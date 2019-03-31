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Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу

«Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо».

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Источник: РИА "Новости"

Всего одну неделю не дотянул до встречи со своим бывшим клубом в качестве главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко. Третье подряд поражения, от «Ахмата» дома, стоило бывшему «армейцу» работы. В Москву главную команду Башкортостана привёз другой славный в недалёком прошлом игрок российской сборной — Вадим Евсеев.

Беспроигрышный дебют Евсеева

С одной стороны, дебютировать в такой ситуации, на территории вице-чемпиона страны, — удовольствие ниже среднего. А с другой — в некотором роде беспроигрышный вариант. Степень ожидания от тренера заведомо невелика. Любому здравомыслящему человеку — а в руководстве «Уфы», полагаю, другие не сидят — было ясно: такие игры — даже не на три, максимум на два результата. При всём уважении к гостям, надо обладать очень богатой фантазией, чтобы представить победу предпоследней команды лиги над одним из фаворитов сезона в гостях. Тем более — после одновременного набора очков конкурентами красно-синих из обеих столиц. Максимальный настрой у хозяев подразумевался по умолчанию — не до баловства.

Редкий тренер начнёт свою деятельность на новом месте с кардинальной игровой перестройки, на первых порах предпочитая капитальному ремонту косметический. Первое, что сделал в Уфе Евсеев, это вернул команду в рамки более надёжной системы 3−5−2, привитой ей ещё коллегой Гончаренко. Пожалуй, самое тяжёлое испытание из пятёрки защитников в белом — контроль неугомонного и неутомимого Фернандеса — выпало на долю Йокича. Осознавая всю степень угрозы, исходящей от российского бразильца, уфимский словенец даже не совался в атаку, осмотрительно держась на своей половине поля.

У Чалова «1+1»

Тем не менее в наступлении «армейцы» традиционно напирали на правый фланг и ещё в середине первого тайма провернули голевую атаку. Влашич, сместившись с края в центр штрафной, низом отправил мяч в ворота. Николе гол, Чалову — 15-й результативный балл (10+5).

То, что скорость — не конёк Йокича, подтвердила следующая острая атака москвичей. Не поспевая за настырным Сигурдссоном, Боян вынужден был фолить и уже за час до конца игры «подсел» на предупреждение, провоцируя хозяев на усиление давления на этот край.
Если защищались гости более-менее сносно, то наступали чересчур уж робко: ноль ударов по воротам исчерпывающе скажет об эффективности уфимской атаки. Местная оборона выглядела значительно солиднее гостевого нападения. Этим, по-видимому, и был продиктован размен Кротова на Бизяка ещё до перерыва.

Атака гостей в результате оперативного перестроения немного ожила и в конце концов наработала на гол, и как раз таки авторства Бизяка. Но прежде забил Чалов. На 64-й минуте Фёдор сыграл с хладнокровием матёрого бомбардира: сохранил мяч от посягательств Аликина и с близкого расстояния послал в угол ворот. «Ассист» на счету Облякова. Ивану отличиться в такой вечер было вдвойне приятно. А Чалова на последней минуте матча трибуны провожали овацией и персональной кричалкой. Заслужил.

Дивеев напомнил о себе «Уфе»

Самое пристальное внимание публики в воскресенье было приковано и ещё к одному человеку с уфимским прошлым — с 78-м номером на красно-синей майке. В товарищеском матче Дивеев уже противостоял своим бывшим одноклубникам — в официальном вышел против «Уфы» впервые. И отработал качественно. В разрушительной бригаде хозяев Игорь занимал место левого центрального защитника, успевая не только зону стеречь и страховать Щенникова, но и периодически толково поддерживать наступление. Защитник Дивеев нанёс всего на два удара меньше, чем вся «Уфа» вместе взятая, — три. Отдельного упоминания заслуживает тонкий рассекающий пас самого юного «армейца» на поле на Чалова.

Слай спас гостей

Во время загрузки произошла ошибка.

Ничью «Уфе» принёс последний угловой в матче. Замкнув подачу от угла поля, Игбун не только Уфу порадовал, но ещё как минимум два столичных клуба и один питерский.

Олег Лысенко

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2131.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 21655 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВадим Евсеев
Голы
Никола Влашич(Федор Чалов, Мариу Фернандес)25′
Ловро Бизяк(Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов)87′
Федор Чалов(Иван Обляков)64′
Силвестр Игбун(Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов)90+4′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
31Александр Беленов
2Мариу Фернандес
17Дмитрий Живоглядов
42Георгий Щенников
5Боян Йокич
26′
14Кирилл Набабкин
3Павел Аликин
50Родригу Бекао
4Алексей Никитин
78Игорь Дивеев
27Йонуц Неделчару
25Кристиян Бистрович
8Кэтэлин Карп
98Иван Обляков
44Силвестр Игбун
17Арнор Сигурдссон
76′
87Игорь Безденежных
72′
77Ильзат Ахметов
77Азер Алиев
8Никола Влашич
84′
29Оливье Тилль
79′84′
19Такума Нисимура
9Ондржей Ванек
9Федор Чалов
90′
57Вячеслав Кротов
39′
29Яка Бийол
11Ловро Бизяк
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
10Фолы25
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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