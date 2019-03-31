«Краснодар» со счетом 5:0 разгромил «Анжи» в чемпионате России
КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Краснодара» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура чемпионата России.
КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Краснодара» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура чемпионата России.
Игра, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Вандерсон (18-я минута), Виктор Классон (38, пенальти),
«Краснодар» (38 очков), который прервал безвыигрышную серию в
|Мурад Мусаев
|Магомед Адиев
|Вандерсон Масиэл(Виктор Классон)
|18′
|Виктор Классон
|38′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Иван Игнатьев, Дмитрий Скопинцев)
|55′
|Иван Игнатьев
|67′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Маурисио Перейра)
|70′
|39
|Матвей Сафонов
|22
|Юрий Дюпин
|11
|Дмитрий Скопинцев
|3
|Игорь Удалый
|4
|Александр Мартынович
|4
|Антон Белов
42′
|5
|Урош Спаич
|25
|Магомед Эльмурзаев
|33
|Маурисио Перейра
|18
|Апти Ахъядов
|7
|Вандерсон Масиэл
|99
|Камиль Закиров
87′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|5
|Владислав Кулик
|85
|Иван Игнатьев
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|98
|Сергей Петров
30′72′
|13
|Роланд Гиголаев
54′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|6
|Иван Маркелов
|8
|Юрий Газинский
72′
|8
|Шахбан Гайдаров
54′
|50
|Артем Голубев
|10
|Адлан Кацаев
|16
|Виктор Классон
71′
|9
|Андрес Понсе
72′
|47
|Даниил Уткин
|14
|Гамид Агаларов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Голевые моменты
|1
|23
|Удары (всего)
|3
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)