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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Аутсайдер РПЛ на последних секундах лишил ЦСКА победы

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Первый гол в этом матче забил полузащитник армейцев Никола Влашич на 25-й минуте. Увеличил преимущество хозяев форвард Федор Чалов на 64-й. На 87-й минуте уфимцы сократили отставание усилиями полузащитника Ловро Бизяка. Гости сравняли счет за 30 секунд до окончания матча — отличился нападающий Сильвестр Игбун.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идет на третьем месте. Москвичи набрали 37 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов. «Уфа» с 15 очками идет предпоследней, 15-й.

В следующем туре армейцам предстоит сыграть со «Спартаком». «Уфа» примет «Ростов».

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2131.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 21655 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВадим Евсеев
Голы
Никола Влашич(Федор Чалов, Мариу Фернандес)25′
Ловро Бизяк(Ондржей Ванек, Дмитрий Живоглядов)87′
Федор Чалов(Иван Обляков)64′
Силвестр Игбун(Павел Аликин, Дмитрий Живоглядов)90+4′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
31Александр Беленов
2Мариу Фернандес
17Дмитрий Живоглядов
42Георгий Щенников
5Боян Йокич
26′
14Кирилл Набабкин
3Павел Аликин
50Родригу Бекао
4Алексей Никитин
78Игорь Дивеев
27Йонуц Неделчару
25Кристиян Бистрович
8Кэтэлин Карп
98Иван Обляков
44Силвестр Игбун
17Арнор Сигурдссон
76′
87Игорь Безденежных
72′
77Ильзат Ахметов
77Азер Алиев
8Никола Влашич
84′
29Оливье Тилль
79′84′
19Такума Нисимура
9Ондржей Ванек
9Федор Чалов
90′
57Вячеслав Кротов
39′
29Яка Бийол
11Ловро Бизяк
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)4
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
10Фолы25
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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