«Спартак» на выезде победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» обыграли на выезде грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Грозном, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
У «Спартака» дубль оформил Луис Адриано (7-я и 68-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, также отличился Денис Глушаков (90+3).
У хозяев мяч забил Беким Балай (9). «Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве после удаления Андрея Семенова (63).
«Спартак» набрал 36 очков и вышел на 3-е место в таблице Российской
В следующем туре «красно-белые» 6 апреля сыграют дома в столичном дерби с армейцами, а «Ахмату» 8 апреля предстоит выездной матч с «Оренбургом».
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|Рашид Рахимов
|Олег Кононов
|Беким Балай(Раванелли)
|9′
|де Соуза Луиз Адриану
|7′
|де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|68′
|Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)
|90+3′
|16
|Евгений Городов
|57
|Александр Селихов
|40
|Ризван Уциев
|92
|Николай Рассказов
|3
|Заурбек Плиев
17′
|14
|Георгий Джикия
|15
|Андрей Семенов
6′63′
|16
|Сальваторе Боккетти
21′
|23
|Антон Швец
|7
|Аяз Гулиев
90′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Денис Глушаков
|19
|Олег Иванов
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
|8
|Дамьян Шиманьски
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|2
|Родолфу
72′
|23
|Дмитрий Комбаров
64′
|20
|Зоран Нижич
|6
|Айртон
78′
|14
|Раванелли
77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
87′
|77
|Бернард Бериша
|27
|Александр Ломовицкий
|18
|Беким Балай
82′
|88
|Александр Ташаев
60′
|17
|Аблай Мбенг
|37
|Георгий Мелкадзе
83′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)