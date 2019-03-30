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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Ростов» посадил казахстанца Зайнутдинова в запас

ФК «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, объявил состав на матч 21-го тура российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд пройдет на «Ростов-Арене» и начнется в 22:00 по столичному времени.

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Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, Норманн, Еременко, Зуев, Ионов, Сигурдарсон.

Зайнутдинов остался в запасе, хотя в прошлом туре впервые начинал игру с первых минут. Две предыдущие игры казахстанец также начинал со скамейки.

Недавно Зайнутдинов вернулся в расположение «Ростова» после матчей за сборную Казахстана. В рамках отбора на Евро-2020 он принял участие в двух матчах. В первой игре против Шотландии (3:0) ему удалось забить гол, проведя на поле 84 минуты. Матч против России (0:4) казахстанец отыграл без замены.

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