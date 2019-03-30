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21:40 (мск), источник: Р-Спорт

РФПЛ разберется в инциденте между болельщиками «Ахмата» и «Спартака»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) рассмотрит инцидент, случившийся между футбольными болельщиками «Ахмата» и «Спартака» после матча 21-го тура чемпионата России, заявил РИА Новости директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в субботу в Грозном, завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1.

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«После матча болельщики “Спартака” вышли на территорию стадиона и пошли к выходу, а охраны и стюардов не было. Местные болельщики начали кричать, провоцировать, кто-то крикнул в ответ, после чего началась заварушка, потом болельщиков растащили. Из машины местные выпрыгнули, пытались зацепить спартаковцев на драку», — сказал болельщик «Спартака» Николай по телефону.

«Болельщики “Спартака” растянулись вдоль стадиона, шли по одному-два человека, чем грозненцы пользовались. Уже ближе к выходу появилась охрана. Читал, что одному болельщику “Спартаку” разбили телефон», — добавил собеседник агентства.

РФПЛ намерена рассмотреть инцидент после получения всех документов.

«После получения всех документов по матчу будем разбираться в ситуации», — отметил Мейтин.

Ахмат
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2130.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 10124 зрителя
Главные тренеры
Рашид РахимовОлег Кононов
Голы
Беким Балай(Раванелли)9′
де Соуза Луиз Адриану7′
де Соуза Луиз Адриану(Мендеш Андраде Зе Луиш)68′
Денис Глушаков(Айртон, де Соуза Луиз Адриану)90+3′
Составы команд
16Евгений Городов
57Александр Селихов
40Ризван Уциев
92Николай Рассказов
3Заурбек Плиев
17′
14Георгий Джикия
15Андрей Семенов
6′63′
16Сальваторе Боккетти
21′
23Антон Швец
7Аяз Гулиев
89′
11Силва Лима Исмаэл
8Денис Глушаков
19Олег Иванов
77′
9Мендеш Андраде Зе Луиш
16′
8Дамьян Шиманьски
12де Соуза Луиз Адриану
2Родолфу
72′
23Дмитрий Комбаров
64′
20Зоран Нижич
6Айртон
78′
14Раванелли
77′
25Лоренсо Мельгарехо
87′
77Бернард Бериша
27Александр Ломовицкий
18Беким Балай
82′
88Александр Ташаев
60′
17Аблай Мбенг
37Георгий Мелкадзе
83′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
12Удары (всего)7
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
15Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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