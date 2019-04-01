Кононов и Семак: побеждать — и не краснеть

Источник: РИА "Новости"

Если не смотреть матчи «Спартака» и «Зенита», то обе команды очень уверенно по счету обыграли соответственно «Ахмат» и «Оренбург» — разница в два мяча говорит сама за себя. Оба клуба завоевали важнейшие очки: Кононов сумел удержаться в топе после очень непростого выезда, а подопечные Семака в «эль-газико» вырвали победу в непросто складывающейся игре.

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Но в обоих случаях болельщик, как я могу судить по отзывам в соцсетях и общении с обычными людьми, недоволен именно качеством игры. Русский болельщик желает красоты — и имеет на это, на мой взгляд, полное право. Вот эта требовательность и нежелание мириться с тем футболом, который выдают наши самые популярные команды, и есть, на мой взгляд, важнейший тренд года. Люди хотят зрелища.

Кстати, вот этот спор «Спартака» и «Зенита» о том, кто популярнее — достаточно практичный: цена бренда «самый популярный клуб страны» (а речь идет в принципе обо всех игровых видах спорта) имеет вполне практический смысл: как в плане переговоров по рекламным контрактам и позиционирования себя в переговорах с агентствами, так и в оценках релевантности этих контрактов в плане финансового фэйр-плей УЕФА.

«Спартак» и Кононов

Олег Кононов, если внимательно посмотреть на то, в каких обстоятельствах он принял команду (для меня, кстати, удивительно, почему ни одна из сторон пока не признает, что первые переговоры, которые, впрочем, можно назвать знакомством, состоялись в ночь после победы тульского «Арсенала» над «Спартаком»), показывает выдающийся результат.

Повторяю — выдающийся.

В семи матчах чемпионата под руководством Кононова команда набрала 17 очков, потеряв лишь четыре. Учитывая обстоятельства, в которых тренер принял команду — когда болельщик после отставки Массимо ненавидел бы любого, даже менее бесспорного кандидата, это просто потрясающе.

Кононов никогда не работал под таким давлением — а работа главным тренером «Спартака», возможно, самая сложная работа в российском футболе. На начальном этапе он принял команду, которая переживала эпоху ненависти.

И Олег Георгиевич, надо отдать должное, производя впечатление тихого интеллигента, подтвердил репутацию хорошо знающих его людей. Я говорил с некоторыми и готов признать правоту их слов, главные из которых следующие: «Будет идти ливень, все вымокнут, а Олег Георгиевич останется сухим».

Кононов смог выйти из этой атмосферы ненависти, выстроил отношения с коллективом, споткнулся, но устоял в момент разрыва клуба с четверкой Самедов — Еременко — Петкович — Попов и аренды Джано, дистанцировался от агента Вадима Шаблия — причем дистанцировался жестко. Сравните с тем, как дипломатично в интервью «СЭ» разрулил претензии к Алану Агузарову Станислав Черчесов, и как рубанул по Шаблию Кононов на своей дебютной пресс-конференции: «Шаблий не мой агент».

Поаплодируем.

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Но это только одна часть истории. Во второй, за которую отвечал, предположу, клуб, чувствовалось лукавство. Вся эта история — повторяемое раз за разом «меня Бесков два раза звал в «Спартак», встречи с Романцевым (которого аудитория знает не только по победным годам, но и по такому факту — ведь именно во время президентства Олега Ивановича клуб был продан в неспартаковские руки) и его публичная поддержка, поход в театр к спартаковскому режиссеру, слова о том, что его команда будет играть в атаку — требовала подтверждения на поле. Припоминают и слова о том, что на постановку его футбола требуется 4 месяца.

Сравните то, что говорили Каррера и Кононов на своей первой пресс-конференции.

Каррера:

— Мы должны много работать: тактика нападения и обороны нашей команды не сравнима с итальянской. Работая над этими проблемами, мы может разрешить проблемы, которые часто видим в играх. Я всегда говорю ребятам, чтобы они полностью отдавали себя, когда выходят на поле и с гордостью надевают эту красно-белую майку. Они должны бороться до последней минуты последнего матча. Я не любитель тики-так. Люблю быстрый, интенсивный футбол.

— В построении игры команды будете ориентироваться на футбол «Ювентуса»?

— Мне нравится строить игру от обороны. Если мы хороши в защите — нас прессингуют и мы создаем пространство для нападающих.

Кононов:

— Вы воспитывались на «Спартаке» Бескова?

— Да, считаю его самым лучшим тренером — как и Романцева. С детства болею за «Спартак». Хочу чтобы сейчас он играл в такой же манере. Встречусь с Романцевым и обсужу нюансы, надеюсь, он очень многое расскажет, а я прислушаюсь. Романцев в качестве тренера-консультанта? Конечно, буду рад, если Олег Иванович будет приезжать в Тарасовку. То же самое могу сказать про многих других ветеранов.

Кононов очень хотел в «Спартак». Памятна и история прощального ужина в «Арсенале» (который на самом деле таковым не стал), и «непоездки» на матч с «Ахматом», когда тренерскому штабу пришлось догонять автобус туляков.

Но слова о традициях — это одно, а сама игра, которая бы этим традициям соответствовала — совершенно другое. И на мой взгляд, очень здорово, что болельщик требует красоты, это говорит о породе клуба, которая не утеряна.

В конце концов, в «Реале» уволили Капелло после чемпионства, почему фаны красно-белых не могут требовать зрелища. И дело тут, на мой взгляд, не в духе Карреры и не заговорах, и даже не в испорченных отношениях с очень активной и умеющей постоять за свои интересы частью болельщиков. Дело в духе клуба, и это классно.

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У «Спартака» самая большая аудитория в стране, это (на мой взгляд) самая популярная команда страны, люди не забыли, как команда играла раньше, помнят в том числе и футбол во времена Карреры — и хотят повторения. И тут, на мой взгляд, клубу, который имеет влияние на ветеранов, надо бы объяснить аудитории разницу между командами Массимо и его сменщика.

Самое главное для клуба сейчас — это результат. «Спартак» не может позволить себе не выйти в Лигу чемпионов. Причем выйти туда нужно желательно напрямую — матчи в стыках команда проводит безобразно.

Понятно, что очки в условиях любого чемпионата, и не только, кстати, российского — не всегда тождественны игре. Понятно, что все могло сложиться и иначе, когда в матче, скажем, с «Крыльями», самарцы были просто прибиты судьей, не назначившим 200-процентный пенальти.

Но точно так же, например, можно порассуждать о решениях в пользу московского «Локо». Все это — разговоры, которые забудутся.

Останется результат. Полагаю, и менеджерская группа клуба, и сам Кононов четко понимают, что мандат на продолжение их работы в следующем сезоне зависит от места в таблице. Никакая игра, будь она хоть самой бесковской, не даст такого мандата.

Поэтому, полагаю, клуб делает все для того, чтобы Кононов чувствовал себя комфортно.

Тайна переноса игры «Спартак» — «Рубин»

Одна ситуация с переносом матча с «Рубином» с воскресенья на понедельник чего стоит. РПЛ объяснила на сайте перенос тем, что таково требование правоохранительных органов. Но если выяснится, что бумага с просьбой о переносе со стороны ГУВД поступила позже бумаги из «Спартака» (если таковая есть), будет не очень хорошо. «Спартак» по регламенту не имел никакого права на подобный перенос, и если конкуренты потребуют разъяснить ситуацию документально, подняв входящие письма в лигу (а 2 апреля в офисе РПЛ общее собрание), то ситуация будет, мягко говоря, неприятной. Практика переносов вне регламентных норм не приветствуется никем, а в борьбе за 20 миллионов евро от Лиги чемпионов это может иметь определенные последствия. Хотя, безусловно, если сценарий «бумага от “Спартака”, а затем бумага от ГУВД, а затем перенос» правдив, это говорит, безусловно, о влиянии менеджмента красно-белых.

Подведем итоги. На мой взгляд, стоит признать ситуацию равенства различных смыслов.

Правы болельщики, ожидающие лучшего качества футбола и рассчитывающие на красоту — в конце концов, им на это намекал Кононов.

Прав и Кононов, который четко понимает, что продолжение его работы в «Спартаке» зависит от места в таблице. Он дает результат, и до тех пор, пока так будет, градус недовольства не будет слишком высоким.

Этот статус-кво может нарушить дерби. Оно очень опасно именно для тренера. Он может как утвердить за собой статус «тренера-пиджака», так и заставить забыть об этом обидном прозвище.

«Зенит» и Семак

В отчетах о встрече руководства «Зенита», футболистов и тренеров обратил внимание на недовольство фанов игрой команды. На мой взгляд, это самое главное — когда болельщик хочет зрелища, когда он не готов платить только за результат. Это вообще классный запрос применительно к нашей лиге, в которой часть матчей просто нельзя показывать по телевидению из-за их непривлекательности. Не надо прикрывать довольно низкую посещаемость одними лишь экономическими причинами — народ живет бедно, но люди будут выбирать футбол в конкуренции на рынке развлечений, если игра окажется зрелищной.

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От «Зенита» Семака ждут именно зрелища. Люди, насколько я могу судить, привыкли к временам Адвоката и Спаллетти, к классному футболу/игрокам топ-уровня, как при Боаше.

И сейчас одного лишь результата мало, отсюда и вопросы к Семаку. Надо признать, держится тренер, учитывая первый полноценный сезон в такой большой команде, просто классно. Я не помню случаев, когда бы он во время интервью сорвался, начал учить собеседника жизни или в принципе резко отвечал. То, как Семак ведет себя на публике — просто образцово, это высший класс.

Но игра все равно оставляет желать лучшего и, по моим данным, вопросы о качестве футбола Семаку задают не только болельщики, но и клуб. И это нормально, даже учитывая то, что Семак работает с «Зенитом» первый год, опыта большого нет, а новичков он получил только в зимнее трансферное окно.

Новички, кстати, прижились хорошо и, признаю, что мой скепсис в отношении их качеств оказался напрасным — во всяком случае на уровне российского чемпионата разницу делают и Ракицкий, и особенно Азмун. Другой вопрос, насколько долго их хватит и достаточно ли их уровня будет и для Европы. Вопрос важный, потому что «Зенит» подходит к достаточно опасному процессу, когда команду необходимо перестраивать, просто исходя из опыта футболистов: оборона в критическом возрасте (Анюкову — 36, Ивановичу и Жиркову по 35, а Ракицкий в свои 29 смотрится на этом фоне юнцом) — и особенность российского чемпионата в том, что качеств этих парней даже в их возрасте оказывается достаточно, чтобы очень уверенно лидировать в лиге.

Но летом, учитывая Лигу чемпионов, которая, на мой взгляд, от Питера уже не уйдет, надо хорошо думать, как это все перестраивать — оборону, плюс центр, где есть Нобоа (34 года) и неуловимый Маркизио (33).

И для Семака очень важно добраться до титула, который станет гарантией продолжения работы. У него будет результат, все же есть поддержка болельщиков — Сергей Богданович свой, и как бы критически не относились к игре, публика к своему терпеливее. И для Семака, как и для Кононова, критически важным может стать следующий тур, когда «Зениту» надо ехать в Черкизово к «Локо». Тому самому «Локо», который в прошлом году, разгромив команду Манчини в Петербурге, сломал ей хребет, а потом, уже в самом конце чемпионата, добил, обыграв на «Локомотиве».

Возможно, Семаку удастся взять реванш не за свое поражение. Если «Зенит» выиграет через неделю, думаю, от команды уже никуда не денется не только Лига чемпионов, но и титул.