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21:08 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» вырвал победу у «Урала» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 30 марта. Футболисты «Ростова» победили екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев голы забили Алексей Ионов (10-я минута) и Миха Мевля (90+3). У гостей отличился Отман Эль-Кабир (52).

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«Ростов» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последний раз ростовчане проигрывали 8 декабря 2018 года, уступив тогда самарским «Крыльям Советов» (0:1). Всего команды провели между собой 20 матчей, «Ростов» одержал 11 побед, «Урал» выиграл в трех матчах, еще шесть встреч завершились ничейным результатом.

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очков после 21 матча. «Урал» идет 13-м, имея в активе 23 очка после 21 встречи.

В следующем матче в чемпионате России «Ростов» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» дома примет красноярский «Енисей». Обе встречи состоятся 7 апреля. Также 3 апреля команды проведут первые матчи полуфинальных противостояний в Олимп — Кубке России: подопечные Валерия Карпина встретятся в гостях с московским «Локомотивом», а «Урал» на домашнем поле примет тульский «Арсенал».

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Ростов
2:1
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинДмитрий Парфенов
Голы
Алексей Ионов(Матиас Норманн)10′
Отман Эль-Кабир52′
Миха Мевля90+3′
Составы команд
30Сергей Песьяков
31Ярослав Годзюр
4Сергей Паршивлюк
15′
15Денис Кулаков
28Евгений Чернов
27Михаил Меркулов
6Рагнар Сигурдссон
8Стефан Страндберг
24Миха Мевля
19Денис Поляков
80Иван Новосельцев
58Отман Эль-Кабир
10Александр Зуев
67′
10Эрик Бикфалви
17Матиас Норманн
86′
88Павел Погребняк
79′
7Роман Еременко
84′
13Петрюс Бумаль
8Ивелин Попов
14Юрий Бавин
9Бьорн Сигурдарсон
68′
17Николай Димитров
84′
14Элдор Шомуродов
21Марко Араторе
11Алексей Ионов
68′
19Бактиер Зайнутдинов
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
10Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
12Фолы11
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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