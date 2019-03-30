«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу зенитовских дублеров.

Основные команды «Зенита» и «Оренбурга» сыграют друг с другом в матче 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Встреча пройдет на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 14:00 мск.