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15:57 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал волевую победу над «Оренбургом» в матче чемпионата России

ТАСС, 31 марта. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Сердар Азмун (48-я и 88-я минуты) и Ярослав Ракицкий (81). У гостей отличился Алексей Сутормин (33).

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Украинский защитник «Зенита» Ракицкий забил первый гол за команду из Петербурга в официальных матчах, он выступает за клуб с конца января. «Оренбург» проводил матч без главного тренера команды Владимира Федотова, который был удален в матче прошлого тура с московским «Динамо» (1:0).

«Зенит» продлил победную серию в матчах с «Оренбургом» до четырех матчей. Оренбургская команда ни разу не смогла набрать очки в матчах с командой из Санкт-Петербурга.

Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча. «Оренбург» идет на 10-м месте, набрав 26 очков после 20 встреч.

В следующем туре 7 апреля «Зенит» на выезде сыграет против московского «Локомотива», «Оренбург» днем позднее проведет матч с грозненским «Ахматом». Также оренбургская команда 3 апреля на домашнем поле проведет перенесенный матч 16-го тура с самарскими «Крыльями Советов».

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Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2131.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43154 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакВладимир Федотов
Голы
Сердар Азмун(Юрий Жирков)48′
Алексей Сутормин(Сергей Терехов)33′
Ярослав Ракицкий81′
Сердар Азмун88′
Составы команд
99Андрей Лунев
91Евгений Фролов
2Александр Анюков
12Андрей Малых
75′
18Юрий Жирков
40′
13Сергей Терехов
6Бранислав Иванович
6Силвие Бегич
44Ярослав Ракицкий
77′
58Адессойе Ойеволе
25Вильмар Барриос
60Савелий Козлов
27Магомед Оздоев
8Даниэл Мишкич
7Сердар Азмун
29Вадим Афонин
24Эмилиано Ариэль Ригони
73′
23Сергей Бреев
84′
20Роберт Мак
9Андрей Козлов
11Себастьян Дриусси
87′
19Алексей Сутормин
73′
16Кристиан Нобоа
11Андреа Чуканов
22Артем Дзюба
89′
7Джордже Деспотович
66′
29Антон Заболотный
88Артем Галаджан
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
15Удары (всего)9
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
13Угловые4
7Фолы18
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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