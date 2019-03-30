«Ростов» вырвал победу у «Урала» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев голы забили Алексей Ионов (10-я минута) и Миха Мевля (90+3). У гостей отличился Отман Эль-Кабир (52).

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«Ростов» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последний раз ростовчане проигрывали 8 декабря 2018 года, уступив тогда самарским «Крыльям Советов» (0:1). Всего команды провели между собой 20 матчей, «Ростов» одержал 11 побед, «Урал» выиграл в трех матчах, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очков после 21 матча. «Урал» идет 13-м, имея в активе 23 очка после 21 встречи.

В следующем матче в чемпионате России «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» дома примет красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 7 апреля. Также 3 апреля команды проведут первые матчи полуфинальных противостояний в Олимп — Кубке России: подопечные Валерия Карпина встретятся в гостях с московским «Локомотивом», а «Урал» на домашнем поле примет тульский «Арсенал».

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