«Зенит» был близок к потере очков. Всё изменил тактический ход Семака

Источник: РИА "Новости"

Народ против Дриусси

Перед матчем с «Оренбургом» самой обсуждаемой фигурой в «Зените» стал Себастьян Дриусси. Аргентинец дал интервью Radio Mitre, в котором признался, что совершил ошибку, решив уехать в чемпионат России, а не в более сильную европейскую лигу. Многие болельщики раскритиковали Дриусси.

Проблема не в самом комментарии нападающего, поскольку любому понятно, что выступать в Италии или Испании престижнее, чем в РПЛ, а в его несвоевременности. Можно было подумать, что Себастьян не сосредоточен сейчас на целях команды, которая борется за золото РПЛ. В результате аргентинцу пришлось оправдываться:

«Это интервью я дал аргентинскому радио, но пресса и журналисты из других стран выдернули из контекста или плохо перевели часть моих слов. Действительно, на момент перехода, как и любой молодой футболист, я сомневался в решении. И поэтому советую всем, кто играет в “Ривере”, хорошо подумать, перед тем как уходить куда-либо. Когда раздумывал о переезде, осознавал, что нахожусь на достаточном уровне для перехода в более сильный чемпионат, поэтому не жалею о решении переехать в Россию. В “Зените” продолжаю развиваться и ещё не достиг своего максимума. В любом случае, я игрок петербургского клуба, счастлив здесь, а преданность болельщикам и городу, которые меня так тепло приняли, буду доказывать игрой», — сказал нападающий в интервью для «Матч ТВ».

Дриусси не попал в основу на матч со «Спартаком», но сегодня сыграл с первых минут. Аргентинец заменил травмированного Далера Кузяева.

У «Зенита» возникли проблемы с лимитом: Сергей Семак вынужден был посадить на скамейку Кристиана Нобоа, которого заменил Магомед Оздоев. Кроме того, вне заявки оказался перебравший жёлтых карточек Игорь Смольников. «Оренбург» тоже потерял из-за дисквалификации ценного игрока — своего главного «креативщика» Дениса Поповича.

Дубль Азмуна — победа «Зенита»

Несмотря на оборонительную схему «Оренбурга» с пятью защитниками, игра не была похожа на дорогу с односторонним движением. В первом тайме соперники нанесли на двоих 14 ударов (8−6 в пользу хозяев). Более того, можно утверждать, что матч шёл по сценарию Владимира Федотова. Гости здорово перекрывали все зоны, загоняя зенитовцев во фланги, и убегали в контрвыпады. Впереди очень опасны были Джордже Деспотович и Алексей Сутормин, отлично поддерживали атаку латерали. Особенно левый, откуда и пришёл гол Сутормина. Атакующий полузащитник, которым интересуется «Зенит», ещё раз показал себя Сергею Семаку.

Эмилиано Ригони как обычно недорабатывал в обороне, перекладывая дополнительную нагрузку на плечи неюного Анюкова. С другой стороны, прежде всего, за счёт индивидуальных действий аргентинца «Зенит» и сам создавал напряжение в штрафной Евгения Фролова. Один из угловых в исполнении Ригони закончился попыткой полузащитника послать мяч в сетку прямым ударом по воротам. Так он забивал в Аргентине. Однако в этот раз Эмилиано даже не добил до ближней штанги.

В предыдущем домашнем матче «Зенит» тоже играл с командой, использующей пять защитников — «Уфой». Однако тогда лидеру РПЛ удавалось эффективнее вскрывать оборону.

В этот раз не давали плодов, к примеру, резкие подключения вперёд Ярослава Ракицкого. Дриусси не получал мяч между линиями, а Артём Дзюба не выглядел хорошей «десяткой».

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Игра «Зенита» разочаровывала, но Семак сумел перевернуть её своим тактическим решением. Во втором тайме хозяева и сами перешли на схему с тремя центральными защитниками: Жирков с Ригони превратились в латералей, Дриусси сместился в центр, а Дзюба стал играть ближе к Сердару Азмуну.

Петербуржцы смогли усилить давление на ворота «Оренбурга», благодаря чему быстро отыгрались. В голевом эпизоде здорово действовал Дзюба: стянул на себя двух оппонентов, после чего отдал мяч Жиркову, который сделал передачу на всегда готового откликнуться под прострел Азмуна.

У команды Федотова уже не получались контрвыпады, тем не менее до 82-й минуты «Оренбург» держался. Где-то везло, выручила штанга. Темп сбивали и паузы.

В этот момент снова инициативу взял на себя Дзюба: центрфорвард ушёл от такого же высокого, как он сам, Бегича и заработал штрафной. Стандарт потрясающе исполнил своей волшебной левой ногой Ракицкий. Интересно, что при ничейном счёте Семак готовил к выходу на поле Антона Заболотного, однако после гола поменял решение. Сперва появился Нобоа, а Заболотный вступил в игру уже при счёте 3:1.

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Все вопросы об исходе матча снял дубль Азмуна. Иранец продолжает впечатлять своей результативностью после переезда из Казани в Петербург. «Зенит», победив «Оренбург», не позволил «Локомотиву» приблизиться к себе. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему составляет шесть очков. В следующем туре лидер с чемпионом сыграют между собой в Москве.