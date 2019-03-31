Аутсайдер РПЛ на последних секундах лишил ЦСКА победы
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Первый гол в этом матче забил полузащитник армейцев Никола Влашич на 25-й минуте. Увеличил преимущество хозяев форвард Федор Чалов на 64-й. На 87-й минуте уфимцы сократили отставание усилиями полузащитника Ловро Бизяка. Гости сравняли счет за 30 секунд до окончания матча — отличился нападающий Сильвестр Игбун.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на третьем месте. Москвичи набрали 37 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов. «Уфа» с 15 очками идет предпоследней, 15-й.
В следующем туре армейцам предстоит сыграть со «Спартаком». «Уфа» примет «Ростов».
|Виктор Гончаренко
|Вадим Евсеев
|Никола Влашич(Федор Чалов, Мариу Фернандес)
|25′
|Ловро Бизяк(Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов)
|87′
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|64′
|Силвестр Игбун(Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов)
|90+4′
|35
|Игорь Акинфеев
|31
|Александр Беленов
|2
|Мариу Фернандес
|17
|Дмитрий Живоглядов
|42
|Георгий Щенников
|5
|Боян Йокич
26′
|14
|Кирилл Набабкин
|3
|Павел Аликин
|50
|Родригу Бекао
|4
|Алексей Никитин
|78
|Игорь Дивеев
|27
|Йонуц Неделчару
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Кэтэлин Карп
|98
|Иван Обляков
|44
|Силвестр Игбун
|17
|Арнор Сигурдссон
76′
|87
|Игорь Безденежных
72′
|77
|Ильзат Ахметов
|77
|Азер Алиев
|8
|Никола Влашич
84′
|29
|Оливье Тилль
79′84′
|19
|Такума Нисимура
|9
|Ондржей Ванек
|9
|Федор Чалов
90′
|57
|Вячеслав Кротов
39′
|29
|Яка Бийол
|11
|Ловро Бизяк
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|25
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)