«Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (48-я и 88-я минуты) и Ярослав Ракицкий (81). У гостей отличился Алексей Сутормин (33).

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Украинский защитник «Зенита» Ракицкий забил первый гол за команду из Петербурга в официальных матчах, он выступает за клуб с конца января. «Оренбург» проводил матч без главного тренера команды Владимира Федотова, который был удален в матче прошлого тура с московским «Динамо» (1:0).

«Зенит» продлил победную серию в матчах с «Оренбургом» до четырех матчей. Оренбургская команда ни разу не смогла набрать очки в матчах с командой из Санкт-Петербурга.

Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча. «Оренбург» идет на 10-м месте, набрав 26 очков после 20 встреч.

В следующем туре 7 апреля «Зенит» на выезде сыграет против московского «Локомотива», «Оренбург» днем позднее проведет матч с грозненским «Ахматом». Также оренбургская команда 3 апреля на домашнем поле проведет перенесенный матч 16-го тура с самарскими «Крыльями Советов».

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