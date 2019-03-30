Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель2
Анже1
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ростов1
Урал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув0
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли2
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер2
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Уотфорд1
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер3
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург1
Бавария1
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д3
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг3
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
22:30
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Алавес
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия0
Сочи2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика2
Химки1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Дженоа0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат1
Спартак3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тамбов2
Луч1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
15:30
Фулхэм0
Манчестер Сити2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-21
Шинник1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе0
Леганес2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород1
Факел0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо0
Локомотив1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
12:00
Зенит-20
Ротор1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень1
Томь2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей1
Рубин1
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Авангард К0
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
9Сборная России разгромила команду Казахстана
18:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» на выезде победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Читайте также
Алекс завершил карьеру. Каким мы его запомним

У «Спартака» дубль оформил Луис Адриано (7-я и 68-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличился Денис Глушаков (90+3).

У хозяев мяч забил Беким Балай (9). «Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Андрея Семенова (63).

«Спартак» набрал 36 очков и вышел на 3-е место в таблице Российской премьер-лиги. «Ахмат» с 27 очками занимает 9-ю строчку.

В следующем туре «красно-белые» 6 апреля сыграют дома в столичном дерби с армейцами, а «Ахмату» 8 апреля предстоит выездной матч с «Оренбургом».

Смотрите также: «Спартаку» не хватило гола Глушакова, чтобы обыграть «Зенит»

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Ахмат
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Беким Балай(Раванелли)9′
де Соуза Луиз Адриану7′
де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)68′
Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)90+3′
Составы команд
16Евгений Городов
57Александр Селихов
40Ризван Уциев
92Николай Рассказов
3Заурбек Плиев
17′
14Георгий Джикия
15Андрей Семенов
6′63′
16Сальваторе Боккетти
21′
23Антон Швец
7Аяз Гулиев
90′
11Силва Лима Исмаэл
8Денис Глушаков
19Олег Иванов
9Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
8Дамьян Шиманьски
12де Соуза Луиз Адриану
2Родолфу
72′
23Дмитрий Комбаров
64′
20Зоран Нижич
6Айртон
78′
14Раванелли
77′
25Лоренсо Мельгарехо
87′
77Бернард Бериша
27Александр Ломовицкий
18Беким Балай
82′
88Александр Ташаев
60′
17Аблай Мбенг
37Георгий Мелкадзе
83′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
12Удары (всего)7
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
15Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Панарин рассказал, чем россияне отличаются от американцев
«Спартак» должен благодарить Семенова. Он принес результат
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Федерации
ФК «Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти
Моуринью разорил «Манчестер Юнайтед»
«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча РПЛ
Главный тренер «Спартака»: Будем бороться за чемпионство
«Ростов» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь