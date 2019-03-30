РФПЛ разберется в инциденте между болельщиками «Ахмата» и «Спартака»

«После матча болельщики “Спартака” вышли на территорию стадиона и пошли к выходу, а охраны и стюардов не было. Местные болельщики начали кричать, провоцировать, кто-то крикнул в ответ, после чего началась заварушка, потом болельщиков растащили. Из машины местные выпрыгнули, пытались зацепить спартаковцев на драку», — сказал болельщик «Спартака» Николай по телефону.