«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил на своем поле «Оренбург» в матче 21-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил на своем поле «Оренбург» в матче 21-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в субботу в
Основные команды «Зенита» и «Оренбурга» сыграют друг с другом в матче 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Встреча пройдет на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 14:00 мск.