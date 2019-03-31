Евсеев удружил Семаку и Семину. ЦСКА упустил победу
«Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо».
«Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо».
Всего одну неделю не дотянул до встречи со своим бывшим клубом в качестве главного тренера «Уфы» Дмитрий Кириченко. Третье подряд поражения, от «Ахмата» дома, стоило бывшему «армейцу» работы. В Москву главную команду Башкортостана привёз другой славный в недалёком прошлом игрок российской сборной — Вадим Евсеев.
С одной стороны, дебютировать в такой ситуации, на территории
Редкий тренер начнёт свою деятельность на новом месте с кардинальной игровой перестройки, на первых порах предпочитая капитальному ремонту косметический. Первое, что сделал в Уфе Евсеев, это вернул команду в рамки более надёжной системы 3−5−2, привитой ей ещё коллегой Гончаренко. Пожалуй, самое тяжёлое испытание из пятёрки защитников в белом — контроль неугомонного и неутомимого Фернандеса — выпало на долю Йокича. Осознавая всю степень угрозы, исходящей от российского бразильца, уфимский словенец даже не совался в атаку, осмотрительно держась на своей половине поля.
Тем не менее в наступлении «армейцы» традиционно напирали на правый фланг и ещё в середине первого тайма провернули голевую атаку. Влашич, сместившись с края в центр штрафной, низом отправил мяч в ворота. Николе гол, Чалову — 15-й результативный балл (10+5).
То, что скорость — не конёк Йокича, подтвердила следующая острая атака москвичей. Не поспевая за настырным Сигурдссоном, Боян вынужден был фолить и уже за час до конца игры «подсел» на предупреждение, провоцируя хозяев на усиление давления на этот край.
Если защищались гости
Атака гостей в результате оперативного перестроения немного ожила и в конце концов наработала на гол, и как раз таки авторства Бизяка. Но прежде забил Чалов. На 64-й минуте Фёдор сыграл с хладнокровием матёрого бомбардира: сохранил мяч от посягательств Аликина и с близкого расстояния послал в угол ворот. «Ассист» на счету Облякова. Ивану отличиться в такой вечер было вдвойне приятно. А Чалова на последней минуте матча трибуны провожали овацией и персональной кричалкой. Заслужил.
Самое пристальное внимание публики в воскресенье было приковано и ещё к одному человеку с уфимским прошлым — с 78-м номером на
Ничью «Уфе» принёс последний угловой в матче. Замкнув подачу от угла поля, Игбун не только Уфу порадовал, но ещё как минимум два столичных клуба и один питерский.
Олег Лысенко
|Виктор Гончаренко
|Вадим Евсеев
|Никола Влашич(Федор Чалов, Мариу Фернандес)
|25′
|Ловро Бизяк(Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов)
|87′
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|64′
|Силвестр Игбун(Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов)
|90+4′
|35
|Игорь Акинфеев
|31
|Александр Беленов
|2
|Мариу Фернандес
|17
|Дмитрий Живоглядов
|42
|Георгий Щенников
|5
|Боян Йокич
26′
|14
|Кирилл Набабкин
|3
|Павел Аликин
|50
|Родригу Бекао
|4
|Алексей Никитин
|78
|Игорь Дивеев
|27
|Йонуц Неделчару
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Кэтэлин Карп
|98
|Иван Обляков
|44
|Силвестр Игбун
|17
|Арнор Сигурдссон
76′
|87
|Игорь Безденежных
72′
|77
|Ильзат Ахметов
|77
|Азер Алиев
|8
|Никола Влашич
84′
|29
|Оливье Тилль
79′84′
|19
|Такума Нисимура
|9
|Ондржей Ванек
|9
|Федор Чалов
90′
|57
|Вячеслав Кротов
39′
|29
|Яка Бийол
|11
|Ловро Бизяк
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|25
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)