Кононов: Мы не так хороши, как хотелось, но будем бороться за чемпионство

«В Грозном играть всегда тяжело, публика гонит “Ахмат” вперед. Нам удались несколько комбинаций, после которых мы отличились. Хотя временами нам было очень сложно сдерживать атаки соперника. Так было в первой половине второго тайма, но после этого мы перехватили инициативу и взяли игру под контроль, забив важные голы. Эта победа придаст нам уверенности. Мы не так хороши, как хотелось бы, но двигаемся от игры и к игре и, конечно, будем бороться за чемпионство». — приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».