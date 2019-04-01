Бывший футболист сборной России рассказал о зарплатах ниже 50 тысяч рублей

Быстров заметил, что никто не говорит об игроках, выступающих в первой и второй лигах.
Там они получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты.
Владимир Быстровбывший футболист сборной России
Он также подчеркнул, что футболисты оказываются в тяжелой ситуации, «когда нужно кормить семью, детей».
В феврале защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал, что, будучи игроком клуба Премьер-лиги «Амкар», жил «на дошираках», потому что ему часто задерживали зарплату. Летом 2018 года пермский клуб обанкротился и перестал существовать.
Быстров с 2018 года остается без клуба, о завершении карьеры спортсмен не объявлял. Полузащитник выступал за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Тосно». Вместе со сборной России он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.