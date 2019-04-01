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17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РПЛ: «Спартак» и «Рубин» не могли играть в субботу. На переносе настояла полиция

Представители лиги — об итогах 21-го тура чемпионата страны и резонансном переносе игры 26-го тура.

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Источник: Спорт-Экспресс

В офисе РПЛ состоялась пресс-конференция по итогам 21-го тура чемпионата России. Основной темой для обсуждения стали не прошедшие игры, а перенос игры 26-го тура «Спартак» — «Рубин» с воскресенья, 28 апреля на понедельник, 29 апреля.

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Тур без пиротехники

— Продолжается тенденция увеличения посещаемости на наших стадионах, — сказал во вступительном слове директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин. — К 21-му туру на стадионы пришло на 600 тысяч человек больше по сравнению с прошлым чемпионатом. Отмечу хорошую посещаемость на матчах «Зенита», «Ростова» и «Краснодара».

Если характеризовать тур, то не было ни одного случая применения пиротехники. Что касается негатива, есть случаи нецензурных и оскорбительных выражений. Нам и клубам еще нужно поработать.

— Многие обратили внимание на то, что на матч ЦСКА — «Уфа» пришли почти 22 тысячи человек. С чем вы связываете высокую посещаемость игры армейцев, а также низкую — на играх «Ахмат» — «Спартак» и «Динамо» — «Локомотив»?

Премьер-лига 2018/2019
Тур 21, 31.03.2019, 16:30

ЦСКА2Уфа2

— Что касается ЦСКА, явно клуб работает с болельщиками, — отметил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. — У него появился свой дом. Стало интересно ходить на футбол — это заслуга клуба. По Грозному, думаю, завышенных цифр не может быть (по официальным данным, игру посетили 10124 зрителя. — Прим. «СЭ»). Это данные системы управления контролем доступа, завышенными мы их считать не будем. Сложно сказать, почему такая посещаемость. Если у ЦСКА она растет, значит, «Ахмат» где-то недорабатывает по привлечению болельщиков. По матчу «Динамо» — «Локомотив» (8106 зрителей. — Прим. «СЭ») могу добавить, что если бы игра состоялась в Москве, болельщиков было бы намного больше.

Премьер-лига 2018/2019
Тур 21, 30.03.2019, 16:30

Ахмат1Спартак3

Когда «Динамо» переедет в Петровский парк

В продолжение темы «Динамо» Мейтин оценил возможность того, что команда уже в этом сезоне сыграет один из матчей на стадионе на Ленинградском проспекте. Бело-голубые должны были открыть арену 10 марта матчем со «Спартаком», но из-за состояния газона игру перенесли на «Арену Химки».

— Предпринимаются очень серьезные усилия, — сказал он. — Пришел новый руководитель, он с большим энтузиазмом взялся за работу. Думаю, может быть, какой-то матч и состоится на этом стадионе. Они этого очень хотят, делают для этого все.

Премьер-лига 2018/2019
Тур 21, 30.03.2019, 14:00

Динамо0Локомотив1

Пышкин, в свою очередь, добавил: «Все зависит от “Динамо”. Мы с ними на связи, они говорят, что когда все будет готово, тогда они сообщат. К ним будет также направлена комиссия».

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Матч «Спартак» — «Рубин» попросила перенести полиция

По переносу матча красно-белых с «Рубином» с 28-го на 29-е апреля высказались Мейтин, Пышкин, а также директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев.

— Полиция обратилась к нам, действительно это опасно, — сказал директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками. — Это очень сложный день с точки зрения безопасности в городе (в этот день будет Пасха. — Прим. «СЭ»). Проведение двух таких матчей вызывало беспокойство (ранее в этот день состоится игра «Локомотив» — «Енисей»).

Премьер-лига 2018/2019
Тур 26, 29.04.2019, 19:30

Спартак-Рубин-

Алексеев отметил, что календарь составляется не за один день: «Учитываются пожелания болельщиков, во внимание принимается все, но всегда все может измениться по независящим от нас обстоятельствам. В МВД понимают, что отвечают за безопасность граждан. Полиция обратилась к нам с вопросом о переносе. На субботу нельзя было перенести, так как в субботу уже проводится два матча. Знали ли мы, что в воскресенье будет Пасха? Конечно знали».

Пышкин подчеркнул, что встречу нельзя было перенести на 27-е число: «Спартак» не мог играть в субботу, потому что в четверг у него матч с «Арсеналом».

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