Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона0
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вердер2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург1
Бавария1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фортуна Д3
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нюрнберг0
Аугсбург0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Мордовия0
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика1
Химки1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе2
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Анже
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат1
Спартак3
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тамбов2
Луч1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм0
Манчестер Сити2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-21
Шинник1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе0
Леганес2
Футбол. Зарубежный
22:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо0
Локомотив1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Зенит-20
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень1
Томь2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей1
Рубин1
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Авангард К0
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
12Алина Загитова — чемпионка мира!
17:04 (мск), источник: Р-Спорт

Хохлов: Забудьте про еврокубки, мы за них сейчас не боремся

ХИМКИ (Московская область), 30 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Футболисты московского «Динамо» на данный момент не ведут борьбу за право участвовать в еврокубках, заявил главный тренер «бело-голубых» Дмитрий Хохлов.

Наверх

В субботу в Химках «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Автором единственного мяча на 64-й минуте стал Антон Миранчук, реализовавший пенальти. «Динамо» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Хохлов перебил журналиста, который спрашивал про поставленную перед сезоном задачу попадания команды в еврокубки. «Забудьте про еврокубки, мы за них сейчас не боремся», — сказал тренер «Динамо».

«Сыграли неплохо, но в очередной раз подвела реализации. Чтобы набирать очки, нужно забивать. Я не могу ответить на вопрос, когда мы будем реализовывать моменты. За четыре тура мы создали моменты, которых может хватить на весь сезон. Я же не даю установку не забивать. Мы тренируемся, но признаю, что с реализацией проблемы», — добавил он.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
Санкционные медали: вернет ли Зубков награды за Сочи-2014?
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Федерации
ФК «Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти
«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Фулхэм» в чемпионате Англии
«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча РПЛ
Тренер клуба АПЛ защитил игроков от интернета
«Спартак» играет в гостях с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь