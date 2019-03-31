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17:31 (мск), источник: ТАСС

«Енисей» проведет в Красноярске оставшиеся домашние матчи чемпионата России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футбольный стадион «Центральный» в Красноярске готов принять оставшиеся домашние матчи «Енисея» в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Денис Рубцов.

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Источник: РИА "Новости"

Стадиону «Центральный» во вторник была присвоена первая категория, позволяющая проводить на арене матчи РПЛ. В субботу «Енисей» на домашнем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России. Следующий матч «Енисей» проведет 7 апреля в гостях против екатеринбургского «Урала». В текущем сезоне РПЛ красноярской команде осталось провести пять домашних матчей — против «Уфы» (13 апреля), «Оренбурга» (25 апреля), «Анжи» (3 мая), «Краснодара» (11 мая) и «Динамо» (19 мая).

«К стадиону “Центральный” по итогам матча с “Рубином” никаких нареканий не было, все службы сработали на отлично. Чаша стадиона после завершения матча очистилась в течение восьми минут. Оставшиеся домашние матчи текущего сезона “Енисей” проведет на домашнем поле в Красноярске», — сообщил Рубцов.

«Стадиону присвоена первая категория, сотрудниками арены была проделана большая работа над газоном. Персонал клуба, служба безопасности — все отработали очень профессионально. Благодарны Российскому футбольному союзу и Российской премьер-лиге за то, что пошли навстречу, это было очень нужно и важно. В Красноярске все соскучились по футболу», — добавил Рубцов.

Стадион «Центральный» был открыт в прошлом году после реконструкции, проведенной к Универсиаде 2019 года. Часть домашних матчей нынешнего сезона «Енисей» провел в Тюмени.

«Енисей» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата с 12 очками в 21 матче.

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