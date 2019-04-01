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12:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной России рассказал о зарплатах ниже 50 тысяч рублей

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о высоких зарплатах футболистов. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

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Источник: РИА "Новости"

Быстров заметил, что никто не говорит об игроках, выступающих в первой и второй лигах.

Там они получают очень мало, даже меньше 50 тысяч рублей. 15 тысяч рублей зарплаты.
Владимир Быстров
бывший футболист сборной России
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Он также подчеркнул, что футболисты оказываются в тяжелой ситуации, «когда нужно кормить семью, детей».

В феврале защитник московского «Локомотива» Брайн Идову рассказал, что, будучи игроком клуба Премьер-лиги «Амкар», жил «на дошираках», потому что ему часто задерживали зарплату. Летом 2018 года пермский клуб обанкротился и перестал существовать.

Быстров с 2018 года остается без клуба, о завершении карьеры спортсмен не объявлял. Полузащитник выступал за «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Тосно». Вместе со сборной России он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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