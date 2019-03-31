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16:59 (мск), источник: Р-Спорт

Семак: Второй тайм матча с «Оренбургом» понравился по всем компонентам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что второй тайм матча с «Оренбургом» понравился ему по всем компонентам игры.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» одержал волевую победу со счетом 3:1 над «Оренбургом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. После первого тайма петербуржцы уступали 0:1, но во второй половине игры забили 3 мяча.

«Опасались игры с “Оренбургом”, исходя из состояния футболистов, которые вернулись из национальных сборных. Они потратили много сил и эмоций. Из-за этого в первом тайме нам не хватало быстроты. Не понравилась наша игра в обороне — были грубые ошибки. В перерыве внесли коррективы — второй тайм понравился по всем компонентам игры», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Против команд, которые действуют в пять защитников, нужно исполнительское мастерство, футболисты, которые умеют обыгрывать один в один. Нужно быстро двигать мяч. Все команды сталкиваются с проблемами при встречах с такими соперниками. В том числе и поэтому “Оренбург” мало пропускает — они действуют компактно. Это тактически обученная, опытная команда. Мы смогли забить три гола, были еще моменты — это заслуженная победа», — заявил Семак.

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