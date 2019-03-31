«Краснодар» со счетом 5:0 разгромил «Анжи» в чемпионате России

Игра, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Вандерсон (18-я минута), Виктор Классон (38, пенальти), Магомед-Шапи Сулейманов (55, 70) и Иван Игнатьев (68), который вернулся в основной состав после того, как подписал новый контракт с клубом.