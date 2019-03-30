«Спартак» на выезде победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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У «Спартака» дубль оформил Луис Адриано (7-я и 68-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличился Денис Глушаков (90+3).

У хозяев мяч забил Беким Балай (9). «Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Андрея Семенова (63).

«Спартак» набрал 36 очков и вышел на 3-е место в таблице Российской премьер-лиги. «Ахмат» с 27 очками занимает 9-ю строчку.

В следующем туре «красно-белые» 6 апреля сыграют дома в столичном дерби с армейцами, а «Ахмату» 8 апреля предстоит выездной матч с «Оренбургом».

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