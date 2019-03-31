«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Основные команды «Краснодара» и «Анжи» сыграют друг с другом в рамках 21-го тура чемпионата России также в воскресенье. Встреча пройдет на арене «горожан» и начнется в 19:00 мск.