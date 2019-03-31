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17:50 (мск), источник: Sports.Ru

Дриусси: Я нисколько не жалею о решении перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси объяснил свои высказывания по поводу решения переехать в российский чемпионат, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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Источник: РИА "Новости"

— Это было интервью для одного аргентинского радио, и мои слова полностью вырвали из контекста.

Я нисколько не жалею о том решении, которое было принято — и я сказал об этом. Я рад в «Зените», мне здесь комфортно — с первого дня клуб и болельщики приняли меня со всем радушием. Я счастлив, живу настоящим, а что будет в будущем — посмотрим, — сказал аргентинец.

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Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 2131.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43154 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакВладимир Федотов
Голы
Сердар Азмун(Юрий Жирков)48′
Алексей Сутормин(Сергей Терехов)33′
Ярослав Ракицкий81′
Сердар Азмун88′
Составы команд
99Андрей Лунев
91Евгений Фролов
2Александр Анюков
12Андрей Малых
75′
18Юрий Жирков
40′
13Сергей Терехов
6Бранислав Иванович
6Силвие Бегич
44Ярослав Ракицкий
77′
58Адессойе Ойеволе
25Вильмар Барриос
60Савелий Козлов
27Магомед Оздоев
8Даниэл Мишкич
7Сердар Азмун
29Вадим Афонин
24Эмилиано Ариэль Ригони
73′
23Сергей Бреев
84′
20Роберт Мак
9Андрей Козлов
11Себастьян Дриусси
87′
19Алексей Сутормин
73′
16Кристиан Нобоа
11Андреа Чуканов
22Артем Дзюба
89′
7Джордже Деспотович
66′
29Антон Заболотный
88Артем Галаджан
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
15Удары (всего)9
9Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
13Угловые4
7Фолы18
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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