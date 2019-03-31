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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» был близок к потере очков. Всё изменил тактический ход Семака

«Оренбург» бился на равных с лидером более 80 минут.

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Источник: РИА "Новости"

Народ против Дриусси

Перед матчем с «Оренбургом» самой обсуждаемой фигурой в «Зените» стал Себастьян Дриусси. Аргентинец дал интервью Radio Mitre, в котором признался, что совершил ошибку, решив уехать в чемпионат России, а не в более сильную европейскую лигу. Многие болельщики раскритиковали Дриусси.

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Проблема не в самом комментарии нападающего, поскольку любому понятно, что выступать в Италии или Испании престижнее, чем в РПЛ, а в его несвоевременности. Можно было подумать, что Себастьян не сосредоточен сейчас на целях команды, которая борется за золото РПЛ. В результате аргентинцу пришлось оправдываться:

«Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов. Действительно, на момент перехода, как и любой молодой футболист, я сомневался в решении. И поэтому советую всем, кто играет в “Ривере”, хорошо подумать, перед тем как уходить куда-либо. Когда раздумывал о переезде, осознавал, что нахожусь на достаточном уровне для перехода в более сильный чемпионат, поэтому не жалею о решении переехать в Россию. В “Зените” продолжаю развиваться и ещё не достиг своего максимума. В любом случае, я игрок петербургского клуба, счастлив здесь, а преданность болельщикам и городу, которые меня так тепло приняли, буду доказывать игрой», — сказал нападающий в интервью для «Матч ТВ».

Дриусси не попал в основу на матч со «Спартаком», но сегодня сыграл с первых минут. Аргентинец заменил травмированного Далера Кузяева.

У «Зенита» возникли проблемы с лимитом: Сергей Семак вынужден был посадить на скамейку Кристиана Нобоа, которого заменил Магомед Оздоев. Кроме того, вне заявки оказался перебравший жёлтых карточек Игорь Смольников. «Оренбург» тоже потерял из-за дисквалификации ценного игрока — своего главного «креативщика» Дениса Поповича.

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Дубль Азмуна — победа «Зенита»

Несмотря на оборонительную схему «Оренбурга» с пятью защитниками, игра не была похожа на дорогу с односторонним движением. В первом тайме соперники нанесли на двоих 14 ударов (8−6 в пользу хозяев). Более того, можно утверждать, что матч шёл по сценарию Владимира Федотова. Гости здорово перекрывали все зоны, загоняя зенитовцев во фланги, и убегали в контрвыпады. Впереди очень опасны были Джордже Деспотович и Алексей Сутормин, отлично поддерживали атаку латерали. Особенно левый, откуда и пришёл гол Сутормина. Атакующий полузащитник, которым интересуется «Зенит», ещё раз показал себя Сергею Семаку.

Эмилиано Ригони как обычно недорабатывал в обороне, перекладывая дополнительную нагрузку на плечи неюного Анюкова. С другой стороны, прежде всего, за счёт индивидуальных действий аргентинца «Зенит» и сам создавал напряжение в штрафной Евгения Фролова. Один из угловых в исполнении Ригони закончился попыткой полузащитника послать мяч в сетку прямым ударом по воротам. Так он забивал в Аргентине. Однако в этот раз Эмилиано даже не добил до ближней штанги.

В предыдущем домашнем матче «Зенит» тоже играл с командой, использующей пять защитников — «Уфой». Однако тогда лидеру РПЛ удавалось эффективнее вскрывать оборону.

В этот раз не давали плодов, к примеру, резкие подключения вперёд Ярослава Ракицкого. Дриусси не получал мяч между линиями, а Артём Дзюба не выглядел хорошей «десяткой».

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Игра «Зенита» разочаровывала, но Семак сумел перевернуть её своим тактическим решением. Во втором тайме хозяева и сами перешли на схему с тремя центральными защитниками: Жирков с Ригони превратились в латералей, Дриусси сместился в центр, а Дзюба стал играть ближе к Сердару Азмуну.

Петербуржцы смогли усилить давление на ворота «Оренбурга», благодаря чему быстро отыгрались. В голевом эпизоде здорово действовал Дзюба: стянул на себя двух оппонентов, после чего отдал мяч Жиркову, который сделал передачу на всегда готового откликнуться под прострел Азмуна.

У команды Федотова уже не получались контрвыпады, тем не менее до 82-й минуты «Оренбург» держался. Где-то везло, выручила штанга. Темп сбивали и паузы.

В этот момент снова инициативу взял на себя Дзюба: центрфорвард ушёл от такого же высокого, как он сам, Бегича и заработал штрафной. Стандарт потрясающе исполнил своей волшебной левой ногой Ракицкий. Интересно, что при ничейном счёте Семак готовил к выходу на поле Антона Заболотного, однако после гола поменял решение. Сперва появился Нобоа, а Заболотный вступил в игру уже при счёте 3:1.

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Все вопросы об исходе матча снял дубль Азмуна. Иранец продолжает впечатлять своей результативностью после переезда из Казани в Петербург. «Зенит», победив «Оренбург», не позволил «Локомотиву» приблизиться к себе. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему составляет шесть очков. В следующем туре лидер с чемпионом сыграют между собой в Москве.

Анатолий Романов

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2131.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43154 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакВладимир Федотов
Голы
Сердар Азмун(Юрий Жирков)48′
Алексей Сутормин(Сергей Терехов)33′
Ярослав Ракицкий81′
Сердар Азмун88′
Составы команд
99Андрей Лунев
91Евгений Фролов
2Александр Анюков
12Андрей Малых
75′
18Юрий Жирков
40′
13Сергей Терехов
6Бранислав Иванович
6Силвие Бегич
44Ярослав Ракицкий
77′
58Адессойе Ойеволе
25Вильмар Барриос
60Савелий Козлов
27Магомед Оздоев
8Даниэл Мишкич
7Сердар Азмун
29Вадим Афонин
24Эмилиано Ариэль Ригони
73′
23Сергей Бреев
84′
20Роберт Мак
9Андрей Козлов
11Себастьян Дриусси
87′
19Алексей Сутормин
73′
16Кристиан Нобоа
11Андреа Чуканов
22Артем Дзюба
89′
7Джордже Деспотович
66′
29Антон Заболотный
88Артем Галаджан
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
15Удары (всего)9
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
13Угловые4
7Фолы18
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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