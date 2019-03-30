«Ростов» вырвал победу у «Урала» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 30 марта. Футболисты «Ростова» победили екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской
ТАСС, 30 марта. Футболисты «Ростова» победили екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской
В составе хозяев голы забили Алексей Ионов (10-я минута) и Миха Мевля (90+3). У гостей отличился Отман
«Ростов» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последний раз ростовчане проигрывали 8 декабря 2018 года, уступив тогда самарским «Крыльям Советов» (0:1). Всего команды провели между собой 20 матчей, «Ростов» одержал 11 побед, «Урал» выиграл в трех матчах, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.
«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очков после 21 матча. «Урал» идет 13-м, имея в активе 23 очка после 21 встречи.
В следующем матче в чемпионате России «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» дома примет красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 7 апреля. Также 3 апреля команды проведут первые матчи полуфинальных противостояний в Олимп — Кубке России: подопечные Валерия Карпина встретятся в гостях с московским «Локомотивом», а «Урал» на домашнем поле примет тульский «Арсенал».
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|Валерий Карпин
|Дмитрий Парфенов
|Алексей Ионов(Матиас Норманн)
|10′
|Отман Эль-Кабир
|52′
|Миха Мевля
|90+3′
|30
|Сергей Песьяков
|31
|Ярослав Годзюр
|4
|Сергей Паршивлюк
15′
|15
|Денис Кулаков
|28
|Евгений Чернов
|27
|Михаил Меркулов
|6
|Рагнар Сигурдссон
|8
|Стефан Страндберг
|24
|Миха Мевля
|19
|Денис Поляков
|80
|Иван Новосельцев
|58
|Отман Эль-Кабир
|10
|Александр Зуев
67′
|10
|Эрик Бикфалви
|17
|Матиас Норманн
86′
|88
|Павел Погребняк
79′
|7
|Роман Еременко
84′
|13
|Петрюс Бумаль
|8
|Ивелин Попов
|14
|Юрий Бавин
|9
|Бьорн Сигурдарсон
68′
|17
|Николай Димитров
84′
|14
|Элдор Шомуродов
|21
|Марко Араторе
|11
|Алексей Ионов
68′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)