Бывший футболист сборной России рассказал о зарплатах ниже 50 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

Быстров заметил, что никто не говорит об игроках, выступающих в первой и второй лигах.

Там они получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты. Владимир Быстров бывший футболист сборной России

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Он также подчеркнул, что футболисты оказываются в тяжелой ситуации, «когда нужно кормить семью, детей».

В феврале защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал, что, будучи игроком клуба Премьер-лиги «Амкар», жил «на дошираках», потому что ему часто задерживали зарплату. Летом 2018 года пермский клуб обанкротился и перестал существовать.