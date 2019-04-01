РПЛ: «Спартак» и «Рубин» не могли играть в субботу. На переносе настояла полиция
Представители лиги — об итогах 21-го тура чемпионата страны и резонансном переносе игры 26-го тура.
Представители лиги — об итогах 21-го тура чемпионата страны и резонансном переносе игры 26-го тура.
В офисе РПЛ состоялась
— Продолжается тенденция увеличения посещаемости на наших стадионах, — сказал во вступительном слове директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин. — К 21-му туру на стадионы пришло на 600 тысяч человек больше по сравнению с прошлым чемпионатом. Отмечу хорошую посещаемость на матчах «Зенита», «Ростова» и «Краснодара».
Если характеризовать тур, то не было ни одного случая применения пиротехники. Что касается негатива, есть случаи нецензурных и оскорбительных выражений. Нам и клубам еще нужно поработать.
— Многие обратили внимание на то, что на матч ЦСКА — «Уфа» пришли почти 22 тысячи человек. С чем вы связываете высокую посещаемость игры армейцев, а также низкую — на играх «Ахмат» — «Спартак» и «Динамо» — «Локомотив»?
— Что касается ЦСКА, явно клуб работает с болельщиками, — отметил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. — У него появился свой дом. Стало интересно ходить на футбол — это заслуга клуба. По Грозному, думаю, завышенных цифр не может быть (по официальным данным, игру посетили 10124 зрителя. — Прим. «СЭ»). Это данные системы управления контролем доступа, завышенными мы их считать не будем. Сложно сказать, почему такая посещаемость. Если у ЦСКА она растет, значит, «Ахмат»
В продолжение темы «Динамо» Мейтин оценил возможность того, что команда уже в этом сезоне сыграет один из матчей на стадионе на Ленинградском проспекте.
— Предпринимаются очень серьезные усилия, — сказал он. — Пришел новый руководитель, он с большим энтузиазмом взялся за работу. Думаю, может быть,
Пышкин, в свою очередь, добавил: «Все зависит от “Динамо”. Мы с ними на связи, они говорят, что когда все будет готово, тогда они сообщат. К ним будет также направлена комиссия».
По переносу матча
— Полиция обратилась к нам, действительно это опасно, — сказал директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками. — Это очень сложный день с точки зрения безопасности в городе (в этот день будет Пасха. — Прим. «СЭ»). Проведение двух таких матчей вызывало беспокойство (ранее в этот день состоится игра «Локомотив» — «Енисей»).
Алексеев отметил, что календарь составляется не за один день: «Учитываются пожелания болельщиков, во внимание принимается все, но всегда все может измениться по независящим от нас обстоятельствам. В МВД понимают, что отвечают за безопасность граждан. Полиция обратилась к нам с вопросом о переносе. На субботу нельзя было перенести, так как в субботу уже проводится два матча. Знали ли мы, что в воскресенье будет Пасха? Конечно знали».
Пышкин подчеркнул, что встречу нельзя было перенести на 27-е число: «Спартак» не мог играть в субботу, потому что в четверг у него матч с «Арсеналом».