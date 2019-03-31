Семак: Второй тайм матча с «Оренбургом» понравился по всем компонентам

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» одержал волевую победу со счетом 3:1 над «Оренбургом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. После первого тайма петербуржцы уступали 0:1, но во второй половине игры забили 3 мяча.

«Опасались игры с “Оренбургом”, исходя из состояния футболистов, которые вернулись из национальных сборных. Они потратили много сил и эмоций. Из-за этого в первом тайме нам не хватало быстроты. Не понравилась наша игра в обороне — были грубые ошибки. В перерыве внесли коррективы — второй тайм понравился по всем компонентам игры», — сказал Семак на пресс-конференции.