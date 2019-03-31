Аутсайдер РПЛ на последних секундах лишил ЦСКА победы

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Первый гол в этом матче забил полузащитник армейцев Никола Влашич на 25-й минуте. Увеличил преимущество хозяев форвард Федор Чалов на 64-й. На 87-й минуте уфимцы сократили отставание усилиями полузащитника Ловро Бизяка. Гости сравняли счет за 30 секунд до окончания матча — отличился нападающий Сильвестр Игбун.