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21:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» со счетом 5:0 разгромил «Анжи» в чемпионате России

КРАСНОДАР, 31 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футболисты «Краснодара» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 21-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0. Голы забили Вандерсон (18-я минута), Виктор Классон (38, пенальти), Магомед-Шапи Сулейманов (55, 70) и Иван Игнатьев (68), который вернулся в основной состав после того, как подписал новый контракт с клубом.

«Краснодар» (38 очков), который прервал безвыигрышную серию в премьер-лиге из четырех матчей, занимает третье место. «Анжи» (18) находится на 14-й строчке.

Краснодар
5:0
Первый тайм: 2:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 2131.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 23256 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевМагомед Адиев
Голы
Вандерсон Масиэл(Виктор Классон)18′
Виктор Классон38′
Магомед-Шапи Сулейманов(Иван Игнатьев, Дмитрий Скопинцев)55′
Иван Игнатьев67′
Магомед-Шапи Сулейманов(Маурисио Перейра)70′
Составы команд
39Матвей Сафонов
22Юрий Дюпин
11Дмитрий Скопинцев
3Игорь Удалый
4Александр Мартынович
4Антон Белов
42′
5Урош Спаич
25Магомед Эльмурзаев
33Маурисио Перейра
18Апти Ахъядов
7Вандерсон Масиэл
99Камиль Закиров
87′
93Магомед-Шапи Сулейманов
5Владислав Кулик
85Иван Игнатьев
29Гаэль Белла Ондуа
98Сергей Петров
30′72′
13Роланд Гиголаев
54′
89Дмитрий Стоцкий
6Иван Маркелов
8Юрий Газинский
72′
8Шахбан Гайдаров
54′
50Артем Голубев
10Адлан Кацаев
16Виктор Классон
71′
9Андрес Понсе
72′
47Даниил Уткин
14Гамид Агаларов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
12Голевые моменты1
23Удары (всего)3
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
13Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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