«Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче чемпионата России
ТАСС, 31 марта. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура Российской
ТАСС, 31 марта. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура Российской
В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (48-я и 88-я минуты) и Ярослав Ракицкий (81). У гостей отличился Алексей Сутормин (33).
Украинский защитник «Зенита» Ракицкий забил первый гол за команду из Петербурга в официальных матчах, он выступает за клуб с конца января. «Оренбург» проводил матч без главного тренера команды Владимира Федотова, который был удален в матче прошлого тура с московским «Динамо» (1:0).
«Зенит» продлил победную серию в матчах с «Оренбургом» до четырех матчей. Оренбургская команда ни разу не смогла набрать очки в матчах с командой из
Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча. «Оренбург» идет на 10-м месте, набрав 26 очков после 20 встреч.
В следующем туре 7 апреля «Зенит» на выезде сыграет против московского «Локомотива», «Оренбург» днем позднее проведет матч с грозненским «Ахматом». Также оренбургская команда 3 апреля на домашнем поле проведет перенесенный матч 16-го тура с самарскими «Крыльями Советов».
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|Сергей Семак
|Владимир Федотов
|Сердар Азмун(Юрий Жирков)
|48′
|Алексей Сутормин(Сергей Терехов)
|33′
|Ярослав Ракицкий
|81′
|Сердар Азмун
|88′
|99
|Андрей Лунев
|91
|Евгений Фролов
|2
|Александр Анюков
|12
|Андрей Малых
75′
|18
|Юрий Жирков
40′
|13
|Сергей Терехов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Силвие Бегич
|44
|Ярослав Ракицкий
77′
|58
|Адессойе Ойеволе
|25
|Вильмар Барриос
|60
|Савелий Козлов
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Даниэл Мишкич
|7
|Сердар Азмун
|29
|Вадим Афонин
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
73′
|23
|Сергей Бреев
84′
|20
|Роберт Мак
|9
|Андрей Козлов
|11
|Себастьян Дриусси
87′
|19
|Алексей Сутормин
73′
|16
|Кристиан Нобоа
|11
|Андреа Чуканов
|22
|Артем Дзюба
89′
|7
|Джордже Деспотович
66′
|29
|Антон Заболотный
|88
|Артем Галаджан
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)