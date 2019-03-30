«Спартак» должен благодарить Семенова. Он в одиночку принес результат
Худший по качеству футбола весенний матч для
Худший по качеству футбола весенний матч для
«Ахмат» в последнее время стал для «Спартака» жутко неудобным соперником, да ещё и с особой историей. Именно поражение от грозненцев в середине сентября стало отправной точкой необратимых процессов, приведших к отставке Карреры.
Сейчас история словно закольцевалась. Волею судьбы с первых минут на поле оказался как Глушаков (ведь Зобнин и Фернандо травмированы, а Ханни дисквалифицирован), так и Комбаров (ведь Айртон также получил повреждение и слишком мало тренировался). Для красоты сюжета не хватало разве что Ещенко. И тогда бы стартовому составу «Спартака» можно было поставить ещё один жирный, огромный «лайк».
Да, Кононову в этот раз вообще пришлось тяжко: количество выбывших зашкаливало. Помимо Зобнина, Ханни и Айртона можно вспомнить ещё Кутепова, вместо которого пришлось выпускать Боккетти. Только понимание кадровой ситуации пришло к тренерскому штабу не в последний момент, а ещё две недели назад, в самом начале международной паузы. Соответственно, у «Спартака» хватало времени, чтобы приспособиться и наиграть оптимальный стартовый состав.
Что сделал Кононов? Он не решился делать резкие шаги (например, добавлять в среднюю линию Умярова) и опять доверился схеме 4−4−2, выпустив в опорную зону Гулиева и Глушакова. Во всех предыдущих матчах при такой расстановке центр поля
В Грозном случилась та же история: «Спартак» не играл, а мучился. А центральная зона отсутствовала как класс что при атаке, что при обороне. Гости находились в численном меньшинстве на важнейшем участке поля, проигрывали почти все подборы, допускали свободное пространство, совсем не обеспечивали второй темп и допускали удары со средних дистанций. Счастье
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«Спартаку» не помог даже быстрый гол, который сборник Семёнов, победоносно вернувшийся из Казахстана, заработал на ровном месте. После не самой удачной подачи углового центральный защитник
Ситуацию усугубил Глушаков, столкнувшийся с Аязом и сбивший его с ног. Мяч отскочил к Раванелли, потом — к Балаю, и тот не без помощи рикошета поразил полупустые ворота.
Селихов вообще поначалу напоминал испуганного кролика — терялся под давлением, отвратительно выбивал мяч вперёд и в середине первого тайма едва не привёз ещё один гол, вновь отдав пас чужому при выходе из штрафной. После перерыва, правда, голкипер сполна исправился и ликвидировал несколько опаснейших выпадов.
После пропущенного мяча футбол «Спартака» надолго превратился в настоящий кошмар. В нём не было ни прессинга, как против «Краснодара» или «Зенита», ни быстрых контратак, как против «Динамо». Из хорошего до перерыва можно вспомнить разве что один хорошо разыгранный угловой с заблокированным прострелом Ташаева да пару рывков Мельгарехо за спину защитникам. Из плохого — примерно всё остальное.
В дополнение ко всем неприятностям четвёртую жёлтую карточку в сезоне получил Боккетти — теперь итальянец пропустит дерби с ЦСКА, и это может стать проблемой, учитывая, что Кутепов пока лечится, а Жиго, попадающий в заявку вторую игру подряд, не играл с сентября
Всё могло и наверняка закончилось бы для Кононова совсем плохо, но помощь пришла со стороны. Тот самый Семёнов, заработавший в моменте с пенальти первую жёлтую карточку, на 63-й минуте полетел в сумасшедший подкат в центре поля — двумя ногами, выставленными вперёд, на большой скорости. Похоже, Мелкадзе он в итоге не задел, но агрессия была проявлена, Георгий (который вообще прилично вышел на замену — за это Кононова стоит похвалить) изобразил боль, а арбитр Лапочкин отреагировал. «Ахмат» остался вдесятером, хотя к тому моменту имел подавляющее преимущество как с визуальной точки зрения, так и статистической.
И «Спартак» тут же забил победный гол. Его на двоих соорудили Зе Луиш и Луис Адриано.
Такие победы тоже нужны, но против ЦСКА со столь странной игрой лучше вообще не выходить на поле.
Михаил Гончаров
|Рашид Рахимов
|Олег Кононов
|Беким Балай(Раванелли)
|9′
|де Соуза Луиз Адриану
|7′
|де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|68′
|Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)
|90+3′
|16
|Евгений Городов
|57
|Александр Селихов
|40
|Ризван Уциев
|92
|Николай Рассказов
|3
|Заурбек Плиев
17′
|14
|Георгий Джикия
|15
|Андрей Семенов
6′63′
|16
|Сальваторе Боккетти
21′
|23
|Антон Швец
|7
|Аяз Гулиев
90′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Денис Глушаков
|19
|Олег Иванов
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
|8
|Дамьян Шиманьски
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|2
|Родолфу
72′
|23
|Дмитрий Комбаров
64′
|20
|Зоран Нижич
|6
|Айртон
78′
|14
|Раванелли
77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
87′
|77
|Бернард Бериша
|27
|Александр Ломовицкий
|18
|Беким Балай
82′
|88
|Александр Ташаев
60′
|17
|Аблай Мбенг
|37
|Георгий Мелкадзе
83′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)