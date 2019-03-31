Аргентинцы по-русски заговорили: раздевалка «Зенита» после игры с «Оренбургом»
«Зенит» на официальном канале в YouTube показал видео из раздевалки команды после победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ.
«Зенит» на официальном канале в YouTube показал видео из раздевалки команды после победы над «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ.
В ролике показано, как с очередными тремя заработанными очками команду зашёл поздравить председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», который является титульным спонсором клуба, Алексей Миллер. После этого, когда в раздевалку вошёл главный тренер команды Сергей Семак, игроки начали скандировать кричалку с просьбой предоставить им два дня выходных. На это Артём Дзюба отреагировал словами: «Аргентинцы
После 21-го тура в активе «Зенита» значится 44 очка. Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
|Сергей Семак
|Владимир Федотов
|Сердар Азмун(Юрий Жирков)
|48′
|Алексей Сутормин(Сергей Терехов)
|33′
|Ярослав Ракицкий
|81′
|Сердар Азмун
|88′
|99
|Андрей Лунев
|91
|Евгений Фролов
|2
|Александр Анюков
|12
|Андрей Малых
75′
|18
|Юрий Жирков
40′
|13
|Сергей Терехов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Силвие Бегич
|44
|Ярослав Ракицкий
77′
|58
|Адессойе Ойеволе
|25
|Вильмар Барриос
|60
|Савелий Козлов
|27
|Магомед Оздоев
|8
|Даниэл Мишкич
|7
|Сердар Азмун
|29
|Вадим Афонин
|24
|Эмилиано Ариэль Ригони
73′
|23
|Сергей Бреев
84′
|20
|Роберт Мак
|9
|Андрей Козлов
|11
|Себастьян Дриусси
87′
|19
|Алексей Сутормин
73′
|16
|Кристиан Нобоа
|11
|Андреа Чуканов
|22
|Артем Дзюба
89′
|7
|Джордже Деспотович
66′
|29
|Антон Заболотный
|88
|Артем Галаджан
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|15
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|13
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)