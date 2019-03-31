Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу

Источник: РИА "Новости"

Всего одну неделю не дотянул до встречи со своим бывшим клубом в качестве главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко. Третье подряд поражения, от «Ахмата» дома, стоило бывшему «армейцу» работы. В Москву главную команду Башкортостана привёз другой славный в недалёком прошлом игрок российской сборной — Вадим Евсеев.

Беспроигрышный дебют Евсеева

С одной стороны, дебютировать в такой ситуации, на территории вице-чемпиона страны, — удовольствие ниже среднего. А с другой — в некотором роде беспроигрышный вариант. Степень ожидания от тренера заведомо невелика. Любому здравомыслящему человеку — а в руководстве «Уфы», полагаю, другие не сидят — было ясно: такие игры — даже не на три, максимум на два результата. При всём уважении к гостям, надо обладать очень богатой фантазией, чтобы представить победу предпоследней команды лиги над одним из фаворитов сезона в гостях. Тем более — после одновременного набора очков конкурентами красно-синих из обеих столиц. Максимальный настрой у хозяев подразумевался по умолчанию — не до баловства.

Редкий тренер начнёт свою деятельность на новом месте с кардинальной игровой перестройки, на первых порах предпочитая капитальному ремонту косметический. Первое, что сделал в Уфе Евсеев, это вернул команду в рамки более надёжной системы 3−5−2, привитой ей ещё коллегой Гончаренко. Пожалуй, самое тяжёлое испытание из пятёрки защитников в белом — контроль неугомонного и неутомимого Фернандеса — выпало на долю Йокича. Осознавая всю степень угрозы, исходящей от российского бразильца, уфимский словенец даже не совался в атаку, осмотрительно держась на своей половине поля.

У Чалова «1+1»

Тем не менее в наступлении «армейцы» традиционно напирали на правый фланг и ещё в середине первого тайма провернули голевую атаку. Влашич, сместившись с края в центр штрафной, низом отправил мяч в ворота. Николе гол, Чалову — 15-й результативный балл (10+5).

То, что скорость — не конёк Йокича, подтвердила следующая острая атака москвичей. Не поспевая за настырным Сигурдссоном, Боян вынужден был фолить и уже за час до конца игры «подсел» на предупреждение, провоцируя хозяев на усиление давления на этот край.

Если защищались гости более-менее сносно, то наступали чересчур уж робко: ноль ударов по воротам исчерпывающе скажет об эффективности уфимской атаки. Местная оборона выглядела значительно солиднее гостевого нападения. Этим, по-видимому, и был продиктован размен Кротова на Бизяка ещё до перерыва.

Атака гостей в результате оперативного перестроения немного ожила и в конце концов наработала на гол, и как раз таки авторства Бизяка. Но прежде забил Чалов. На 64-й минуте Фёдор сыграл с хладнокровием матёрого бомбардира: сохранил мяч от посягательств Аликина и с близкого расстояния послал в угол ворот. «Ассист» на счету Облякова. Ивану отличиться в такой вечер было вдвойне приятно. А Чалова на последней минуте матча трибуны провожали овацией и персональной кричалкой. Заслужил.

Дивеев напомнил о себе «Уфе»

Самое пристальное внимание публики в воскресенье было приковано и ещё к одному человеку с уфимским прошлым — с 78-м номером на красно-синей майке. В товарищеском матче Дивеев уже противостоял своим бывшим одноклубникам — в официальном вышел против «Уфы» впервые. И отработал качественно. В разрушительной бригаде хозяев Игорь занимал место левого центрального защитника, успевая не только зону стеречь и страховать Щенникова, но и периодически толково поддерживать наступление. Защитник Дивеев нанёс всего на два удара меньше, чем вся «Уфа» вместе взятая, — три. Отдельного упоминания заслуживает тонкий рассекающий пас самого юного «армейца» на поле на Чалова.

Слай спас гостей

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/65jfGjbJdOM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ничью «Уфе» принёс последний угловой в матче. Замкнув подачу от угла поля, Игбун не только Уфу порадовал, но ещё как минимум два столичных клуба и один питерский.