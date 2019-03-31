«Зенит» был близок к потере очков. Всё изменил тактический ход Семака
«Оренбург» бился на равных с лидером более 80 минут.
«Оренбург» бился на равных с лидером более 80 минут.
Перед матчем с «Оренбургом» самой обсуждаемой фигурой в «Зените» стал Себастьян Дриусси. Аргентинец дал интервью Radio Mitre, в котором признался, что совершил ошибку, решив уехать в чемпионат России, а не в более сильную европейскую лигу. Многие болельщики раскритиковали Дриусси.
Проблема не в самом комментарии нападающего, поскольку любому понятно, что выступать в Италии или Испании престижнее, чем в РПЛ, а в его несвоевременности. Можно было подумать, что Себастьян не сосредоточен сейчас на целях команды, которая борется за золото РПЛ. В результате аргентинцу пришлось оправдываться:
«Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов. Действительно, на момент перехода, как и любой молодой футболист, я сомневался в решении. И поэтому советую всем, кто играет в “Ривере”, хорошо подумать, перед тем как уходить
У «Зенита» возникли проблемы с лимитом: Сергей Семак вынужден был посадить на скамейку Кристиана Нобоа, которого заменил Магомед Оздоев. Кроме того, вне заявки оказался перебравший жёлтых карточек Игорь Смольников. «Оренбург» тоже потерял
Несмотря на оборонительную схему «Оренбурга» с пятью защитниками, игра не была похожа на дорогу с односторонним движением. В первом тайме соперники нанесли на двоих 14 ударов (8−6 в пользу хозяев). Более того, можно утверждать, что матч шёл по сценарию Владимира Федотова. Гости здорово перекрывали все зоны, загоняя зенитовцев во фланги, и убегали в контрвыпады. Впереди очень опасны были Джордже Деспотович и Алексей Сутормин, отлично поддерживали атаку латерали. Особенно левый, откуда и пришёл гол Сутормина. Атакующий полузащитник, которым интересуется «Зенит», ещё раз показал себя Сергею Семаку.
Эмилиано Ригони как обычно недорабатывал в обороне, перекладывая дополнительную нагрузку на плечи неюного Анюкова. С другой стороны, прежде всего, за счёт индивидуальных действий аргентинца «Зенит» и сам создавал напряжение в штрафной Евгения Фролова. Один из угловых в исполнении Ригони закончился попыткой полузащитника послать мяч в сетку прямым ударом по воротам. Так он забивал в Аргентине. Однако в этот раз Эмилиано даже не добил до ближней штанги.
В этот раз не давали плодов, к примеру, резкие подключения вперёд Ярослава Ракицкого. Дриусси не получал мяч между линиями, а Артём Дзюба не выглядел хорошей «десяткой».
Игра «Зенита» разочаровывала, но Семак сумел перевернуть её своим тактическим решением. Во втором тайме хозяева и сами перешли на схему с тремя центральными защитниками: Жирков с Ригони превратились в латералей, Дриусси сместился в центр, а Дзюба стал играть ближе к Сердару Азмуну.
Петербуржцы смогли усилить давление на ворота «Оренбурга», благодаря чему быстро отыгрались. В голевом эпизоде здорово действовал Дзюба: стянул на себя двух оппонентов, после чего отдал мяч Жиркову, который сделал передачу на всегда готового откликнуться под прострел Азмуна.
У команды Федотова уже не получались контрвыпады, тем не менее до 82-й минуты «Оренбург» держался.
В этот момент снова инициативу взял на себя Дзюба: центрфорвард ушёл от такого же высокого, как он сам, Бегича и заработал штрафной. Стандарт потрясающе исполнил своей волшебной левой ногой Ракицкий. Интересно, что при ничейном счёте Семак готовил к выходу на поле Антона Заболотного, однако после гола поменял решение. Сперва появился Нобоа, а Заболотный вступил в игру уже при счёте 3:1.
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Все вопросы об исходе матча снял дубль Азмуна. Иранец продолжает впечатлять своей результативностью после переезда из Казани в Петербург. «Зенит», победив «Оренбург», не позволил «Локомотиву» приблизиться к себе. Отрыв от ближайшего конкурента
Анатолий Романов
|Сергей Семак
|Владимир Федотов
|Сердар Азмун(Юрий Жирков)
|48′
|Алексей Сутормин(Сергей Терехов)
|33′
|Ярослав Ракицкий
|81′
|Сердар Азмун
|88′
|99
|Андрей Лунев
|91
|Евгений Фролов
|2
|Александр Анюков
|12
|Андрей Малых
75′
|18
|Юрий Жирков
40′
|13
|Сергей Терехов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Силвие Бегич
|44
|Ярослав Ракицкий
77′
|58
|Адессойе Ойеволе
|25
|Вильмар Барриос
|60
|Савелий Козлов
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Даниэл Мишкич
|7
|Сердар Азмун
|29
|Вадим Афонин
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
73′
|23
|Сергей Бреев
84′
|20
|Роберт Мак
|9
|Андрей Козлов
|11
|Себастьян Дриусси
87′
|19
|Алексей Сутормин
73′
|16
|Кристиан Нобоа
|11
|Андреа Чуканов
|22
|Артем Дзюба
89′
|7
|Джордже Деспотович
66′
|29
|Антон Заболотный
|88
|Артем Галаджан
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)