РФПЛ разберется в инциденте между болельщиками «Ахмата» и «Спартака»
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская футбольная
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская футбольная
Встреча, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.
«После матча болельщики “Спартака” вышли на территорию стадиона и пошли к выходу, а охраны и стюардов не было. Местные болельщики начали кричать, провоцировать,
«Болельщики “Спартака” растянулись вдоль стадиона, шли по
РФПЛ намерена рассмотреть инцидент после получения всех документов.
«После получения всех документов по матчу будем разбираться в ситуации», — отметил Мейтин.
|Рашид Рахимов
|Олег Кононов
|Беким Балай(Раванелли)
|9′
|де Соуза Луиз Адриану
|7′
|де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)
|68′
|Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)
|90+3′
|16
|Евгений Городов
|57
|Александр Селихов
|40
|Ризван Уциев
|92
|Николай Рассказов
|3
|Заурбек Плиев
17′
|14
|Георгий Джикия
|15
|Андрей Семенов
6′63′
|16
|Сальваторе Боккетти
21′
|23
|Антон Швец
|7
|Аяз Гулиев
89′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Денис Глушаков
|19
|Олег Иванов
77′
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
|8
|Дамьян Шиманьски
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|2
|Родолфу
72′
|23
|Дмитрий Комбаров
64′
|20
|Зоран Нижич
|6
|Айртон
78′
|14
|Раванелли
77′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
87′
|77
|Бернард Бериша
|27
|Александр Ломовицкий
|18
|Беким Балай
82′
|88
|Александр Ташаев
60′
|17
|Аблай Мбенг
|37
|Георгий Мелкадзе
83′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)