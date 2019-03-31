Дриусси: Я нисколько не жалею о решении перейти в «Зенит»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил свои высказывания по поводу решения переехать в российский чемпионат, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил свои высказывания по поводу решения переехать в российский чемпионат, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
— Это было интервью для одного аргентинского радио, и мои слова полностью вырвали из контекста.
Я нисколько не жалею о том решении, которое было принято — и я сказал об этом. Я рад в «Зените», мне здесь комфортно — с первого дня клуб и болельщики приняли меня со всем радушием. Я счастлив, живу настоящим, а что будет в будущем — посмотрим, — сказал аргентинец.
|Сергей Семак
|Владимир Федотов
|Сердар Азмун(Юрий Жирков)
|48′
|Алексей Сутормин(Сергей Терехов)
|33′
|Ярослав Ракицкий
|81′
|Сердар Азмун
|88′
|99
|Андрей Лунев
|91
|Евгений Фролов
|2
|Александр Анюков
|12
|Андрей Малых
75′
|18
|Юрий Жирков
40′
|13
|Сергей Терехов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Силвие Бегич
|44
|Ярослав Ракицкий
77′
|58
|Адессойе Ойеволе
|25
|Вильмар Барриос
|60
|Савелий Козлов
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Даниэл Мишкич
|7
|Сердар Азмун
|29
|Вадим Афонин
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
73′
|23
|Сергей Бреев
84′
|20
|Роберт Мак
|9
|Андрей Козлов
|11
|Себастьян Дриусси
87′
|19
|Алексей Сутормин
73′
|16
|Кристиан Нобоа
|11
|Андреа Чуканов
|22
|Артем Дзюба
89′
|7
|Джордже Деспотович
66′
|29
|Антон Заболотный
|88
|Артем Галаджан
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)