я не могу ответить на вопрос, когда мы будем реализовывать моменты. За четыре тура мы создали моменты, которых может хватить на весь сезон. Я же не даю установку не забивать. Мы тренируемся, но признаю, что с реализацией проблемы», — добавил он.