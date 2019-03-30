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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» должен благодарить Семенова. Он в одиночку принес результат

Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой.

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Источник: РИА "Новости"

От «Ахмата» до «Ахмата»

«Ахмат» в последнее время стал для «Спартака» жутко неудобным соперником, да ещё и с особой историей. Именно поражение от грозненцев в середине сентября стало отправной точкой необратимых процессов, приведших к отставке Карреры.

Тогда, осенью, красно-белые проиграли дома 1:2, Глушаков и Ещенко вскоре поставили знаменитые «лайки» и отправились в дубль, а другой ветеран Комбаров, отыгравший очень слабо, просто сел на замену. Началась всеобщая паника и война, у которой мог быть лишь один исход.

Сейчас история словно закольцевалась. Волею судьбы с первых минут на поле оказался как Глушаков (ведь Зобнин и Фернандо травмированы, а Ханни дисквалифицирован), так и Комбаров (ведь Айртон также получил повреждение и слишком мало тренировался). Для красоты сюжета не хватало разве что Ещенко. И тогда бы стартовому составу «Спартака» можно было поставить ещё один жирный, огромный «лайк».

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Обилие потерь — проблема, но…

Да, Кононову в этот раз вообще пришлось тяжко: количество выбывших зашкаливало. Помимо Зобнина, Ханни и Айртона можно вспомнить ещё Кутепова, вместо которого пришлось выпускать Боккетти. Только понимание кадровой ситуации пришло к тренерскому штабу не в последний момент, а ещё две недели назад, в самом начале международной паузы. Соответственно, у «Спартака» хватало времени, чтобы приспособиться и наиграть оптимальный стартовый состав.
Что сделал Кононов? Он не решился делать резкие шаги (например, добавлять в среднюю линию Умярова) и опять доверился схеме 4−4−2, выпустив в опорную зону Гулиева и Глушакова. Во всех предыдущих матчах при такой расстановке центр поля красно-белых оказывался чересчур уязвимым, тем более в случаях, когда на поле выходил капитан — не самый мобильный и работоспособный футболист.

В Грозном случилась та же история: «Спартак» не играл, а мучился. А центральная зона отсутствовала как класс что при атаке, что при обороне. Гости находились в численном меньшинстве на важнейшем участке поля, проигрывали почти все подборы, допускали свободное пространство, совсем не обеспечивали второй темп и допускали удары со средних дистанций. Счастье красно-белых в том, что «Ахмат», также смотревшийся сереньким и медленным, этим не пользовался.

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Семёнов привёз — Селихов ответил взаимностью

«Спартаку» не помог даже быстрый гол, который сборник Семёнов, победоносно вернувшийся из Казахстана, заработал на ровном месте. После не самой удачной подачи углового центральный защитник зачем-то захватил Зе Луиша руками в штрафной, хотя мяч уже перелетал через все головы. Адриано открыл счёт, и казалось, что это событие команде Кононова поможет.

Но красно-белые тут же пропустили, причём даже в более глупой ситуации, чем забили. Их подвело стремление выходить из обороны через низ, посредством коротких и средних передач. Селихов умудрился отдать мяч в центральную зону, не обратив внимания, что Гулиева уже активно прессингуют.

Ситуацию усугубил Глушаков, столкнувшийся с Аязом и сбивший его с ног. Мяч отскочил к Раванелли, потом — к Балаю, и тот не без помощи рикошета поразил полупустые ворота.
Селихов вообще поначалу напоминал испуганного кролика — терялся под давлением, отвратительно выбивал мяч вперёд и в середине первого тайма едва не привёз ещё один гол, вновь отдав пас чужому при выходе из штрафной. После перерыва, правда, голкипер сполна исправился и ликвидировал несколько опаснейших выпадов.

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Победа при антифутболе

После пропущенного мяча футбол «Спартака» надолго превратился в настоящий кошмар. В нём не было ни прессинга, как против «Краснодара» или «Зенита», ни быстрых контратак, как против «Динамо». Из хорошего до перерыва можно вспомнить разве что один хорошо разыгранный угловой с заблокированным прострелом Ташаева да пару рывков Мельгарехо за спину защитникам. Из плохого — примерно всё остальное.

В дополнение ко всем неприятностям четвёртую жёлтую карточку в сезоне получил Боккетти — теперь итальянец пропустит дерби с ЦСКА, и это может стать проблемой, учитывая, что Кутепов пока лечится, а Жиго, попадающий в заявку вторую игру подряд, не играл с сентября из-за «крестов».
Всё могло и наверняка закончилось бы для Кононова совсем плохо, но помощь пришла со стороны. Тот самый Семёнов, заработавший в моменте с пенальти первую жёлтую карточку, на 63-й минуте полетел в сумасшедший подкат в центре поля — двумя ногами, выставленными вперёд, на большой скорости. Похоже, Мелкадзе он в итоге не задел, но агрессия была проявлена, Георгий (который вообще прилично вышел на замену — за это Кононова стоит похвалить) изобразил боль, а арбитр Лапочкин отреагировал. «Ахмат» остался вдесятером, хотя к тому моменту имел подавляющее преимущество как с визуальной точки зрения, так и статистической.

И «Спартак» тут же забил победный гол. Его на двоих соорудили Зе Луиш и Луис Адриано.

В самой концовке Глушаков поставил точку, красивым ударом в «девятку» с левой ноги укрепив преимущество. Показав очень слабый, а порой — просто чудовищный, футбол, красно-белые выиграли.

Такие победы тоже нужны, но против ЦСКА со столь странной игрой лучше вообще не выходить на поле.

Михаил Гончаров

Ахмат
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Беким Балай(Раванелли)9′
де Соуза Луиз Адриану7′
де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)68′
Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)90+3′
Составы команд
16Евгений Городов
57Александр Селихов
40Ризван Уциев
92Николай Рассказов
3Заурбек Плиев
17′
14Георгий Джикия
15Андрей Семенов
6′63′
16Сальваторе Боккетти
21′
23Антон Швец
7Аяз Гулиев
90′
11Силва Лима Исмаэл
8Денис Глушаков
19Олег Иванов
9Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
8Дамьян Шиманьски
12де Соуза Луиз Адриану
2Родолфу
72′
23Дмитрий Комбаров
64′
20Зоран Нижич
6Айртон
78′
14Раванелли
77′
25Лоренсо Мельгарехо
87′
77Бернард Бериша
27Александр Ломовицкий
18Беким Балай
82′
88Александр Ташаев
60′
17Аблай Мбенг
37Георгий Мелкадзе
83′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
12Удары (всего)7
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
15Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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