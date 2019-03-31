Дриусси: Я нисколько не жалею о решении перейти в «Зенит»

Я нисколько не жалею о том решении, которое было принято — и я сказал об этом. Я рад в «Зените», мне здесь комфортно — с первого дня клуб и болельщики приняли меня со всем радушием. Я счастлив, живу настоящим, а что будет в будущем — посмотрим, — сказал аргентинец.