«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Основные команды «Краснодара» и «Анжи» сыграют друг с другом в рамках 21-го тура чемпионата России также в воскресенье. Встреча пройдет на арене «горожан» и начнется в 19:00 мск.